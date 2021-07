Změna v nominaci basketbalistů: protřelý střelec Jelínek nahradil Samouru

„Po tom, co jsme se kvalifikovali a vlastně tím ukončili jeden blok, rozhodli jsme se taky dívat do naší nejbližší budoucnosti, tedy na kvalifikační okna o mistrovství světa a na domácí EuroBasket. Řekli jsme si, že by bylo dobré Davida přivést do týmu. On je dobrý hráč,“ uvedl Ginzburg v tiskové zprávě České basketbalové federace.

Samoura v přípravě na kvalifikaci v červnu debutoval v české reprezentaci a kvalifikaci začal dokonce v základní pětce.

„Patrick dostal skvělou příležitost být s námi během léta. Pro příští sezonu se ale vrací do školy v USA, kde bude v průběhu celého roku. Tím pádem ho nemůžeme nominovat na kvalifikační okna. To byl hlavní důvod toho rozhodnutí,“ doplnil Ginzburg, který chce Jelínka využít i v kvalifikaci na mistrovství světa.

Samoura bude hrát a studovat na texaské škole UT Tyler, jejíž basketbalový tým hraje druhou divizi NCAA.

Teď ale vyhlíží vstup do olympijského turnaje, který čeká jeho tým v neděli od 3:00 SELČ proti Íránu. „Měli jsme jeden vrchol před pár týdny, kdy jsme udělali historický úspěch pro národní tým. Je těžké být automaticky v tak krátké době připraveni na další vrchol. Doufám, že naše příprava byla ok. Teď je to ale o mentalitě hráčů. Já je ale znám, jsou to profesionálové. Jakmile dojde na první rozskok, budou maximálně soustředěni,“ prohlásil kouč.

Trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg prožívá zápas s Řeckem.

Ginzburga už pohltila olympijská atmosféra. „Tady mi došlo, čeho jsme dosáhli. Třeba z našeho domu je vidět dům Srbů, který je bez národního týmu basketbalistů, stejně tak litevský... Je plno skvělých basketbalových zemí, které tu nejsou,“ podotkl.

Pod pěti kruhy se čeští basketbalisté představí poprvé od roku 1980, kdy v Moskvě startovalo tehdejší Československo. „Je to velký úspěch pro mě i hráče, ale také pro všechny lidi okolo týmu a na federaci. Je to pro ně dárek. Celé roky pracovali, aby se dosáhlo takového úspěchu,“ uvedl Ginzburg.

Věří, že stejně jako šesté místo na mistrovství světa v Číně v roce 2019 pomůže tento úspěch k dalšímu rozvoji basketbalu v Česku.

„Je to skvělé pro všechny děti, které hrají basketbal. Vidí, že se může stát cokoliv i v tak malé zemi, jako je Česká republika, kde v posledních dvaceti, třiceti letech neměl basketbal takovou tradici. Nemluvme tady jen o Satoranském, Veselém, Balvínovi nebo Audovi. I ostatní hráči jsou nedílnou součástí národního týmu. A já jsem velmi šťastný i za ně,“ dodal Ginzburg.