Výhra proti Íránu? Důležitý krok. A teď je nutné probudit kapitána

A návrat to byl vítězný, i když rozpačitý.

„Je to samozřejmě cenná výhra, protože jsme na olympiádě, ale nebyl to moc povedený zápas, možná nejhorší, co jsme zatím spolu s kvalifikací odehráli,“ řekl upřímně kapitán Tomáš Satoranský.

Češi porazili Írán ve druhé největší hale světa 84:78, ale těžko se zbavit dojmu, že to byl hořkosladký triumf. Vědělo se, že půjde o klíčový zápas turnaje. Že bude důležité nejen vyhrát, ale vyhrát co největším rozdílem, jelikož každý bod může nakonec v tabulce o postupu rozhodovat.

A dlouho se zdálo, že Češi jdou za triumfem rázně a že rozdíl bude klidně i kolem 20 bodů. Byl to Blake Schilb, který trojkou odstartoval výbornou pasáž Čechů, při které Íránci chvíli ztráceli až 22 bodů.

Už na předloňském mistrovství světa v Číně, kde basketbalisté pobláznili Česko, se představilo bojovné, kompaktní družstvo, které nevypustilo ani minutu. Teď k tomu parta Ronena Ginzburga přidala nadstavbu - klid, nadhled.

„Česko si jednoznačně zvolilo cestu, kterou chce na tomto turnaji jít,“ psalo se v živé reportáži na oficiálních stránkách FIBA.

Výborně hrál Patrik Auda, nejlepší střelec týmu se 16 body. Přidal se i Ondřej Balvín s osmi doskoky nebo Jan Veselý se sedmi doskoky a 11 body. Pobavil také nádhernou smečí po přihrávce Satoranského.

Právě český kapitán a vlajkonoš ale nebyl ve své kůži.

Po první desetiminutovce u jeho jména svítila jedna velká 0. Žádný bod, asistence ani doskok. Pral se s tím, chvílemi působil nejistě, neproměnil pár jednoduchých pokusů a navíc - riskantními přihrávkami ztrácel míč.

„Špatný, co vám budu povídat. Byl to hrozný zápas z mé strany… Asi nejhorší, co se týče tohohle léta. Nejsem vůbec spokojený, ale na těchto turnajích musíte takové momenty házet za hlavu a jít dál,“ řekl pak novinářům v mixzóně.

Šest bodů a k nim osm doskoků, osm asistencí a pět zisků ho nemohlo uspokojit.

Tentokrát ho zastoupili jiní.

Ale jen do konce třetí čtvrtiny.

Pak jako kdyby Čechům úplně došly síly, nápady. Jako kdyby je najednou srazila nervozita spojená se zápasem na olympiádě.

„První půlku jsme zvládli fakt skvěle, ale v té druhé už jsme byli pomalejší, možná jsme trochu sundali nohu z plynu,“ uznával Schilb.

Co trochu, dost!

Z 22 bodů zůstaly díky úchvatnému comebacku Íránců dvě minuty před koncem jen čtyři. Kouč Ronen Ginzburg nervózně pochodoval u české lavičky sem a tam, zakládal si ruce na hrudi, drbal se na hlavě.

Pak se ale ukázala největší síla českého týmu. Týmovost. Když to nejde Satoranskému, najde se jiný spasitel. Tentokrát Blake Schilb. Na šikovné ruce rodilého Američana Češi v posledních minutách spoléhali a on si s tím poradil. Dal důležitou trojku, pak i dva jednodušší koše, čímž nápor Íránců definitivně zlomil.

„Jo, tohle je naše největší síla - ta chemie, kamarádství, co mezi sebou máme. Každý může zazářit a hlavně: my se bavíme tím, co děláme. Někdy možná až trochu moc a měli bychom se víc soustředit na hru,“ smál se po zápase Schilb.

Moc dobře ví, že podobný výkon by na Francii s USA, které ještě Čechy čekají, rozhodně nestačil. Bude nutné zlepšit střelbu za tři body, úspěšnost proměňování trestných hodů, omezit laciné ztráty a hlavně, musí se chytit kapitán.

Právě jeho top formu budou Češi potřebovat.

„O Satyho nemám strach, je to výborný hráč. I Michael Jordan měl špatné dny,“ má jasno Ginzburg.