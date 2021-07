V nejsilnějším složení. I s Jelínkem či Zídkem. Basketbalisté trénují na Tokio

„Rozšířili jsme tým na šestnáct hráčů, protože jsme si chtěli být jistí, že kdyby se někdo zranil, nebo vypadl z formy, že ho máme kým nahradit. Snažili jsme se najít nejlepší hráče, kteří jsou v Česku nebo zahraničí k dispozici a jsem rád, že tu jsou. Jdeme do toho v plné síle a můžeme se vyrovnat i s případnými zraněními,“ řekl novinářům trenér Ronen Ginzburg.

A to se mu podařilo. Pokud si odmyslíme zraněné Vojtěcha Hrubana, Martina Kříže či Víta Krejčího, na tréninku se sešla kompletní česká špička.

Konečná dvanáctka hráčů by měla být známá těsně před odletem. První skupina hráčů cestuje do Tokia v pondělí 19. července, další pak o pár dní později. „Všichni hráči jsou zdraví. Měli jsme menší problém s Blakem Schilbem, i Jaromír Bohačík byl trochu zraněný, ale doufám, že vše bude v pořádku,“ uvedl reprezentační kouč.

Zkušený střelec Jelínek se vrací do reprezentace po pěti letech, naposledy zasáhl do červnové přípravy na kvalifikaci na OH 2016. V ní už se hráč Andorry neobjevil a od té doby na reprezentačních srazech chyběl.

„Nebylo těžké se s ním domluvit. Během sezony jsme si párkrát volali a byli v kontaktu. Co se stalo v minulosti, bylo čistě profesionální. David to ví, i on sám občas nemohl přijet kvůli zranění nebo své vytíženosti. Když jsme mu volali a ptali se, zda by mohl dorazit, po hodině nám volal zpět a řekl, že ano,“ uvedl Ginzburg.

Jelínek, který se v této sezoně stal historicky nejlepším střelcem Andorry, byl za pozvánku rád. „Bylo to nečekané. Nicméně mě to potěšilo. Situace je, jaká je, ale když nad tím člověk uvažoval, tak nešlo pomalu říct ne,“ poznamenal Jelínek.

Ví, že do finální nominace se stejně jako Kyzlink, Zídek a Tůma nemusí dostat. „Šanci teoreticky máme, ale jsme tu hlavně kvůli tomu, kdyby se nedej bože něco stalo. Jinak je jasné, že si tu cestu na olympiádu zaslouží kluci, kteří si ji vybojovali v kvalifikaci. Takhle to beru a uvidíme, jak to celé bude,“ řekl Jelínek. Ginzburg nechtěl prozradit více. „Uvidíme, jak velkou šanci mají.“

Basketbaloví reprezentanti si olympijský turnaj zahrají poprvé v samostatné historii, naposledy hrál národní tým v Moskvě 1980. V úspěšném kvalifikačním turnaji v Kanadě vyřadili na začátku července vedle domácí reprezentace také Řecko.

Po úvodním zápasu s Íránem se střetnou 28. července s Francií a v sobotu 31. července s vítězi minulých tří olympijských turnajů Američany. Do čtvrtfinále postoupí ze základní skupiny první dva celky a případně i dva nejlepší ze třetích příček.