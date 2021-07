Japonské povstání: basketbalistky zaskočily vicemistryně Evropy z Francie

Ťafka pro Francouzky: stříbrné medailistky z červnového EuroBasketu budou mít co dělat, aby v Tokiu postoupily do olympijského čtvrtfinále. Do turnaje nakročily porážkou s domácím výběrem 70:74.