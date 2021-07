S Íránem o vše. Olympijská premiéra jako klíč k úspěchu basketbalistů

Na světovém šampionátu v roce 2019 jeden tým zářil, druhý v základní skupině nevyhrál ani zápas.

Zatímco Češi pohádkově kráčeli až ke konečnému šestému místu, Írán padl postupně s Portorikem, Tuniskem i Španělskem. Jednu velkou radost si ale z Číny odvezl...

Díky nejlepšímu umístění mezi asijskými týmy se kvalifikoval na olympiádu. Češi se naopak museli prodrat přes náročnou kvalifikaci.

To je ale minulost. Dnes v noci se oba celky střetnou spolu. Oba zároveň tuší, že případná porážka se bude v dalších zápasech s Francií a USA jen těžko napravovat.

Kdo s koho

Přímo postupují dva nejlepší celky z každé ze tří skupin. Dál půjdou i dva nejlepší týmy na třetích pozicích.

Podle oficiálních stránek FIBA má Česko desátý nejlepší kádr, Írán tucet týmů uzavírá.

Ani jedna ze zemí olympijskou zkušeností příliš neoplývá. Írán se účastnil dvou olympijských her (1948, 2008). Pro samostatnou Českou republiku to bude premiéra.

Pro poslední dva přípravné zápasy před olympiádou si Írán vzal náročné sousto. V Madridu se silnými Španěly prohrál nejprve o 27 a pak dokonce o 43 bodů.

Informace o protivníkovi sbíral především asistent trenéra Jan Pospíšil. „Využili jsme nejnovější metody, které máme, což je analytický systém Synergy, ve kterém jsme se dostali ke všem informacím o týmu i k videím,“ uvedl Pospíšil.

V čem ale tkví síla takového systému?

„Nahrávají se do něho zápasy online. Firma Synergy má několik desítek až stovek zaměstnanců, kteří pracují na tom, aby zápas rozsekali do jednotlivých kategorií, které nás trenéry zajímají,“ vysvětlil Pospíšil.

Íránský pivot Hamed Haddadí (vpravo) brání Matthewa Hodgsona z Austrálie.

„Írán především v utkáních se Španělskem začal hodně agresivně. Byla to velmi nátlaková obrana, když šel ale balon do dolního postavení, tak tam docházelo k pastem. Šli do rizika, začali utkání ve velkém tempu,“ vyjmenoval české poznatky.

Hratelní, ale brát vážně

„Myslím, že nám může hrát do karet, že hrajeme první zápas s Íránem, pak s Francií a s Američany až na konci. Do té doby už budeme vědět výsledkově víc,“ myslí si kapitán českého týmu Tomáš Satoranský.

Neznámého soupeře ale nechce brát na lehkou váhu. „Mají úplně jiný styl basketbalu, jsem na ně zvědavý. Musíme je brát velice vážně, ale jestli si přejeme postoupit, tak je to tým, který chceme porazit,“ vyzývá.

Česko Írán 200 cm Průměrná výška 199 cm 30 let Průměrný věk 29 let

„Írán je hratelný. Má své kvality, ale náš tým bude chtít ukázat ty své. Je to první zápas. Důležité bude vstoupit do něho dobře a pak už se může stát cokoliv,“ prohlásil křídelník David Jelínek, který jako jediný z vyvolené dvanáctky nebyl na přelomu června a července na kvalifikaci v kanadské Victorii. V nominaci nahradil na poslední chvíli Patricka Samouru.

David Jelínek během tréninku českých basketbalistů v Tokiu

„Když přijde důležitý zápas, tak je to vždycky stejné. Je jedno, jestli je to na začátku nebo na konci turnaje,“ uzavřel Jelínek.

Úvodní rozskok se uskuteční v pátek ve tři hodiny ráno našeho času.