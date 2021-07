Dončičovo olympijské řádění. Zničil Argentinu, při debutu přepsal historii

Více bodů na olympiádě dal v jednom zápase jen legendární Brazilec Oscar Schmidt v roce 1988 v Soulu, kde jich Španělsku nasázel 55.

Hvězda Dallasu Mavericks měla v historické premiéře slovinských basketbalistů na olympiádě k této metě blízko. V poločase u Dončičova jména svítilo 31 bodů. Zdálo se, že by mohl absolutní rekord padnout...

Luka Dončič se raduje v prvním utkání olympiády.

To se nakonec nestalo a Doncič se musí spokojit s vyrovnáním druhého nejlepšího střeleckého počinu, o který se v roce 1976 v Montrealu postaral Australan Ed Palubinskas.

Slovinec v utkání přidal ještě 11 doskoků a 5 asistencí.

Není to poprvé, co Dončič ukázal, že slovo nervozita je mu zcela neznámé. Když před rokem poprvé nastoupil k zápasu play off NBA, rovněž přepisoval historii.

V zápase proti Los Angeles Clippers tehdy zaznamenal 42 bodů, což žádný jiný debutant ve vyřazovacích bojích v dlouholeté historii nejslavnější ligy světa nedokázal.

Dalším soupeřem Slovinců ve skupině C budou ve čtvrtek domácí Japonci, kteří v pondělí rozehráli turnaj proti Španělsku a přes statečný výkon prohráli s úřadujícími mistry světa 77:88. Evropský tým pod vedením zkušeného rozehrávače Rickyho Rubia zlomil zápas devatenáctibodovou šňůrou od stavu 26:26. Špílmachr Minnesoty v NBA Rubio dal 20 bodů a na dalších devět košů přihrál spoluhráčům. Na 20 bodů se dostal i v domácím týmu Rui Hačimura z Washingtonu.

Devíti body přispěl k vítězství Španělska pivot Pau Gasol, který stejně jako Rudy Fernández startuje na páté olympiádě.

Španělé, které v příštím duelu čeká repríza finále MS s Argentinou, usilují o premiérové olympijské zlato, na předchozích třech hrách získali dvě stříbra a bronz.

Japonský mužský tým hraje na OH po 45 letech a hráči litovali, že se nemohou ukázat před diváky, kteří by je hnali za vítězstvím. „Mluvili jsme o tom před zápasem. Když jsme tu hráli před dvěma lety, přišlo hodně lidí. My se na to těšili, ale je to tak, jak to je,“ litoval Hačimura po zápase v saitamské Super Areně, jež má kapacitu 36.500 diváků.

XXXII. letní olympijské hry v Tokiu Basketbal Muži

Skupina C:

Argentina - Slovinsko 100:118 (21:32, 42:62, 66:88)

Japonsko - Španělsko 77:88 (14:18, 28:48, 56:69)