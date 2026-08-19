Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zrádná kvalifikace, v dějišti příliv a odliv. Rychlostní kanoisté a olympijská mise LA

Michal Koubek
  12:00

Fotogalerie14 Premium

Martin Fuksa po vítězství na kilometrové trati na mistrovství Evropy | foto: kanoe.cz / Anna Navrátilová

Podél břehů kanálu zatím kotví jachty. Tu a tam se ozve šplouchání vln, jak si některá z lodí proráží cestu na otevřený oceán. Obyvatelé si užívají slunce a na jinak pulzující Los Angeles tam panuje stále celkem klid. Už nyní si ale můžete všimnout, že se něco chystá.

Billboardy lákají na koupi vstupenek. A když budete mít štěstí, možná zahlédnete zahraniční funkcionáře, kteří do Long Beach a Marine Stadium vyrazili okouknout podmínky, jaké je tam za dva roky při olympijských hrách čekají.

Už dvakrát se tam procházel i Martin Doktor, šéf české výpravy a zároveň předseda sekce rychlostní kanoistiky svazu kanoistů. „Kanál mám zmapovaný celkem podrobně,“ povídá. „Na lodi jsem na něm ještě nebyl, ale obešel jsem ho pěšky a projel ho na kole, takže jsem už navštívil všechna důležitá místa.“

Při pohledu na odpočet do zažehnutí olympijského ohně, který ve středu ukazuje 695 dní, se zdá být sportovní svátek ještě tuze daleko.

Oceán má samozřejmě příliv a odliv. V Riu ani v Tokiu nehrály roli, v Los Angeles ale vyloženě vidíte proud. V jednotlivých drahách kvůli tomu narazíte na rozdílné podmínky.

Martin Doktoršéf české olympijské mise

Tento článek je součástí iDNES Premium

Čtěte víc za 49 Kč měsíčně

  • Investigativu od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Reportáže a rozhovory s osobnostmi

49 Kč / měsíc

Získat iDNES Premium
Nabídka platí pro nové předplatitele.
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Kumstát vs. NagalTenis - Osmifinále - 19. 8. 2026:Kumstát vs. Nagal //www.idnes.cz/sport
Živě7:5, 0:0
  • 1.15
  • -
  • 5.00
Cretu vs. MrvaTenis - Osmifinále - 19. 8. 2026:Cretu vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
19. 8. 13:30
  • 2.61
  • -
  • 1.42
Mountfield HK vs. LiberecHokej - - 19. 8. 2026:Mountfield HK vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
19. 8. 17:00
  • 2.07
  • 4.18
  • 2.82
Sparta vs. VítkoviceHokej - - 19. 8. 2026:Sparta vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
19. 8. 17:30
  • 1.63
  • 4.73
  • 3.95
Přerov vs. CracoviaHokej - - 19. 8. 2026:Přerov vs. Cracovia //www.idnes.cz/sport
19. 8. 17:30
  • 1.52
  • 4.98
  • 4.23
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Zrádná kvalifikace, v dějišti příliv a odliv. Rychlostní kanoisté a olympijská mise LA

Premium
Martin Fuksa po vítězství na kilometrové trati na mistrovství Evropy

Podél břehů kanálu zatím kotví jachty. Tu a tam se ozve šplouchání vln, jak si některá z lodí proráží cestu na otevřený oceán. Obyvatelé si užívají slunce a na jinak pulzující Los Angeles tam panuje...

Zrádná kvalifikace, v dějišti příliv a odliv. Rychlostní kanoisté a olympijská mise LA

Premium
Martin Fuksa po vítězství na kilometrové trati na mistrovství Evropy

Podél břehů kanálu zatím kotví jachty. Tu a tam se ozve šplouchání vln, jak si některá z lodí proráží cestu na otevřený oceán. Obyvatelé si užívají slunce a na jinak pulzující Los Angeles tam panuje...

19. srpna 2026

Obhájci, třicátníci i mladíci. Kteří Češi by mohli v LA myslet na olympijské medaile?

Zleva Vít Přindiš, Marie Horáčková, Jan Štefela a Mathias Vacek

Jedenáct medailí včetně čtyř zlatých vezli Češi z veleúspěšného Tokia 2021, pět cenných kovů ze zatím posledních letních her v Paříži 2024. Kolik jich vybojují čeští sportovci za dva roky z Los...

11. srpna 2026  9:15

Tenisty čeká šílené léto 2028. Olympiádu v LA začnou tři dny po Wimbledonu

Kateřina Siniaková pózuje se zlatou medailí.

Bryan Adams ve slavném hitu Summer of 69 zpívá, že když se ohlédne, přijde mu, jako by to léto trvalo věčně. Nejlepší světoví tenisté to dost možná budou mít stejně s létem 2028. Jejich soutěže na...

4. srpna 2026  13:20

Areály stojí, doprava se řeší. V polovině cyklu z LA 2028 zní: Vše jde podle plánu

Premium
Přípravy na LOH 2028 jsou v plném proudu. Závodit se v Los Angeles bude také v...

Po fotbalovém mistrovství světa se Los Angeles vrátilo ke svému – byť stále velmi rušnému – životu. Na hollywoodském chodníku slávy se mačkají turisté a hledají hvězdy svých filmových oblíbenců. Z...

3. srpna 2026

S návratem ruských sportovců nesouhlasíme. Ukrajina se odvolala k CAS

Ruská vlajka na pozadí olympijských kruhů

Ukrajinský olympijský výbor uvedl na svém oficiálním webu, že se odvolal k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS) proti rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru zrušit suspendaci Ruského olympijského...

29. července 2026  18:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.