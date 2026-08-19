Billboardy lákají na koupi vstupenek. A když budete mít štěstí, možná zahlédnete zahraniční funkcionáře, kteří do Long Beach a Marine Stadium vyrazili okouknout podmínky, jaké je tam za dva roky při olympijských hrách čekají.
Už dvakrát se tam procházel i Martin Doktor, šéf české výpravy a zároveň předseda sekce rychlostní kanoistiky svazu kanoistů. „Kanál mám zmapovaný celkem podrobně,“ povídá. „Na lodi jsem na něm ještě nebyl, ale obešel jsem ho pěšky a projel ho na kole, takže jsem už navštívil všechna důležitá místa.“
Při pohledu na odpočet do zažehnutí olympijského ohně, který ve středu ukazuje 695 dní, se zdá být sportovní svátek ještě tuze daleko.
Oceán má samozřejmě příliv a odliv. V Riu ani v Tokiu nehrály roli, v Los Angeles ale vyloženě vidíte proud. V jednotlivých drahách kvůli tomu narazíte na rozdílné podmínky.