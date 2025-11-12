Velký třesk na úvod. Hry v LA nabídnou finále ženské stovky hned první den

Důvodem přesunu plavání je především skutečnost, že bazénové soutěže se uskuteční na stadionu SoFi v Inglewoodu a domácí aréna týmů amerického fotbalu Los Angeles Rams a Los Angeles Chargers bude zároveň jedním ze dvou dějišť zahajovacího ceremoniálu. Teprve potom se přemění v areál pro plavecké sporty. Pro plavce to bude znamenat možnost se ve větším počtu oproti minulosti zúčastnit slavnostního zahájení.
Po změně obvyklého schématu bude vyvrcholením prvního dne olympijských soutěží ženské sprinterské finále. „Chceme hry zahájit velkým třeskem a začít přehlídkou nejrychlejších žen světa,“ uvedla šéfka sportovního programu her Shana Fergusonová. Finále ženské stovky považuje za jeden z nejsledovanějších závodů her.
Běžkyně absolvují atypicky během úvodního dne rozběhy, semifinále a finále, pořadatelé to prý se sportovkyněmi konzultovali a měli na to pozitivní ohlasy. Mužský král sprintu bude korunován den poté.
Úplně první olympijskou finálovou soutěží bude triatlon žen a medaile se 15. července budou rozdávat vedle atletiky i ve vodním slalomu, šermu, judu, sedmičkovém ragby a sportovní střelbě. Nejnabitější co do finálových soubojů bude 15. den her, kdy se v 23 sportech rozhodne o držitelích 26 zlatých medailí - na programu bude 15 soubojů o zlato a bronz v týmových sportech a 15 finále v individuálních soutěžích.
Olympijské hry začnou oficiálně 14. července, ve dvou předcházejících dnech už se nicméně tradičně rozběhnou turnaje v některých týmových sportech. Celkem bude na startu přes 11 tisíc účastníků a účastnic, představí se v 51 druzích sportu na 49 sportovištích. Poprvé v olympijské historii má být na startu přes 50 procent žen.
Prodej vstupenek, kterých má být zhruba 14 milionů, začne v dubnu příštího roku, od ledna se budou moci zájemci registrovat. O cenách bude organizační výbor informovat později.