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Tenisty čeká šílené léto 2028. Olympiádu v LA začnou tři dny po Wimbledonu

Stanislav Kučera
  13:20
Kateřina Siniaková pózuje se zlatou medailí.

Kateřina Siniaková pózuje se zlatou medailí. | foto: Radek Vebr, MAFRA

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Novak Djokovič se raduje ze zlaté medaile.
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Bryan Adams ve slavném hitu Summer of 69 zpívá, že když se ohlédne, přijde mu, jako by to léto trvalo věčně. Nejlepší světoví tenisté to dost možná budou mít stejně s létem 2028. Jejich soutěže na olympijských hrách v Los Angeles totiž začnou pouze tři dny po konci Wimbledonu. Takže prakticky nekončící zápřah.

Travnatý grandslam v Londýně skončí v roce 2028 v neděli 16. července. A už ve středu 19. je v Los Angeles na programu úvodní den tenisových soutěží pod pěti kruhy.

Jistě, ne všichni olympionici vydrží ve Wimbledonu až do závěrečného víkendu. Ale stejně půjde o pořádně hektický přesun.

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Třeba pro Kateřinu Siniakovou, která může v neděli v All England Clubu hrát finále ženské čtyřhry a ve středu by potom v Kalifornii zahájila cestu za obhajobou olympijského zlata z mixu.

„Je to šílené,“ podivuje se nad programem, který před pár dny zveřejnili organizátoři, uznávaný trenér Patrick Mouratoglou. „Bude to nesmírně náročné období, protože během dvou měsíců budou tři vrcholné akce,“ připomíná, že jen tři týdny před začátkem Wimbledonu končí jiný grandslam, Roland Garros.

Tenis v LA 2028

19. července – první dvě kola mixu
20. července – semifinále a zápasy o medaile v mixu, začátek dvouher
27. a 28. července – zápasy o medaile ve dvouhrách a deblech

Dvouhry bude hrát 64 tenistů, z každé země maximálně čtyři, čtyřher se zúčastní 32 párů a do mixu nastoupí 16 dvojic.

„A také je to pro hráče nebezpečné.“

I když jsou tenisté na podobné přesuny zvyklí, přeorientovat se během pár dnů z trávy na beton a osmihodinový časový posun bude skutečně enormní výzva, která jistě přinese zvýšené riziko zranění.

Otázkou je, jak se k účasti pod pěti kruhy postaví největší hvězdy. Obhájce zlata Novak Djokovič už několikrát zmínil, že by na olympiádě v LA mohl ukončit svou velkolepou kariéru. Na nejcennější medaili mají dlouhodobě zálusk i Jannik Sinner a Carlos Alcaraz.

Ale budou ochotni se tak krátce po Wimbledonu, který je pro tenisty přeci jen prestižnější než olympiáda, znovu vydávat ze všech sil? Například italská světová jednička si po letošním triumfu v All England Clubu dala měsíční volno.

Někteří hráči a některé hráčky také určitě nestihnou zahajovací ceremoniál her, který je v Los Angeles na programu v pátek 14. července, tedy v den mužských semifinále Wimbledonu.

Tomáš Macháč a Kateřina Siniaková se na olympijských hrách radují se zlatými medailemi z mixu

Pořadatelé sice vyšli tenistům vstříc tím, že jejich soutěže nezařadili do programu hned od začátku, jako tomu bylo například v Paříži 2024, ale čtyřdenní odklad příliš velkou pomoc nepředstavuje.

Hry přitom potrvají do 30. července, takže by se začátek ještě dalo o dva dny posunout. Jenže hned po olympiádě už zase startují turnaje ATP a WTA.

Alespoň se bude místo dosavadních devíti dnů hrát o tenisové medaile deset, přičemž smíšená čtyřhra se stihne během úvodních dvou a v programu prvního dne bude figurovat jako jediná disciplína.

Tenisté budou zápolit v areálu Carson Courts, který nabídne jedenáct venkovních kurtů s tvrdým povrchem: hlavní stadion s kapacitou deset tisíc diváků, dva dočasně postavené dvorce s většími ochozy a osm dalších.

V areálu se nachází tréninková základna americké tenisové asociace, ale v poslední době se zde žádný turnaj ATP či WTA nekoná. Což bude oproti Paříži, kde se hrálo v kulisách Roland Garros, velký rozdíl.

Když už jsme u srovnávání se zatím poslední olympiádou – Wimbledon 2024 a začátek tenisových soutěží ve francouzské metropoli dělilo třináct dní. Už tehdy se hovořilo o tuze obtížné adaptaci, protože se z trávy, nejrychlejšího povrchu, mířilo na antuku, která je zase nejpomalejší.

Novak Djokovič se na olympijských hrách v Paříži raduje ze zlaté medaile.

Rok 2028 bude mít pro tenisty výhodu alespoň v tom, že po olympiádě v Severní Americe zůstanou na tamní prestižní turnaje s vrcholem v podobě US Open na přelomu srpna a září.

Podobně náročné léto čeká za dva roky také cyklisty. I jim skončí nejslavnější akce – Tour de France – v neděli 16. července. A na hrách je čekají také ve středu 19. časovky, individuální závody jsou pak na programu v sobotu (ženy) a neděli (muži).

Na druhou stranu, kdo tohle peklo zvládne, bude si moct opět zpívat s Bryanem Adamsem: „Byly to nejlepší dny v mém životě.“

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