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S návratem ruských sportovců nesouhlasíme. Ukrajina se odvolala k CAS

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  18:16

Ruská vlajka na pozadí olympijských kruhů | foto: AP

Ukrajinský olympijský výbor uvedl na svém oficiálním webu, že se odvolal k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS) proti rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru zrušit suspendaci Ruského olympijského výboru. MOV předběžně zrušil distanc pro Rusko 7. července a fakticky tak otevřel ruským sportovcům cestu na olympijské hry do Los Angeles 2028.

Ruský olympijský výbor byl suspendován od října roku 2023 za to, že schválil přijetí sportovních organizací z Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti. Tedy oblastí z okupované Ukrajiny po ruské invazi, jež začala v únoru roku 2022.

Červencový verdikt MOV byl dalším z řady kroků, které postupně umožňují návrat Ruska do mezinárodního sportu. Loni v březnu olympijský výbor doporučil sportovním federacím, aby zrušily omezení startu ruským a běloruským mládežnickým sportovcům.

Rusové jsou zpět. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil jejich suspendaci

Ukrajinský olympijský výbor ve svém středečním prohlášení uvedl, že MOV rozhodl předčasně a bez řádného ověření, zda jeho prohřešky, které vedly k suspendaci, byly skutečně vyřešeny.

Sídlo Ruského olympijského výboru v Moskvě - ilustrační fotografie

„Národní olympijský výbor Ukrajiny také upozorňuje, že již v roce 2024 potvrdil CAS zákonnost suspendace Ruského olympijského výboru a uznal, že začlenění sportovních organizací z dočasně okupovaných oblastí Ukrajiny porušuje územní celistvost olympijského výboru Ukrajiny a také Olympijskou chartu,“ uvedla ukrajinská strana.

MOV nicméně při zrušení suspendace Ruska oznámil, že „Ruský olympijský výbor již nezahrnuje mezi své členy žádné regionální sportovní organizace na územích spadajících pod jurisdikci národního olympijského výboru Ukrajiny.“

KOMENTÁŘ: MOV a jeho pokrytectví. Podporuješ ruskou agresi? Už nevadí!

Ruští sportovci soutěžili na olympijských hrách v Paříži 2024 a v Miláně a Cortině 2026 jako neutrální. Ruský ministr sportu Michail Děgťarjov v reakci na zrušení suspendace prohlásil, že se tím otevřela k cesta k plnému návratu ruských sportovců na mezinárodní scénu.

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