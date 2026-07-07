Rusové jsou zpět. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil jejich suspendaci

Sankce uvalil MOV na Rusko po napadení Ukrajiny a kvůli začlenění sportovních organizací z anektovaných ukrajinských území 12. října roku 2023. Tím podle mezinárodního výboru porušilo olympijskou chartu. V úterý cestu ruským sportovcům k návratu do soutěží otevřel.
„Rozhodnutí bylo přijato po důkladné analýze právní komise MOV, a to s ohledem na to, že Ruský olympijský výbor už nezahrnuje mezi své členy žádné regionální sportovní organizace na územích spadajících pod jurisdikci Národního olympijského výboru Ukrajiny,“ oznámil olympijský výbor.
Doporučil zároveň sportovním organizacím, aby ukončily program prověřování neutrálního statusu Rusů. Zatím nicméně neschválil, že mohou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. „Toto rozhodnutí přijde ve vhodný čas,“ uvedl. Žádné akce se nadále v zemi konat nesmí.
Na poslední zimní olympiádě v únoru v Miláně a Cortině d’Ampezzo i na předchozí letní v Paříži 2024 startovalo několik Rusů jako neutrálních, museli tedy splnit požadavek, že aktivně nepodporují válku na Ukrajině. Nadále však pro ně platí, že před návratem do soutěží musí splnit podmínky antidopingového programu a podstoupit několik zkoušek.
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Český olympijský výbor v prohlášení uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží. „A to zejména kvalifikačních soutěží na olympijské hry a olympijských her samotných. Postoj Českého olympijského výboru je neměnný a vychází z jednoznačného rozhodnutí pléna ČOV v dubnu 2023. Mezinárodní olympijský výbor náš postoj zná, nemáme však právní nástroj, jak si jej vynutit,“ uvedl ČOV.
„Připomínáme, že iniciativa ČOV vedená diplomatem Michaelem Žantovským připravila v minulosti podklady, na jejichž základě byla pro hry v Paříži 2024 a Miláně a Cortině 2026 alespoň výrazně omezena účast ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách pouze v jednotkách neutrálních sportovců,“ dodali představitelé ČOV.
Zato Rusko úterní rozhodnutí přijalo s nadšením. „MOV vyslal jasný signál: olympijské hnutí musí zůstat bez politiky,“ řekl předseda tamního olympijského výboru Michail Děgťarjov.