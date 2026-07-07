Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rusové jsou zpět. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil jejich suspendaci

Autor: ,
  16:59aktualizováno  17:58

Ruská vlajka a olympijské hry? Ještě nedávno neslučitelná myšlenka. | foto: ČTK

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně zrušil po téměř třech letech suspendaci Ruského olympijského výboru, jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom na tiskové konferenci v Lausanne. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí, uvedli jeho představitelé v prohlášení pro média.

Sankce uvalil MOV na Rusko po napadení Ukrajiny a kvůli začlenění sportovních organizací z anektovaných ukrajinských území 12. října roku 2023. Tím podle mezinárodního výboru porušilo olympijskou chartu. V úterý cestu ruským sportovcům k návratu do soutěží otevřel.

„Rozhodnutí bylo přijato po důkladné analýze právní komise MOV, a to s ohledem na to, že Ruský olympijský výbor už nezahrnuje mezi své členy žádné regionální sportovní organizace na územích spadajících pod jurisdikci Národního olympijského výboru Ukrajiny,“ oznámil olympijský výbor.

Souhlasíte s rozhodnutím MOV?

Doporučil zároveň sportovním organizacím, aby ukončily program prověřování neutrálního statusu Rusů. Zatím nicméně neschválil, že mohou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. „Toto rozhodnutí přijde ve vhodný čas,“ uvedl. Žádné akce se nadále v zemi konat nesmí.

Na poslední zimní olympiádě v únoru v Miláně a Cortině d’Ampezzo i na předchozí letní v Paříži 2024 startovalo několik Rusů jako neutrálních, museli tedy splnit požadavek, že aktivně nepodporují válku na Ukrajině. Nadále však pro ně platí, že před návratem do soutěží musí splnit podmínky antidopingového programu a podstoupit několik zkoušek.

Rusové: Jen my trpíme. Sebrat nám vlajku a hymnu na hrách, to je neonacismus

Český olympijský výbor v prohlášení uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží. „A to zejména kvalifikačních soutěží na olympijské hry a olympijských her samotných. Postoj Českého olympijského výboru je neměnný a vychází z jednoznačného rozhodnutí pléna ČOV v dubnu 2023. Mezinárodní olympijský výbor náš postoj zná, nemáme však právní nástroj, jak si jej vynutit,“ uvedl ČOV.

„Připomínáme, že iniciativa ČOV vedená diplomatem Michaelem Žantovským připravila v minulosti podklady, na jejichž základě byla pro hry v Paříži 2024 a Miláně a Cortině 2026 alespoň výrazně omezena účast ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách pouze v jednotkách neutrálních sportovců,“ dodali představitelé ČOV.

Zato Rusko úterní rozhodnutí přijalo s nadšením. „MOV vyslal jasný signál: olympijské hnutí musí zůstat bez politiky,“ řekl předseda tamního olympijského výboru Michail Děgťarjov.

Vstoupit do diskuse (173 příspěvků)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Lehečka vs. ZverevTenis - Dvouhra - osmifinále - 7. 7. 2026:Lehečka vs. Zverev //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 5:7, 6:3, 6:6
  • 4.35
  • -
  • 1.20
Ósakaová vs. MuchováTenis - Dvouhra - čtvrtfinále - 7. 7. 2026:Ósakaová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
Živě5:6
  • 2.17
  • -
  • 1.69
Argentina vs. EgyptFotbal - Osmifinále - 7. 7. 2026:Argentina vs. Egypt //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.30
  • 4.80
  • 11.00
Ararat-Armenia vs. Riga FCFotbal - - 7. 7. 2026:Ararat-Armenia vs. Riga FC //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.50
  • 3.00
  • 2.90
Sabah Baku vs. TNSFotbal - - 7. 7. 2026:Sabah Baku vs. TNS //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.14
  • 7.00
  • 16.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rusové jsou zpět. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil jejich suspendaci

Aktualizujeme
Ruská vlajka a olympijské kruhy? Naprosto neslučitelná myšlenka.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně zrušil po téměř třech letech suspendaci Ruského olympijského výboru, jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní...

Úleva pro Maděrovou s Ledeckou. Závod snowboardistek bude na ZOH i příště

Zuzana Maděrová jela paralelní obří slalom na snowboardu. (8. února 2026)

Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu, o další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maděrová či královna předchozích her Ester...

Rusové jsou zpět. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil jejich suspendaci

Aktualizujeme
Ruská vlajka a olympijské kruhy? Naprosto neslučitelná myšlenka.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně zrušil po téměř třech letech suspendaci Ruského olympijského výboru, jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní...

7. července 2026  16:59,  aktualizováno  17:47

Úleva pro Maděrovou s Ledeckou. Závod snowboardistek bude na ZOH i příště

Zuzana Maděrová jela paralelní obří slalom na snowboardu. (8. února 2026)

Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu, o další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maděrová či královna předchozích her Ester...

7. července 2026  16:41,  aktualizováno  17:27

Rychlobruslaři budou nejspíš na ZOH mimo dějiště. MOV přijal verzi Nizozemsko

Rozjezd Metoděje Jílka před jeho posledním závodem na letošní olympiádě. (21....

Rychlobruslení se na příštích zimních olympijských hrách v roce 2030 zřejmě neuskuteční v pořadatelské Francii, ale v nizozemském Heerenveenu. Stěhování tohoto sportu daleko od centra her odsouhlasil...

23. června 2026  18:21

Skialpinismus se zalíbil, MOV ho chce zařadit do programu ZOH 2030

Ženy se utkaly v premiérovém sportu na olympiádě skialpinismu. (19. února 2026)

Skialpinismus má velkou šanci, že zůstane součástí zimních olympijských her i v roce 2030 ve Francouzských Alpách. Výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru (MOV) navrhl zařadit sport, který...

10. června 2026  20:46

Rusové: Jen my trpíme. Sebrat nám vlajku a hymnu na hrách, to je neonacismus

Premium
Ruska Jana Zajkinová a druhá Ukrajinka Sofija Krainská na evropském šampionátu...

Ruský ministr sportu Michail Děgťarjov v projevu na Putinově Národním ekonomickém fóru v Petrohradu ocenil mnoha vzletnými slovy plány prezidentky Mezinárodního olympijského výboru Kirsty...

10. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.