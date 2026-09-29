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Olympijskou pochodeň pro LA čeká cesta skrz padesát států. Trasa začne v Atlantě

Autor: ,
  18:14
Italskými městy putuje olympijská pochodeň. Hry v Cortině d´Ampezzo a v Miláně...

Italskými městy putuje olympijská pochodeň. Hry v Cortině d´Ampezzo a v Miláně odstartují 6. února. | foto: Reuters

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Tradiční štafeta s olympijskou pochodní před hrami v roce 2028 v Los Angeles projde všemi padesáti americkými státy. Svou cestu po USA zahájí symbolicky v Atlantě, kde se olympiáda před třiceti lety v roce 1996 konala. Další podrobnosti k trase zveřejní organizační výbor až v příštím roce.

Oheň se vždy zapaluje v řecké Olympii, s pomocí slunečních paprsků, pokud to počasí dovolí. Pochodeň poté putuje z Řecka do pořádající země. „Každé olympijské hry začínají jediným plamenem a přenést tento plamen do Los Angeles je čest a výsada, o kterou se podělíme s každým koutem země,“ řekl předseda her LA28 Casey Wasserman.

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Zahájení štafety právě v Atlantě je podle něj poctou městu s hlubokými olympijskými kořeny. Los Angeles bude za necelé dva roky v létě pořádat největší sportovní svátek potřetí po letech 1932 a 1984, paralympijské hry pak poprvé.

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Témata: Atlanta, Los Angeles

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