Komerční olympiáda. Sportoviště v Los Angeles poprvé ponesou jména firem

  19:59
Organizátoři olympijských a paralympijských her v roce 2028 v Los Angeles prosadili revoluční změnu. Poprvé v historii budou sportoviště pojmenovaná podle firem, které za to zaplatí. Tento krok, který američtí pořadatelé udělali po dohodě s Mezinárodním olympijským výborem, prolamuje dosud nekomerční obraz her. MOV sice těží z příspěvků sponzorů, ale na samotných olympijských sportovištích nebývaly reklamy ani loga.
To se nyní změní a pořadatelé si od toho slibují nejvyšší komerční zisk v oblasti sportu. „Od chvíle, kdy jsme podali kandidaturu, byl organizační výbor odhodlaný nově vytyčit, co je na olympiádě možné,“ uvedl prezident organizačního výboru Casey Wasserman.

K dispozici bude 19 sportovišť. Jako první budou mít šanci dostat se do jejich názvu největší komerční partneři MOV a organizačního výboru. Už je uzavřený kontrakt s automobilkou Honda, jejíž jméno ponese volejbalová hala v Anaheimu. Mediální a technologická společnost Comcast získala práva na dočasnou arénu pro squash.

