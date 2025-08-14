To se nyní změní a pořadatelé si od toho slibují nejvyšší komerční zisk v oblasti sportu. „Od chvíle, kdy jsme podali kandidaturu, byl organizační výbor odhodlaný nově vytyčit, co je na olympiádě možné,“ uvedl prezident organizačního výboru Casey Wasserman.
K dispozici bude 19 sportovišť. Jako první budou mít šanci dostat se do jejich názvu největší komerční partneři MOV a organizačního výboru. Už je uzavřený kontrakt s automobilkou Honda, jejíž jméno ponese volejbalová hala v Anaheimu. Mediální a technologická společnost Comcast získala práva na dočasnou arénu pro squash.