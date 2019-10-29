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Jedenáct medailí včetně čtyř zlatých vezli Češi z veleúspěšného Tokia 2021, pět cenných kovů ze zatím posledních letních her v Paříži 2024. Kolik jich vybojují čeští sportovci za dva roky z Los Angeles? Olympijský cyklus je právě ve svém poločase, vybrali jsme tedy pro vás 25 potenciálních českých medailových kandidátů.
Autor: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš
Lurdes Gloria Manuel (21 let, atletika). Každý rok výš a výš. V Paříži 2024 ještě skončila její cesta olympijskými boji v semifinále, v Los Angeles by už měla patřit k jasným kandidátkám finále na trati 400 metrů. A nejen to. Letos už dosáhla na titul halové mistryně světa, postupně stlačila své osobní maximum až na 49,37 a v aktuálních světových tabulkách sezony drží šestou příčku, když od potenciálních medailových pozic ji dělí 53 setin.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Jan Štefela (25, atletika). Přestože v průběhu sezon prožívá výškař ze Zátoru i období, kdy je sám na sebe naštvaný, pro závody na vrcholných akcích má potřebné mentální nastavení, o čemž svědčí světový halový bronz i evropské halové stříbro. Letos má zatím na kontě 232 centimetrů z halové sezony, což mu stačí na 4. místo světových tabulek, přičemž pod otevřeným nebem zatím dosáhl na 230 centimetrů. Jeho loňský osobní rekord je 233 centimetrů.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Jakub Krejčí (24, vodní slalom). Předloni mistr republiky, loni vicemistr světa, letos mistr světa. Raketový je jeho průnik do světové špičky kajakářů, který navíc podtrhuje skvělými výsledky ve Světovém poháru, kde dokázal triumfovat už i v disciplíně kayakcross. Věc má jeden háček: k účasti na hrách je nutné uspět i v náročném interním českém souboji, protože počet olympijských lodí na zemi je výrazně omezen. Proti Krejčímu se tak postaví i olympijský šampion z roku 2021 Jiří Prskavec. Každopádně ať už se na hry probojuje jakýkoliv český kajakář, bude kandidátem medailí.
Autor: ČSK/Barbora Reichová
Lukáš Kratochvíl (21, vodní slalom). Další z nastupující generace českých vodních slalomářů, který výtečně zvládl přechod z mládežnických kategorií a reprezentuje olomouckou vodáckou líheň. Loni slavil mezi kanoisty světové zlato v kategorii do 23 let, nyní už i světový bronz mezi dospělými. Navíc mu kryje záda bratr Martin, loni čtvrtý na MS do 23 let. V boji o hry se s nimi mohou utkat matadoři Rohan, Prskavec či Chaloupka.
Autor: ČSK/Barbora Reichová
Tereza Kneblová (23, vodní slalom). Ještě loni se zdálo, že její doménou bude především kayakcross, vždyť v něm nečekaně vyhrála závod Světového poháru v Troji. Letos se však vrátila i do tříčlenné reprezentace na kánoi - a hned na mezinárodní scéně řádila. V disciplíně, kterou léta ovládala fenomenální Australanka Foxová, nejprve Kneblová dosáhla na pohárový triumf v Tacenu a pak i na senzační světové zlato z olympijské trati v Oklahoma City.
Autor: Kanoe.cz / Zonerama
Vít Přindiš (37, vodní slalom). Postaral se letos o comeback roku ve vodním slalomu. V roce 2022 byl mistrem světa na kajaku, má i tři tituly mistra Evropy, na pařížskou olympiádu 2024 se však po interním souboji s Jiřím Prskavcem neprobojoval, a v následující sezoně se dokonce nevešel do reprezentačního týmu ani na kajaku, ani v kayakcrossu. Konec kariéry? Kdepak, takové odcházení Přindiš odmítl a letos předvedl velkolepý návrat korunovaný světovým zlatem v kayakcrossu. V době her v LA mu sice bude už 39 let, ale čeští vodní slalomáři v minulosti opakovaně dokazovali, že věk je často jen číslo.
Autor: ČSK/Barbora Reichová
Alexander Choupenitch (32, šerm). Už v Tokiu slavil český fleretista bronzovou medaili a po neúspěchu v Paříži chce svou olympijskou sbírku ještě rozšířit. Po letošním létě o to víc, že dosáhl na titul mistra světa. Potvrdil tak, že práce, do které se po pařížském zklamání pustil, nese své ovoce. A kdy jindy ho sklidit než pod pěti kruhy?
Autor: Reuters
Jakub Jurka (27, šerm). Olomoucký rodák zazářil jako tahoun týmu kordistů v Paříži, kde způsobili bronzovou senzaci. Jurka od té doby už dvakrát dosáhl ve Světovém poháru na stupně vítězů, a v Los Angeles tak může myslet na individuální úspěch i zopakování toho týmového.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Lukáš Krpálek (35, judo). Hořký konec v Paříži hned zkraje soutěže mu dodal nadhled i motivaci pokračovat dál a rozloučit se na vítězné, nikoliv slzavé vlně. Pokud by se mu podařilo kvalifikovat, absolvoval by Krpálek v Los Angeles už své páté olympijské hry, navíc v téměř osmatřiceti letech. Přesto nelze tohoto živoucího velikána juda podceňovat – pokud někdo umí zužitkovat své zkušenosti, je to právě on.
Autor: CinemArt
Marie Horáčková (28, lukostřelba). Mistryně světa z roku 2023 zatím nedokázala při svých dvou olympijských účastech proniknout dál než do druhého kola, dlouhodobě ale patří do špičky svého sportu, jak dokazuje její loňský evropský rekord. Letos navíc jako první Češka v historii ovládla závod Světového poháru a ve světovém žebříčku ji najdete na čtvrtém místě.
Autor: Reuters
Barbora Seemanová (26, plavání). Oživila sen o první české plavecké olympijské medaili a stále se ho nevzdává. V Tokiu 2021 dohmátla na své parádní trati 200 metrů volný způsob ve finále na skvělém šestém místě, v Paříži 2024 doplavala znovu šestá, na světových šampionátech nejlépe čtvrtá. Kde asi mohla trojnásobná mistryně Evropy být, kdyby její kariéru nelimitovala četná zranění – naposledy na přelomu let 2025 a 2026, kdy opět laborovala s kotníkem...
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Mathias Vacek (24, cyklistika). Už v Paříži bral 11. místo v časovce a čtrnácté v silničním závodě, přesto nezastíral, že mířil výš. Od té doby zkompletoval unikátní sbírku, kdy v každé Grand Tour vezl alespoň jeden den bílý dres, k tomu zapsal třetí místo na prestižním etapáku Kolem Švýcarska a naposledy o sobě dal hodně vědět na Tour de France. Olympiáda v Los Angeles ho zastihne v ideálním věku a trať ke slavné Observatoři by mu měla svědčit.
Autor: A.S.O./Thomas Maheux
Barbora Bukovská (17, cyklistika). Velká naděje pro budoucnost českých barev v terénu teprve letos uzavírá své působení mezi juniorkami, pokud ale zvládne přechod do dalších kategorií bez zádrhele, mohla by čerstvá mistryně Evropy v short tracku patřit na horských kolech do širšího okruhu favoritek.
Autor: Luboš Vácha
Josef Dostál (33, rychlostní kanoistika). Kdo ze soupeřů doufal, že vysněné olympijské zlato konečně vyžene tmavovlasého habána z vody na břeh, musel být v posledních měsících zklamán. Českého kajakáře titul olympijského šampiona nakopl k další práci a do Los Angeles hodlá dorazit jako obhájce v perfektní kondici.
Autor: Kanoe.cz/Barbora Reichová
Martin Fuksa (33, rychlostní kanoistika). Olympijský šampion z Paříže se svým úspěchem na kanoi rozhodně nenechal ukolébat a deptá soupeře i nadále. Loni potvrdil olympijské zlato titulem mistra světa, letos přidal evropské tituly na olympijském kilometru i poloviční trati. V medailové úspěchy navíc může doufat i v deblkanoi se svým mladším bratrem Petrem.
Autor: kanoe.cz / Anna Navrátilová
Linda Nosková (21, tenis). Aktuální wimbledonská šampionka může na hrách v Los Angeles bojovat o medaili v singlu i deblu, v němž na minulých hrách v Paříži skončila s Muchovou čtvrtá. Na betonovém US Open se v minulosti probojovala nejdál do 3. kola, má však na tvrdých površích titul z Monterrey i další finálové účasti, disponuje vhodným typem hry na rychlé dvorce a po letošních úspěších i narůstajícím sebevědomím, že může porazit kohokoliv.
Autor: Reuters
Kateřina Siniaková (30, tenis). Světová deblová extratřída, první hráčka žebříčku WTA ve čtyřhře, dvanáctinásobná grandslamová vítězka a také už dvojnásobná olympijská šampionka. V Tokiu 2021 vládla ženské čtyřhře s Krejčíkovou, o tři roky později mixu s někdejším přítelem Macháčem. Obhajoba titulu z mixu ve stejném složení se nyní jeví kvůli napjatým osobním vztahům jako značně nepravděpodobná, bude patrně hledat jiného partnera. Naopak v ženském deblu by se mohla dát dohromady opět i s Krejčíkovou. Na turnajích je aktuálně stálou partnerkou Siniakové Američanka Townsendová, ovšem na hrách mohou startovat pouze páry z jednoho státu.
Autor: AP
Karolína Muchová (29, tenis). Pokud bychom měli vyzdvihnout Češku, která měla v posledních letech na americkém betonu při US Open nejlepší bilanci ze současných tenistek, pak je to právě ona, semifinalistka ročníků 2023 a 2024 a čtvrtfinalistka loni. Letos potvrdila finálovou účastí ve Wimbledonu, jak nebezpečná dokáže být její pestrá hra a schopnost měnit rytmus. Po vleklých zraněních se vrátila do špičky a právě zdraví může být jejím největším soupeřem i v cestě pod pět kruhů v Los Angeles. Tam bude mít možná poslední příležitost získat olympijskou medaili, která jí zatím ve sbírce chybí.
Autor: AP
Jakub Menšík (20, tenis). Letošní semifinalista Roland Garros má i vynikající předpoklady, aby se pravidelně prosazoval na tvrdých površích, čehož důkazem je senzační titul z Miami 2025, po tiebreakovém finále s Novakem Djokovičem. Na US Open už v 18 letech šokoval postupem z kvalifikace do 3. kola, dál se zatím nedostal. Může se spoléhat jak na dělové podání, tak s ohledem na svoji výšku (196 cm) i skvělý pohyb po kurtu. Zatímco na hry do Paříže se vmáčkl na poslední chvíli a vypadl v 2. kole, v Los Angeles by už měl patřit k černým koňům mezi medailovými kandidáty.
Autor: Christinne Muschi, AP
Jiří Lehečka (24, tenis). Australský leden a americké léto považuje za své nejoblíbenější části sezony a rád by to potvrdil také za dva roky, obzvlášť když předloni byl tolik zklamaný, že jej zranění o olympijské boje připravilo. Má na tvrdých površích na kontě čtvrtfinále US Open v roce 2025, tituly z Adelaide a Brisbane, a nejnověji letošní finále prestižního turnaje Masters 1000 v Miami, kde ho zastavil až Jannik Sinner. Na hrách by mohl vytvořit rovněž ambiciózní deblový pár s Jakubem Menšíkem.
Autor: Reuters
Jiří Přívratský (25, sportovní střelba). Trojnásobný evropský šampion, loňský vítěz finále světového poháru a stříbrný světový medailista je aktuálně na čtvrtém místě žebříčku v polohovce. Právě v třípolohové střelbě malorážkou na 50 metrů mu v Paříži jen těsně unikla medaile. Za dva roky bude mít příležitost trpkou čtvrtou příčku vylepšit.
Autor: olympijskytym.cz/Barbora Reichová
Filip Nepejchal (27, sportovní střelba). Někdejší velký juniorský talent se po letech v ústraní opět vrací na nejvyšší příčky ve střelbě malorážkou i vzduchovkou. Loni bral na mistrovství světa šesté místo, letos je zatím světová sedmička v polohovce a na mistrovství Evropy skončil čtvrtý. Olympiádu absolvoval pouze v Riu, tehdy v čerstvých sedmnácti letech. LA by tak mohlo završit jeho cestu zpět na vrchol. U sportovní střelby navíc může vždy někdo překvapit, česká výprava tedy nemusí spoléhat jen na papírově nejsilnější závodníky.
Autor: Jan Kasl/Sport Invest
Adam Ondra (33, sportovní lezení). V Los Angeles bude olympijský závod lezců konečně rozdělen do tří kategorií (boulder, rychlost, obtížnost), což českého fenoména přesvědčilo o tom, že se pokusí i o třetí účast pod pěti kruhy. Při těch předchozích dvou pokaždé vybojoval šesté místo, přestože je expertem v obtížnosti a ostatním disciplínám se nikdy příliš nevěnoval. Za dva roky tak konečně bude mít k zisku olympijské medaile příznivě nastavené podmínky.
Autor: ČTK
Anna Šantrůčková a Pavlína Flamíková (25 a 27, veslování). Slavná éra Synka a Knapkové je sice už delší dobu minulostí, přesto může Česko opět aspirovat na olympijskou veslařskou medaili. Dvojka bez kormidelnice Šantrůčková, Flamíková je kometou této sezony, ve které vybojovaly celkové vítězství ve Světovém poháru a navrch stříbro z mistrovství Evropy. Obě startovaly na hrách v Paříži 2024, tehdy ale každá v jiné lodi. Šantrůčková byla na dvojskifu s Lukšovou ve finále B druhá a Flamíková na dvojce bez s Novotníkovou rovněž ve finále B čtvrtá.
Autor: ČTK
Matěj Lukeš (24, moderní pětiboj). Český pětibojař zažívá průlomový rok. Nejprve loni oslnil druhým místem ve finále Světového poháru, které následně stvrdil bronzem na mistrovství světa. Letos stříbro ve finále seriálu obhájil, k tomu je navíc aktuální jedničkou světových žebříčků. Pokud vše půjde hladce, bude za dva roky patřit v Los Angeles k nejžhavějším favoritům na medaile.
Autor: ČSMP/Filip Komrous
Dva roky jsou pochopitelně dlouhá doba, a tak se seznam nadějí ještě určitě bude měnit. Jen vzpomeňte, kdo by mezi favority letošních zimních her v Miláně řadil v roce 2024 rychlobruslaře Metoděje Jílka. Proto berte galerii jako určitou upoutávku na medailové sny, které se v létě 2028 budou v Kalifornii i ve vodáckém Oklahoma City naplňovat... nebo rozplývat.
Autor: Profimedia.cz