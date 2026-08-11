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Obhájci, třicátníci i mladíci. Kteří Češi by mohli v LA myslet na olympijské medaile?

Autor: ,
  9:15
Zleva Vít Přindiš, Marie Horáčková, Jan Štefela a Mathias Vacek Radost české atletky Lurdes Glorie Manuel na ostravské Zlaté tretře Jan Štefela na Zlaté tretře v Ostravě. Jakub Krejčí v cíli finálové jízdy na mistrovství světa. Lukáš Kratochvíl slaví bronz na mistrovství světa. Kanoistka Tereza Kneblová na MS v Oklahoma City. Vít Přindiš se zlatou medailí jako mistr světa v kayakcrossu Český fleretista Alexander Choupenitch se raduje po vítězství ve finále... Jakub Jurka během týmové soutěže šermířů. Z filmu Jemný rváč Lukostřelkyně Marie Horáčková (31. července 2024) Barbora Seemanová na Plzeňských sprintech
Jedenáct medailí včetně čtyř zlatých vezli Češi z veleúspěšného Tokia 2021, pět cenných kovů ze zatím posledních letních her v Paříži 2024. Kolik jich vybojují čeští sportovci za dva roky z Los Angeles? Olympijský cyklus je právě ve svém poločase, vybrali jsme tedy pro vás 25 potenciálních českých medailových kandidátů.

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Liberec vs. KladnoHokej - - 13. 8. 2026:Liberec vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
13. 8. 17:00
  • 1.82
  • 4.17
  • 3.48
Mountfield HK vs. OlomoucHokej - - 13. 8. 2026:Mountfield HK vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
13. 8. 17:00
  • 1.55
  • 4.70
  • 4.19
Slovan Bratislava vs. TřinecHokej - - 13. 8. 2026:Slovan Bratislava vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
13. 8. 17:00
  • 3.40
  • 4.30
  • 1.75
Litvínov vs. ChomutovHokej - - 13. 8. 2026:Litvínov vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
13. 8. 17:00
  • 1.24
  • 6.64
  • 8.54
Program a výsledky
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Obhájci, třicátníci i mladíci. Kteří Češi by mohli v LA myslet na olympijské medaile?

Zleva Vít Přindiš, Marie Horáčková, Jan Štefela a Mathias Vacek

Jedenáct medailí včetně čtyř zlatých vezli Češi z veleúspěšného Tokia 2021, pět cenných kovů ze zatím posledních letních her v Paříži 2024. Kolik jich vybojují čeští sportovci za dva roky z Los...

Obhájci, třicátníci i mladíci. Kteří Češi by mohli v LA myslet na olympijské medaile?

Zleva Vít Přindiš, Marie Horáčková, Jan Štefela a Mathias Vacek

Jedenáct medailí včetně čtyř zlatých vezli Češi z veleúspěšného Tokia 2021, pět cenných kovů ze zatím posledních letních her v Paříži 2024. Kolik jich vybojují čeští sportovci za dva roky z Los...

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