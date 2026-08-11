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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
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Obhájci, třicátníci i mladíci. Kteří Češi by mohli v LA myslet na olympijské medaile?
Jedenáct medailí včetně čtyř zlatých vezli Češi z veleúspěšného Tokia 2021, pět cenných kovů ze zatím posledních letních her v Paříži 2024. Kolik jich vybojují čeští sportovci za dva roky z Los...
Obhájci, třicátníci i mladíci. Kteří Češi by mohli v LA myslet na olympijské medaile?
Jedenáct medailí včetně čtyř zlatých vezli Češi z veleúspěšného Tokia 2021, pět cenných kovů ze zatím posledních letních her v Paříži 2024. Kolik jich vybojují čeští sportovci za dva roky z Los...
Tenisty čeká šílené léto 2028. Olympiádu v LA začnou tři dny po Wimbledonu
Bryan Adams ve slavném hitu Summer of 69 zpívá, že když se ohlédne, přijde mu, jako by to léto trvalo věčně. Nejlepší světoví tenisté to dost možná budou mít stejně s létem 2028. Jejich soutěže na...
Areály stojí, doprava se řeší. V polovině cyklu z LA 2028 zní: Vše jde podle plánu
Po fotbalovém mistrovství světa se Los Angeles vrátilo ke svému – byť stále velmi rušnému – životu. Na hollywoodském chodníku slávy se mačkají turisté a hledají hvězdy svých filmových oblíbenců. Z...
S návratem ruských sportovců nesouhlasíme. Ukrajina se odvolala k CAS
Ukrajinský olympijský výbor uvedl na svém oficiálním webu, že se odvolal k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS) proti rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru zrušit suspendaci Ruského olympijského...
Zastavte financování MOV! Země EU se bouří proti návratu Ruska na olympiádu
Ministři devíti zemí Evropské unie, odpovědní za sportovní problematiku, vyzvali komisaře Glenna Micallefa, aby Evropská unie přestala financovat Mezinárodní olympijský výbor (MOV) kvůli jeho...