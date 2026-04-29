Jak zastavit soupeře? Sebrat mu vlajku! Nové olympijské sporty se představují

Stanislav Kučera
  18:30
Ještě přes dva roky zbývají do startu letních olympijských her v Los Angeles 2028, ale přípravy už naplno běží. Chystá se také šestice nových sportů, která se na této globální akci představí. Pořadatelská země si vybrala baseball, softball, kriket, lakros, flag fotbal a squash. Jak vypadají české šance na kvalifikaci v těchto v tuzemsku ne úplně tradičních odvětvích?
Fotogalerie3

Hráči a hráčky vlajkového fotbalu, baseballu, softballu a lakrosu představují své sporty, které budou součástí programu olympijských her v Los Angeles 2028. | foto: ČTK

Nepříliš optimisticky, protože coby sporty v dočasném statutu, které jsou do programu zařazeny na přání hostitele, dostaly baseball, softball, kriket, lakros a flag fotbal pouze šest míst.

Tedy šest ženských a šest mužských kolektivů, včetně pořadatelských Spojených států. A squashistů postoupí šestnáct mužů a šestnáct žen, což také představuje drsné kvalifikační síto.

Asi největší neznámou mezi novými sporty je flag fotbal neboli vlajkový fotbal. V Los Angeles si tato bezkontaktní varianta amerického fotbalu odbude olympijskou premiéru.

V Česku se organizovaně hraje od roku 2011 a momentálně má své vyznavače od kategorie U12 až po muže a ženy.

Hlavním rozdílem oproti americkému fotbalu je, že místo toho, aby hráči soupeře postupujícího s míčem složili na zem, zastaví ho tak, že mu strhnou jednu ze dvou vlaječek, které má připevněné k boku.

Hráčka flag fotbalu (bezkontaktní verze amerického fotbalu) představuje svůj sport na tiskové konferenci k představení Olympijského festivalu a nových sportů programu olympijských her v Los Angeles 2028.

Také se hraje na menším hřišti a oba týmy mají jen pět hráčů, takže je k vidění více touchdownů a skórování než v americkém fotbale.

Největším dosavadním úspěchem české reprezentace je čtvrté místo z mistrovství Evropy 2017, cesta na hry povede z ME v příštím roce.

Hry v Los Angeles se uskuteční od 14. do 30. července 2028, soutěžit se bude ve 36 sportech a rozdá se 353 sad medailí.

Za domácí Spojené státy by teoreticky mohly nastoupit některé hvězdy z ligy amerického fotbalu NFL, byť jsou v zemi samozřejmě i specialisté přímo na flag fotbal.

Lakros se pod pěti kruhy představil v letech 1904 a 1908. Návrat po tak dlouhé době je pro komunitu tohoto sportu velkou událostí, jak popsali její zástupci na středeční tiskové konferenci.

Pět nejlepších týmů z listopadového mistrovství Evropy postoupí na světový šampionát v příštím roce a z něj se opět pět nejlepších družstev dostane na hry. O šesté místo se na začátku roku 2028 bude hrát dodatečná kvalifikace.

V baseballu se naposledy soutěžilo na hrách v Tokiu v roce 2021, pro americké hráče i diváky půjde bezesporu o jeden z nejsledovanějších sportů. Nejlepší evropský tým postoupí z turnaje Premier 12, pak se bude hrát ještě dodatečná kvalifikace.

V softballu, v němž se na rozdíl od baseballu nadhazuje spodem a používá se větší míč, by mohla být česká naděje na účast v LA největší. Muži totiž vyhráli posledních sedm mistrovství Evropy a také ženy pravidelně bojují o medaile.

Naopak ve squashi, který vyhlíží olympijský debut, bude pro Čechy velmi náročné se mezi 16 mužů či 16 žen probojovat.

Olympijský festival bude na osvědčeném místě

A co dalšího hry v Los Angeles nabídnou? Tento týden se z inspekce přímo v dějišti vrátil šéf české výpravy Martin Doktor. „Říkal mi, že americké možnosti jsou neuvěřitelné,“ zprostředkoval jeho dojmy předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval na středeční tiskové konferenci.

„My tady v Česku složitě děláme stadion pro více než dvacet tisíc lidí, kdežto tam jich mají pět pro osmdesát tisíc. Je to jiný svět, jiné možnosti,“ doplnil.

Zleva předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec a primátor města Most Marek Hrvol podepisují smlouvu k pořádání Olympijského festivalu při hrách v Los Angeles 2028, který se bude konat u jezera Most.

Tomu také odpovídají očekávané počty diváků. „Do prodeje půjde asi o třicet procent více vstupenek než v Paříži,“ připomíná Kejval zatím poslední letní hry, které přímo ve Francii sledovalo devět a půl milionu fanoušků.

Český olympijský výbor se opět bude snažit přenést atmosféru her i do Česka, tradiční Olympijský festival uspořádá stejně jako při Paříži 2024 u jezera Most. Před dvěma roky ho navštívilo 70 tisíc lidí, kteří si mohli vyzkoušet 51 sportů a také přivítat po návratu české reprezentanty.

„V Los Angeles se sny točí, je to centrum filmového průmyslu. A já věřím, že v Mostě jeden velký olympijský sen prožijeme,“ uvedl místopředseda ČOV Libor Varhaník.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Liberec vs. HavířovFlorbal - 1. kolo - 29. 4. 2026:Liberec vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
Živě6:0
  • 1.20
  • 6.50
  • 9.00
Hranice vs. VsetínFotbal - 33. kolo - 29. 4. 2026:Hranice vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.30
  • 3.29
  • 2.34
Hlučín vs. Polanka n/OFotbal - 33. kolo - 29. 4. 2026:Hlučín vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 2.20
  • 3.49
  • 2.35
Nové Veselí vs. Frýdek-MístekHázená - 2. kolo - 29. 4. 2026:Nové Veselí vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
Živě7:6
  • 1.34
  • 7.60
  • 4.60
Atlético vs. ArsenalFotbal - - 29. 4. 2026:Atlético vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
29. 4. 21:00
  • 3.21
  • 3.37
  • 2.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.