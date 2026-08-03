Ani ve skoro dva tisíce kilometrů vzdálené Oklahomě se rytmus zatím nijak nemění. „Že bych si všímala nějakých cedulí nebo plakátů a neustále na vás sršelo, co se tu bude dít, to ne,“ popisovala vodní slalomářka Tereza Kneblová, která se odtamtud minulý týden vrátila s titulem mistryně světa na kánoi.
Byť pak přece jen dodala: „Soustředím se na přítomnost a na nejbližší závody, co mě čekají. Jde pořád o běh na dlouhou trať. Ale je jasné, že někde v podvědomí každého to už je.“
Řeč je samozřejmě o olympijských hrách. Letí to, že? Čtyřletý cyklus mezi Paříží a právě Los Angeles s Oklahoma City už vstoupil do své druhé poloviny.
Bez ohledu na dnešní politiku bude Amerika otevřená a přijme všechny země.