Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Areály stojí, doprava se řeší. V polovině cyklu z LA 2028 zní: Vše jde podle plánu

Michal Koubek
  12:00

Fotogalerie19 Premium

Přípravy na LOH 2028 jsou v plném proudu. Závodit se v Los Angeles bude také v Memorial Coliseum. | foto: DPA / Michael Kappeler Profimedia.cz

Po fotbalovém mistrovství světa se Los Angeles vrátilo ke svému – byť stále velmi rušnému – životu. Na hollywoodském chodníku slávy se mačkají turisté a hledají hvězdy svých filmových oblíbenců. Z promenády podél ikonické pláže Venice Beach se line hlasitá hudba, pouliční umělci se snaží okouzlit kolemjdoucí a prodavači ve ztřeštěných oblecích za drahé peníze nabízejí různé cetky.

Ani ve skoro dva tisíce kilometrů vzdálené Oklahomě se rytmus zatím nijak nemění. „Že bych si všímala nějakých cedulí nebo plakátů a neustále na vás sršelo, co se tu bude dít, to ne,“ popisovala vodní slalomářka Tereza Kneblová, která se odtamtud minulý týden vrátila s titulem mistryně světa na kánoi.

Byť pak přece jen dodala: „Soustředím se na přítomnost a na nejbližší závody, co mě čekají. Jde pořád o běh na dlouhou trať. Ale je jasné, že někde v podvědomí každého to už je.“

Řeč je samozřejmě o olympijských hrách. Letí to, že? Čtyřletý cyklus mezi Paříží a právě Los Angeles s Oklahoma City už vstoupil do své druhé poloviny.

Bez ohledu na dnešní politiku bude Amerika otevřená a přijme všechny země.

Casey Wassermanšéf organizačního výboru her

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Kawová vs. FruhvirtováTenis - - 3. 8. 2026:Kawová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
3. 8. 14:00
  • 2.20
  • -
  • 1.60
Olijnykovová vs. PlíškováTenis - - 3. 8. 2026:Olijnykovová vs. Plíšková //www.idnes.cz/sport
3. 8. 17:00
  • 3.63
  • -
  • 1.28
Galarneau vs. KopřivaTenis - - 3. 8. 2026:Galarneau vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
3. 8. 17:10
  • 1.91
  • -
  • 1.89
Bartůňková vs. AndreescuováTenis - - 3. 8. 2026:Bartůňková vs. Andreescuová //www.idnes.cz/sport
3. 8. 20:20
  • 1.64
  • -
  • 2.27
Valentová vs. TownsendováTenis - - 3. 8. 2026:Valentová vs. Townsendová //www.idnes.cz/sport
3. 8. 23:00
  • 1.48
  • -
  • 2.63
Samson vs. BarthelováTenis - - 4. 8. 2026:Samson vs. Barthelová //www.idnes.cz/sport
4. 8. 11:00
  • 1.51
  • -
  • 2.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

S návratem ruských sportovců nesouhlasíme. Ukrajina se odvolala k CAS

Ruská vlajka na pozadí olympijských kruhů

Ukrajinský olympijský výbor uvedl na svém oficiálním webu, že se odvolal k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS) proti rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru zrušit suspendaci Ruského olympijského...

Areály stojí, doprava se řeší. V polovině cyklu z LA 2028 zní: Vše jde podle plánu

Premium
Přípravy na LOH 2028 jsou v plném proudu. Závodit se v Los Angeles bude také v...

Po fotbalovém mistrovství světa se Los Angeles vrátilo ke svému – byť stále velmi rušnému – životu. Na hollywoodském chodníku slávy se mačkají turisté a hledají hvězdy svých filmových oblíbenců. Z...

Areály stojí, doprava se řeší. V polovině cyklu z LA 2028 zní: Vše jde podle plánu

Premium
Přípravy na LOH 2028 jsou v plném proudu. Závodit se v Los Angeles bude také v...

Po fotbalovém mistrovství světa se Los Angeles vrátilo ke svému – byť stále velmi rušnému – životu. Na hollywoodském chodníku slávy se mačkají turisté a hledají hvězdy svých filmových oblíbenců. Z...

3. srpna 2026

S návratem ruských sportovců nesouhlasíme. Ukrajina se odvolala k CAS

Ruská vlajka na pozadí olympijských kruhů

Ukrajinský olympijský výbor uvedl na svém oficiálním webu, že se odvolal k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS) proti rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru zrušit suspendaci Ruského olympijského...

29. července 2026  18:16

Zastavte financování MOV! Země EU se bouří proti návratu Ruska na olympiádu

Olympijské kruhy v Cortině d'Ampezzo.

Ministři devíti zemí Evropské unie, odpovědní za sportovní problematiku, vyzvali komisaře Glenna Micallefa, aby Evropská unie přestala financovat Mezinárodní olympijský výbor (MOV) kvůli jeho...

15. července 2026  10:18

KOMENTÁŘ: MOV a jeho pokrytectví. Podporuješ ruskou agresi? Už nevadí!

Kirsty Coventryová promlouvá při slavnostním ceremoniálu.

Je v tom až nepochopitelný paradox. Alibismus. Cynismus. V týdnu, kdy Rusové vystupňovali útoky na civilní cíle na Ukrajině a kdy jen v Kyjevě zabili více než 50 civilistů, včetně jedné kompletní...

7. července 2026  20:27,  aktualizováno  8. 7. 12:20

Úleva pro Maděrovou s Ledeckou. Závod snowboardistek bude na ZOH i příště

Zuzana Maděrová jela paralelní obří slalom na snowboardu. (8. února 2026)

Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu, o další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maděrová či královna předchozích her Ester...

7. července 2026  16:41,  aktualizováno  21:46

Rusové jsou zpět. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil jejich suspendaci

Ruská vlajka a olympijské hry? Ještě nedávno neslučitelná myšlenka.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) po téměř třech letech předběžně zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru, jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní...

7. července 2026  16:59,  aktualizováno  19:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×