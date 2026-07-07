KOMENTÁŘ: MOV a jeho pokrytectví. Podporuješ ruskou agresi? Už nevadí!

Jako by se MOV řídil proslulou hláškou Jeleny Vjalbeové, předsedkyně Ruského lyžařského svazu, která předloni vykřikovala: „Bombardujme Londýn a pak nás budou i ve sportu brát vážně a rychle nás vezmou zase zpět.“
Všichni ruští sportovci mají mít nyní volný přístup na hry, včetně družstev v kolektivních sportech. Nikdo z nich už nemá být komisí MOV prošetřován, zda šíří a podporuje Putinovu válečnou propagandu. A pokud schvalují invazi na Ukrajinu? Prosím, klidně, to mohou, pro MOV už to není na závadu.
MOV zároveň doporučuje všem mezinárodním sportovním federacím, aby učinily stejné rozhodnutí a přizvaly veškeré Rusy zpět.
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Odpůrci takového postoje namítají: Rozhodnutí MOV je ostudná zrada všech lidských hodnot.
Argumentace Kirsty Coventryové, od loňska prezidentky MOV, naopak zní: „Války neschvalujeme. Ale nechceme, aby sportovci byli odpovědní za činy svých vlád.“
Vzápětí přidává, že se ruští sportovci, podporující mírovou společnost, mají stát vzory pro mládež. Což jaksi neladí s ještě nedávným počínáním mnohých z nich.
Podivné je též zdůvodnění verdiktu. Vedení MOV totiž připomíná, že Rusko nebylo dočasně vyloučeno z her za agresi a vraždění na Ukrajině, ale za to, že Ruský olympijský výbor uznal za své členy sportovní organizace v okupovaných oblastech Ukrajiny - Luhanské, Doněcké, Chersonské a Záporožské.
Právníci MOV najednou ujišťují, že tato překážka k znovupřijetí Ruska zmizela, protože ruští představitelé přislíbili, že zmíněné regionální sportovní organizace na okupovaném území Ukrajiny nezahrnou mezi své členy a nebudou na těchto územích provádět žádné aktivity (a že jich v posledních měsících bylo). Co na tom, že ruská média také v úterý večer označovala dotyčná území za „nové ruské oblasti“.
Jinými slovy: stačil pouhý slib Rusů, jehož dodržení je značně nedůvěryhodné, a na světě rázem byl důvod, proč je pustit zpět.
Už loňské zvolení Coventryové do čela MOV ruští politici oslavovali a Putinův mluvčí Dmitrij Peskov se tehdy nechal slyšet: „V čele MOV stanula žena, která nám bude naslouchat a která nechce vtahovat politiku do sportu.“
Teď v Rusku pochopitelně slaví ještě mohutněji. „Dosáhli jsme velkého vítězství,“ píše portál sport24.ru. Bývalý ministr sportu Pavel Kolobkov tvrdí: „Kdyby MOV rozhodl jinak, katastrofálně by ztratil svoji autoritu. Je dobře, že už nebudou ty idiotské komise, které prověřovaly a ponižovaly naše sportovce kvůli neutrálnímu statusu.“ Současný ministr sportu Michajl Děgťarjev navíc upozorňuje: „Náš návrat do olympijské rodiny je jasným signálem pro mezinárodní federace, aby nám už nekladly další překážky.“
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Takovými signály se nicméně nemíní řídit nejmocnější olympijská federace World Athletics. Její šéf Sebastian Coe minulý týden potvrdil, že platí zákaz startu Rusů v mezinárodních atletických soutěžích, dokud trvá invaze na Ukrajinu.
Proti verdiktu MOV se rychle vymezují i mnohé evropské národní olympijské výbory, v čele se skandinávskými a pobaltskými zeměmi. Rovněž Český olympijský výbor v pondělí oznámil: „Jsme přesvědčeni, že dokud trvá agrese na Ukrajině, sportovci Ruska a Běloruska se nemají účastnit mezinárodních soutěží, a zejména kvalifikačních soutěží na olympijské hry a her samotných.“
Mimochodem, vlivným členem MOV je i prezident FIFA Gianni Infantino, momentálně ostře kritizovaný za ustupování Donaldu Trumpovi a zrušení suspendace vyloučeného hráče Baloguna před osmifinálovým zápasem USA proti Belgii. Trump už v lednu horoval také pro návrat ruských fotbalistů do soutěží a jejich dodatečné zařazení do baráže o mistrovství světa, protože „Vladimir Putin by jim rád přijel fandit na náš šampionát“.
Coventryová se tudíž ocitá v jistých morálních kleštích, když na jednu stranu přesvědčuje, že politika do sportu nepatří, a na druhou stranu má vedle sebe Infantina, jenž navíc udělil Trumpovi pofidérní Cenu míru FIFA. V únoru dokonce prohlásila: „Nechám prošetřit, zda Infantino jedná nezávisle na politických zájmech.“ Odpověď v těchto dnech dostala.
MOV se údajně teprve rozhodne, zda všem ruským sportovcům vrátí v nejbližší době hned také vlajku a hymnu. V oficiálním dokumentu, vydaném k úternímu rozhodnutí, se pak na posledním řádku v jedné jediné krátké větě píše: „MOV nadále vyjadřuje i solidaritu s olympijskou komunitou Ukrajiny.“
Pokrytectví? Jistě.
Ne nadarmo se říká, že činy jsou mnohem důležitější než slova.
Více než 650 ukrajinských sportovců a trenérů se již stalo oběťmi ruské agrese. Přes 800 sportovních zařízení včetně 20 olympijských a paralympijských center je rozbombardováno.