Berte mě, ještě nejsem tak starý. Durant si říká o páté olympijské zlato

„Nechtěl jsem, aby se moje jméno nebralo v potaz jen proto, že jsem starší a už jsem tam byl,“ řekl Durant po pondělním utkání NBA, v němž pomohl 18 body k vítězství Houstonu nad Utahem 125:105.
„Grant ví, jak mám americký národní tým rád. Je to moje rodina. Rád bych do něj patřil, dokud neskončím s basketem,“ uvedl držitel dvou mistrovských titulů v NBA s Golden State Warriors z let 2017 a 2018.
Durant startoval na posledních čtyřech olympijských hrách a je nejlepším americkým střelcem pod pěti kruhy. Místo v týmu v Los Angeles si chce zasloužit.
„Chápu, jak těžké rozhodování to pro Granta bude. Kolik skvělých hráčů se v příštím roce a půl objeví a já jsem ve srovnání s řadou z nich starý. Vím, že mě čeká hodně práce, abych se do toho týmu dostal,“ uvedl první americký basketbalista, který získal čtyři zlaté olympijské medaile.
Mezi ženami má Sue Birdová o jedno zlato více, Diana Taurasiová si z Paříže 2024 odvážela dokonce triumf šestý. Durant však odmítá, že jeho cílem není tyto dvě legendy dohnat.
„Prostě rád reprezentuji. To je hlavní. Mít USA na hrudi a reprezentovat místo, odkud pocházím,“ řekl Durant, který nastupuje v NBA už 18. sezonu a má v ní průměr 25,9 bodu na zápas.
Jiný hvězdný veterán LeBron James, který pokračuje v kariéře v 41 letech, už dříve svou účast na hrách v Los Angeles vyloučil. Reprezentační kariéru uzavřel se třemi olympijskými zlatými a jednou bronzovou medailí.