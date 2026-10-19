Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Olympijský maraton? Ano! Johaugová udivuje i bez lyží, chce do Los Angeles

Autor: ,
  11:05
Therese Johaugová po půlmaratonu v Kodani.

Therese Johaugová po půlmaratonu v Kodani. | foto: Profimedia.cz

Therese Johaugová po půlmaratonu v Kodani.
Therese Johaugová v září zaběhla veřejný půlmaratonský závod za 1:08:43.
Therese Johaugová na stupních vítězů po triumfu v domácím závodě v Oslu.
Vítězná Ebba Anderssonová ze Švédska objímá Therese Johaugovou z Norska po...
25 fotografií
Bývalá norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová se pokusí kvalifikovat v maratonu na letní olympijské hry v Los Angeles v roce 2028. Debut na královské vytrvalecké trati ji čeká 6. prosince ve Valencii. „Je to pro mě velká chvíle,“ vyhlíží.

„Ještě před pár dny jsem si nebyla jistá, zda se zúčastním. Nebylo to jen na mně, ale už mám potvrzení od pořadatelů, kteří mi přidělili startovní číslo,“ uvedla Johaugová, které bude v době konání příští letní olympiády 40 let.

Na otázku, zda by závod ve Valencii mohl být prvním krokem směrem k Los Angeles, řekla jednoznačně: „Ano!“

Johaugová, která začátkem roku porodila druhé dítě, ukončila lyžařskou kariéru již podruhé loni v květnu. Začala se věnovat silničním běhům a svými výkony udivuje.

Therese Johaugová v září zaběhla veřejný půlmaratonský závod za 1:08:43.

V září během mistrovství světa v silničních bězích v Kodani zaběhla veřejný půlmaratonský závod za 1:08:43 a byla rychlejší než všechny Evropanky v mistrovském závodě.

O víkendu zvítězila v Norsku v běhu na 10 km časem 30:51, jímž se zařadila na 16. místo dlouhodobých evropských tabulek. Z Norek běžela silniční desítku rychleji jen Karoline Bjerkeli Grövdalová, za jejímž národním rekordem Johaugová zaostala o 19 sekund.

Na lyžích Johaugová vybojovala 14 titulů mistryně světa, čtyři zlaté olympijské medaile a 89 vítězství v závodech Světového poháru.

Nikdy jsem nepodváděla. Johaugová o trestu za doping a norském tutlání

V roce 2018 přišla o zimní olympiádu v Pchjongčchangu, protože měla v říjnu 2016 při kontrole na vysokohorském soustředění v Itálii pozitivní test na steroid clostebol a dostala trest na 18 měsíců. Johaugová se bránila, že se jí steroid dostal do těla z krému na ošetření spálených rtů od slunce, který jí doporučil týmový lékař.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Rachimovová vs. BouzkováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 19. 10. 2026:Rachimovová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
19. 10. 11:45
  • 3.13
  • -
  • 1.35
Kolář vs. BondioliTenis - 1. kolo - 19. 10. 2026:Kolář vs. Bondioli //www.idnes.cz/sport
19. 10. 13:00
  • 1.54
  • -
  • 2.31
Forti vs. ForejtekTenis - 1. kolo - 19. 10. 2026:Forti vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
19. 10. 14:45
  • 2.19
  • -
  • 1.61
Česká Lípa vs. KladnoFlorbal - 12. kolo - 19. 10. 2026:Česká Lípa vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
19. 10. 18:00
  • 3.17
  • 5.50
  • 1.70
Monza vs. CagliariFotbal - 7. kolo - 19. 10. 2026:Monza vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
19. 10. 18:30
  • 2.41
  • 3.29
  • 3.23
Parma vs. TurínFotbal - 7. kolo - 19. 10. 2026:Parma vs. Turín //www.idnes.cz/sport
19. 10. 20:45
  • 3.32
  • 3.09
  • 2.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Olympijský maraton? Ano! Johaugová udivuje i bez lyží, chce do Los Angeles

Therese Johaugová po půlmaratonu v Kodani.

Bývalá norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová se pokusí kvalifikovat v maratonu na letní olympijské hry v Los Angeles v roce 2028. Debut na královské vytrvalecké trati ji čeká 6. prosince ve...

Olympijský maraton? Ano! Johaugová udivuje i bez lyží, chce do Los Angeles

Therese Johaugová po půlmaratonu v Kodani.

Bývalá norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová se pokusí kvalifikovat v maratonu na letní olympijské hry v Los Angeles v roce 2028. Debut na královské vytrvalecké trati ji čeká 6. prosince ve...

19. října 2026  11:05

O šikaně, smrti, obtěžování. Zpověď plavkyně Svěcené pokřtil virtuos Svěcený

Studio DÍLNA, křest knihy Svěcená, 7. října 2026. Lucie Svěcená a Jaroslav...

Nezvykle otevřenou knižní zpověď plavkyně Lucie Svěcené ve středu v Praze pokřtil houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Zatím je spojuje jen přátelství a příjmení, umělec však pátrá po vzájemných...

7. října 2026  19:37,  aktualizováno  8. 10. 9:58

Olympijskou pochodeň pro LA čeká cesta skrz padesát států. Trasa začne v Atlantě

Italskými městy putuje olympijská pochodeň. Hry v Cortině d´Ampezzo a v Miláně...

Tradiční štafeta s olympijskou pochodní před hrami v roce 2028 v Los Angeles projde všemi padesáti americkými státy. Svou cestu po USA zahájí symbolicky v Atlantě, kde se olympiáda před třiceti lety...

29. září 2026  18:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×