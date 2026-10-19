„Ještě před pár dny jsem si nebyla jistá, zda se zúčastním. Nebylo to jen na mně, ale už mám potvrzení od pořadatelů, kteří mi přidělili startovní číslo,“ uvedla Johaugová, které bude v době konání příští letní olympiády 40 let.
Na otázku, zda by závod ve Valencii mohl být prvním krokem směrem k Los Angeles, řekla jednoznačně: „Ano!“
Johaugová, která začátkem roku porodila druhé dítě, ukončila lyžařskou kariéru již podruhé loni v květnu. Začala se věnovat silničním běhům a svými výkony udivuje.
V září během mistrovství světa v silničních bězích v Kodani zaběhla veřejný půlmaratonský závod za 1:08:43 a byla rychlejší než všechny Evropanky v mistrovském závodě.
O víkendu zvítězila v Norsku v běhu na 10 km časem 30:51, jímž se zařadila na 16. místo dlouhodobých evropských tabulek. Z Norek běžela silniční desítku rychleji jen Karoline Bjerkeli Grövdalová, za jejímž národním rekordem Johaugová zaostala o 19 sekund.
Na lyžích Johaugová vybojovala 14 titulů mistryně světa, čtyři zlaté olympijské medaile a 89 vítězství v závodech Světového poháru.
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Nikdy jsem nepodváděla. Johaugová o trestu za doping a norském tutlání
V roce 2018 přišla o zimní olympiádu v Pchjongčchangu, protože měla v říjnu 2016 při kontrole na vysokohorském soustředění v Itálii pozitivní test na steroid clostebol a dostala trest na 18 měsíců. Johaugová se bránila, že se jí steroid dostal do těla z krému na ošetření spálených rtů od slunce, který jí doporučil týmový lékař.