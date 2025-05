Hráči NFL mohli v minulosti pouze závidět svým kolegům z basketbalové NBA „dream teamy“ na olympijských hrách. Přestože soutěžení v Los Angeles nenabídne americký fotbal ve své více známé podobě, ze strany hráčů NFL je cítit velký zájem se do flag fotbalu zapojit.

Samotná NFL vynaložila ve spolupráci s mezinárodní federací amerického fotbalu IFAF značné úsilí, aby se flag fotbal na olympijské hry dostal. Dosud ale nebylo jasné, jaký postoj bude mít liga k účasti svých hráčů. Olympijské hry totiž budou časově zasahovat do finální přípravy týmů před startem ligy. Například NHL v minulosti své hráče na olympiádu nepouštěla, včetně posledních her v Pekingu.

Schválení účasti

Tento týden zasedli majitelé klubů NFL k pravidelnému jarnímu jednání, kde kromě hlasování o změnách pravidel řešili i otázku účasti hráčů na olympijských hrách a jednomyslně schválili účast hráčů NFL. Z každého týmu však bude moct reprezentovat pouze jeden hráč.

Složí Spojené státy svůj „dream team“ kompletně z hráčů NFL?

„Je to neuvěřitelná čest pro každého sportovce reprezentovat svou zemi na olympijských hrách, které představují vrchol světového sportu,“ uvedl komisař NFL Roger Goodell a potvrdil zájem hráčů reprezentovat. „Z vlastní zkušenosti vím, že zařazení flag fotbalu do olympijských her vyvolalo obrovské nadšení mezi hráči NFL, kteří touží po příležitosti reprezentovat svou zemi na světové scéně. Jsme nadšení, že nyní tu možnost skutečně dostanou.“

Radost z potenciální účasti hráčů NFL neskrýval prezident mezinárodní federace amerického fotbalu Pierre Trochet. „Srdečně vítám výsledek tohoto hlasování, které slibuje dodat další rozměr tomu, co se již nyní rýsuje jako průlomový debut flag fotbalu na olympijských hrách.“

Naopak radost z tohoto rozhodnutí asi nemají současní hráči flagového týmu Spojených států, kteří na loňském mistrovství světa ve Finsku získali suverénním způsobem zlato. Na soupisce pro olympijské hry bude moct být pouze deset hráčů na tým, což je na mezinárodní turnaje méně než je obvyklé.

V mužské i ženské kategorii nastoupí šest týmů a o prvních třech postupujících týmech se bude rozhodovat již příští rok na mistrovství světa.