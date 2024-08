Flag fotbal poprvé na olympiádě. Zazáří v Los Angeles i hvězdy NFL?

Na oslavu tohoto okamžiku uvedla NFL ve spolupráci s Mezinárodní federací amerického fotbalu (IFAF) vydařený předávací spot „Light It Up“, v němž vystupuje quarterback Philadelphia Eagles a globální ambasador flag fotbalu Jalen Hurts.

Video, které připomíná ikonického lukostřelce zapalujícího olympijskou pochodeň hořícím šípem na olympijských hrách v Barceloně v roce 1992, ukazuje Hurtse, jak zapaluje oheň na stadionu LA Coliseum hořící „šiškou“ na americký fotbal. Tím prezentuje flag fotbal jako oficiální sport pro další olympijské hry.

„Předání olympijských her z Paříže do Los Angeles je úžasnou příležitostí k tomu, abychom upnuli pozornost k zařazení mužského a ženského flag fotbalu do programu her 2028. Moc se na premiéru těšíme,“ řekla jedna z největších ofenzivních hvězd NFL.

A teď nastává klíčová otázka. Budou NFL hráči součástí?

Odpověď zatím nikdo s jistotou nezná. I tým favorizované Ameriky má své reprezentanty ve flag fotbale, ale několik superhvězd NFL se v minulosti vyjádřilo, jak by je představa se ukázat na domácích hrách lákala.

Quarterback Patrick Mahomes z Chiefs, wide-receiver Dolphins Tyrek Hill, nebo ofenzivní zbraň Bengals Ja’Marr Chase neskrývali nadšení z možnosti si na hrách zahrát.

Rozuzlení je daleko. Tiskový mluvčí české asociace amerického fotbalu Radim Kroulík ale věří, že pár hráčů z nejlepší ligy světa amerického fotbalu nakonec na hrách uvidíme.

„NFL se do té propagace zapojila. Flag fotbal je reklamou pro americký fotbal. Na Pro Bowlu nejlepších hráčů ligy jedinci hrají tuhle bezkontaktní verzi. Podle mého názoru tam minimálně několik hvězd z NFL uvidíme. I pro ně bude čest si zahrát na olympiských hrách,“ soudí.

Prezident IFAF Pierre Trochet dodává. „Flag fotbal je rychlý, kreativní sport, který hrají vynikající sportovci, včetně našeho globálního ambasadora vlajkového fotbalu Jalena Hurtse, se dokonale hodí pro hry nové generace, které uvidíte v Los Angeles. Hráči NFL se na to těší.“

A pozor, flag fotbal není populární pouze v USA.

Momentka z mistrovství Evropy ve flag fotbale.

Hraje ho přibližně 20 milionů lidí ve více než 100 zemích na šesti kontinentech. Za 14 dní navíc ve finském Lahti začíná mistrovství světa ve flag fotbalu, kterého se zúčastní i mužské a ženské výběry české reprezentace. Celkem na ně bude startovat 32 zemí. Pro české ženy je to dokonce už několikátá účast na šampionátu za sebou.

Třeba je uvidíme i na olympijských hrách v Los Angeles.