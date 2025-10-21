Starostové jsou z Demokratické strany, stejně jako kalifornský guvernér Gavin Newsom, jenž je rovněž úzce spojován s olympiádou v Los Angeles – a o němž se navíc spekuluje jako o kandidátovi demokratů v prezidentských volbách 2028. Ty se uskuteční pouhé tři měsíce poté, co nad Kalifornií dohoří olympijský oheň.
Aby toho nebylo málo, republikán Trump pohrozil, že může odebrat zápasy fotbalového MS také Seattlu a San Francisku, tedy dalším městům se starosty z řad demokratů.
Ujišťuje, že dokáže vyvinout silný tlak na řídící orgány obou akcí (FIFA, MOV), aby změnily pořadatelská města. K čemuž mu poslouží jakékoliv záminky, jako nyní nedávné pouliční nepokoje a násilí v Bostonu, ve které přerostlo předvádění kaskadérských kousků v autech.
Pokud někdo (ze starostů) odvádí špatnou práci a já mám pocit, že v jejich městech panují nebezpečné podmínky, zavolám Giannimu (Infantinovi), který je fenomenální, a řeknu mu, ať ty zápasy přesuneme na jiné místo.