Seberu vám fotbal i olympiádu, hrozí Trump městům. Nemá na to právo

Fotogalerie 19

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému mistrovství světa 2026. Vedle něj je Gianni Infantino, šéf FIFA. | foto: Reuters

Tomáš Macek
  12:00
Boston má být hostitelem sedmi zápasů mistrovství světa ve fotbale 2026. Los Angeles zase přivítat olympijské hry 2028. Anebo také ne? „Mohu jim je odebrat,“ tvrdí americký prezident Donald Trump, přestože takovými pravomocemi rozhodně nedisponuje. Důvod, jímž se zaštiťuje? „Bezpečnost. Ta města nemají dobré starosty.“

Starostové jsou z Demokratické strany, stejně jako kalifornský guvernér Gavin Newsom, jenž je rovněž úzce spojován s olympiádou v Los Angeles – a o němž se navíc spekuluje jako o kandidátovi demokratů v prezidentských volbách 2028. Ty se uskuteční pouhé tři měsíce poté, co nad Kalifornií dohoří olympijský oheň.

Aby toho nebylo málo, republikán Trump pohrozil, že může odebrat zápasy fotbalového MS také Seattlu a San Francisku, tedy dalším městům se starosty z řad demokratů.

Ujišťuje, že dokáže vyvinout silný tlak na řídící orgány obou akcí (FIFA, MOV), aby změnily pořadatelská města. K čemuž mu poslouží jakékoliv záminky, jako nyní nedávné pouliční nepokoje a násilí v Bostonu, ve které přerostlo předvádění kaskadérských kousků v autech.

Pokud někdo (ze starostů) odvádí špatnou práci a já mám pocit, že v jejich městech panují nebezpečné podmínky, zavolám Giannimu (Infantinovi), který je fenomenální, a řeknu mu, ať ty zápasy přesuneme na jiné místo.

Donald Trump

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
21. října 2025

