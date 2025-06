Na domácím turnaji světové série World Boxing Challenge startovalo 11 českých mužů a žen. Konkurence? Obrovská. Kupa medailistů z olympiády nebo světových a evropských šampionátů.

„Byla tady světová špička, Amerika, Brazilci, Mexiko, Japonci. Silné výpravy, velké hvězdy a zkušení boxeři,“ považoval si Svoboda; medailové pořadí ovládla Brazílie s 10 cennými kovy následovaná USA (9) a Japonskem (7). Mezi 23 státy a bezmála dvěma sty boxery se poprvé představily Palestina s Pákistánem.

Již 55. ročník čtyřdenního turnaje, nejlepšího v tuzemsku, vyvrcholil v sobotu a pro české naděje znamenal hlavně nabírání zkušeností na nejvyšší scéně. „Kluci, kteří už něco zažili, v posledních letech končili. Máme velmi talentovanou mládež, ať v juniorech, nebo kolem 20 až 22 let. Ještě jim chybějí velké mezinárodní zkušenosti, ale i tak dokázali se světovou špičkou boxovat vyrovnaná utkání,“ odtušil Svoboda, že našlápnuto je dobře.

Vyzdvihl dva poražené semifinalisty. Soquessa, syn angolského otce a české matky, porazil Slováka a Kanaďana, v boji o finále nestačil na Reise. „Proti brazilskému stylu se nedokázal prosadit, ale s jeho osobním trenérem jsme se shodli, že na to do budoucna má.“

Martin Svoboda, trenér české reprezentace.

A stejně tak Daniel Komárek, kterého podle Svobody sudí připravili o účast ve zlaté bitvě. „Startoval na prvním větším turnaji a podle nás byl obrán o vítězství, měl postoupit do finále. První kolo vyhrál, druhé Rakušan Derouiche, třetí jsme viděli jasně pro nás. Nedopadlo to tak, byli jsme zklamaní,“ litoval kouč. „Ovšem Dan prokázal vůli po vítězství a šlape podle taktiky osobního trenéra. Taky má velký potenciál.“

Český box vyhlíží olympijskou medaili od památného tažení Rudolfa Kraje za stříbrem v Sydney 2000, poslední účast Zdeňka Chládka se datuje do roku 2012.

„Víme, že musíme zabrat v přípravě. Velké reprezentační týmy mají vrcholová střediska, cpou do toho peníze, jezdí po turnajích. Snažíme se to dohánět, chce to píli, práci i velký tým, který se nám teď podařilo na asociaci semknout,“ pochvaluje si Svoboda funkční štáb kolem národního družstva. „Pomáháme si. Když kvůli práci nemůžu někam jet, zastoupí mě jiní trenéři a vím, že práci odvedou velmi dobře.“

Letošním vrcholem bude zářijové mistrovství světa v Liverpoolu. Týkat se bude Soquessy, Komárka a Redla, dohlášení zvažuje Barteček. Mezi ženami se představí Maxová, Langrová a možná Čiklová.

„Máme dobrý tým se šancí uspět,“ cítí Svoboda. „Navíc se nám do reprezentace ženou mladí, kteří mohou za tři roky v kvalifikaci pro Los Angeles uspět.“

Pokud ano, skončí šestnáctileté čekání.