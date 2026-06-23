Výkonný výbor MOV rovněž schválil přesun ostatních „ledových“ sportů z původně plánovaného Nice do Lyonu. Definitivní seznam sportovišť pro ZOH 2030 bude zveřejněn později, uvedl MOV.
Přesunem rychlobruslení do zahraničí vyšel MOV vstříc francouzským pořadatelům, kteří nemají k dispozici ovál olympijských parametrů a nechtějí ho ani budovat. Poprvé v historii zimních olympiád se tak některý sport uskuteční za hranicemi pořadatelské země.
Mohlo by se to týkat i české hvězdy Metoděje Jílka, olympijského šampiona na 10 000 metrů z letošních her v Miláně. Když se v únoru poprvé objevily spekulace, že by se další olympijské závody mohly uskutečnit v Heerenveenu, vůbec se mu to nelíbilo. Poukázal na to, že by se z toho stal další z mnoha závodů v hale Thialf.
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„Ti, kteří by byli na olympiádě poprvé, by o hodně přišli. Vůbec by si to neužili. Bylo by to jako další Světový pohár v Heerenveenu, kde se jezdí několikrát za sezonu, a nebylo by to ničím ozvláštněné. Spali bychom v hotelu daleko od všech ostatních, takže by to bylo jako na mistrovství světa,“ řekl Jílek.
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Vstřícný postoj ze strany výkonného výboru MOV odpovídá současnému tlaku na snižování nákladů a udržitelnost při pořádání olympijských her. Zejména pro jejich zimní vydání to vede k výrazné decentralizaci, tedy rozdělení soutěží do řady samostatných středisek.
Pohromadě by na ZOH mohly zůstat alespoň lední hokej, krasobruslení, shorttrack a curling. Jen místo Nice, na kterém byla postavena úspěšná kandidatura, to bude zřejmě Lyon. V Nice se totiž objevily problémy po zvolení nového starosty Érica Ciottiho.
Ten odmítá dlouhodobé vystěhování prvoligového fotbalového klubu, na jehož stadionu Allianz Riviera se měly odehrát obě hokejové soutěže ve dvou dočasně vybudovaných halách. Původně pořadatelé zvažovali jen přesun mužského hokeje, ale MOV žádal, aby sporty na ledu zůstaly pospolu.