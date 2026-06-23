Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rychlobruslaři budou nejspíš na ZOH mimo dějiště. MOV přijal verzi Nizozemsko

Autor: ,
  18:21
Rozjezd Metoděje Jílka před jeho posledním závodem na letošní olympiádě. (21....

Rozjezd Metoděje Jílka před jeho posledním závodem na letošní olympiádě. (21. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Metoděj Jílek v závodě s hromadným startem.
Rozjezd Metoděje Jílka před hromadným startem. (21. února 2026)
Metoděj Jílek se rozjíždí před hromadným závodem. (21. února 2026)
Livio Wenger ze Švýcarska a za ním Metoděj Jílek při rozjezdu před hromadným...
18 fotografií
Rychlobruslení se na příštích zimních olympijských hrách v roce 2030 zřejmě neuskuteční v pořadatelské Francii, ale v nizozemském Heerenveenu. Stěhování tohoto sportu daleko od centra her odsouhlasil v úterý výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru (MOV).

Výkonný výbor MOV rovněž schválil přesun ostatních „ledových“ sportů z původně plánovaného Nice do Lyonu. Definitivní seznam sportovišť pro ZOH 2030 bude zveřejněn později, uvedl MOV.

Přesunem rychlobruslení do zahraničí vyšel MOV vstříc francouzským pořadatelům, kteří nemají k dispozici ovál olympijských parametrů a nechtějí ho ani budovat. Poprvé v historii zimních olympiád se tak některý sport uskuteční za hranicemi pořadatelské země.

Mohlo by se to týkat i české hvězdy Metoděje Jílka, olympijského šampiona na 10 000 metrů z letošních her v Miláně. Když se v únoru poprvé objevily spekulace, že by se další olympijské závody mohly uskutečnit v Heerenveenu, vůbec se mu to nelíbilo. Poukázal na to, že by se z toho stal další z mnoha závodů v hale Thialf.

Jen led a sníh, rozhodl MOV. Na hrách ve Francii nebude cyklokros ani přespolní běh

„Ti, kteří by byli na olympiádě poprvé, by o hodně přišli. Vůbec by si to neužili. Bylo by to jako další Světový pohár v Heerenveenu, kde se jezdí několikrát za sezonu, a nebylo by to ničím ozvláštněné. Spali bychom v hotelu daleko od všech ostatních, takže by to bylo jako na mistrovství světa,“ řekl Jílek.

Nový starosta Nice zbrojí proti hokeji

Vstřícný postoj ze strany výkonného výboru MOV odpovídá současnému tlaku na snižování nákladů a udržitelnost při pořádání olympijských her. Zejména pro jejich zimní vydání to vede k výrazné decentralizaci, tedy rozdělení soutěží do řady samostatných středisek.

Pohromadě by na ZOH mohly zůstat alespoň lední hokej, krasobruslení, shorttrack a curling. Jen místo Nice, na kterém byla postavena úspěšná kandidatura, to bude zřejmě Lyon. V Nice se totiž objevily problémy po zvolení nového starosty Érica Ciottiho.

Ten odmítá dlouhodobé vystěhování prvoligového fotbalového klubu, na jehož stadionu Allianz Riviera se měly odehrát obě hokejové soutěže ve dvou dočasně vybudovaných halách. Původně pořadatelé zvažovali jen přesun mužského hokeje, ale MOV žádal, aby sporty na ledu zůstaly pospolu.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Carléová vs. HavlíčkováTenis - - 23. 6. 2026:Carléová vs. Havlíčková //www.idnes.cz/sport
Živě7:5, 0:1
  • 1.54
  • -
  • 2.45
Birrellová vs. KrejčíkováTenis - - 23. 6. 2026:Birrellová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
Živě5:3
  • 1.61
  • -
  • 2.30
Portugalsko vs. UzbekistánFotbal - Skupina K - 23. 6. 2026:Portugalsko vs. Uzbekistán //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.10
  • 9.00
  • 25.00
Anglie vs. GhanaFotbal - Skupina L - 23. 6. 2026:Anglie vs. Ghana //www.idnes.cz/sport
23. 6. 22:00
  • 1.19
  • 7.47
  • 17.60
Panama vs. ChorvatskoFotbal - Skupina L - 24. 6. 2026:Panama vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
24. 6. 01:00
  • 7.41
  • 4.59
  • 1.47
Kolumbie vs. DR KongoFotbal - Skupina K - 24. 6. 2026:Kolumbie vs. DR Kongo //www.idnes.cz/sport
24. 6. 04:00
  • 1.54
  • 4.14
  • 7.01
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rychlobruslaři budou nejspíš na ZOH mimo dějiště. MOV přijal verzi Nizozemsko

Rozjezd Metoděje Jílka před jeho posledním závodem na letošní olympiádě. (21....

Rychlobruslení se na příštích zimních olympijských hrách v roce 2030 zřejmě neuskuteční v pořadatelské Francii, ale v nizozemském Heerenveenu. Stěhování tohoto sportu daleko od centra her odsouhlasil...

Rychlobruslaři budou nejspíš na ZOH mimo dějiště. MOV přijal verzi Nizozemsko

Rozjezd Metoděje Jílka před jeho posledním závodem na letošní olympiádě. (21....

Rychlobruslení se na příštích zimních olympijských hrách v roce 2030 zřejmě neuskuteční v pořadatelské Francii, ale v nizozemském Heerenveenu. Stěhování tohoto sportu daleko od centra her odsouhlasil...

23. června 2026  18:21

Skialpinismus se zalíbil, MOV ho chce zařadit do programu ZOH 2030

Ženy se utkaly v premiérovém sportu na olympiádě skialpinismu. (19. února 2026)

Skialpinismus má velkou šanci, že zůstane součástí zimních olympijských her i v roce 2030 ve Francouzských Alpách. Výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru (MOV) navrhl zařadit sport, který...

10. června 2026  20:46

Rusové: Jen my trpíme. Sebrat nám vlajku a hymnu na hrách, to je neonacismus

Premium
Ruska Jana Zajkinová a druhá Ukrajinka Sofija Krainská na evropském šampionátu...

Ruský ministr sportu Michail Děgťarjov v projevu na Putinově Národním ekonomickém fóru v Petrohradu ocenil mnoha vzletnými slovy plány prezidentky Mezinárodního olympijského výboru Kirsty...

10. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.