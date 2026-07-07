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Úleva pro Maděrovou s Ledeckou. Závod snowboardistek bude na ZOH i příště

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  16:41aktualizováno  17:27

Zuzana Maděrová jela paralelní obří slalom na snowboardu. (8. února 2026) | foto: Reuters

Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu, o další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maděrová či královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru (MOV).

Snowboardisté žili do úterý v nejistotě, zda jejich sport v programu zůstane. MOV v prohlášení uvedl, že tato disciplína se od Pekingu 2022 "významně zlepšila v různých ukazatelích popularity“.

Maděrová vybojovala zlato mezi brankami letos v únoru v Livignu, na předchozí zimní olympiádě v Pekingu i v Pchjongčchangu 2018 zase dominovala Ledecká.

Naopak z programu pro zimní hry v roce 2030 ve francouzských Alpách vypadla po více než sto letech severská kombinace. Premiéru si na úkor sdruženářů za čtyři roky odbude lyžování a snowboarding ve volném terénu a synchronizované krasobruslení pro devět členů.

MOV v úterý také oznámil, že hry ve Francii za čtyři roky budou první genderově zcela vyrovnané. Očekávají účast 3046 sportovců. Soutěží má být 126, z toho 56 pro ženy, 55 pro muže a 15 pro mixy.

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