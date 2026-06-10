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Skialpinismus se zalíbil, MOV ho chce zařadit do programu ZOH 2030

Autor: ,
  20:46
Skialpinismus má velkou šanci, že zůstane součástí zimních olympijských her i v roce 2030 ve Francouzských Alpách. Výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru (MOV) navrhl zařadit sport, který měl pod pěti kruhy premiéru letos v Bormiu, dodatečně do programu.

Ženy se utkaly v premiérovém sportu na olympiádě skialpinismu. (19. února 2026) | foto: Gabriele FacciottiAP

MOV to oznámil v prohlášení, schvalovat podklady pracovní komise zodpovědné za program her bude na nadcházejícím zasedání 24. a 25. června v Lausanne.

Na únorových hrách v Cortině d’Ampezzo a Miláně se ve skialpinismu soutěžilo ve sprintu mužů i žen a ve smíšené štafetě. Na příštích zimních hrách byl měly podle návrhu přibýt další dvě medailové disciplíny, a to mužský a ženský individuální závod.

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Na červnovém zasedání se má jednat také o olympijské budoucnosti severské kombinace, která zatím není v programu her potvrzena. Podle německé agentury SID jsou možné dva scénáře – doplnění o ženský závod a případně i smíšenou soutěž, nebo kvůli nízké konkurenci mimo několik velmocí úplné vyřazení sportu kombinujícího skok a běh na lyžích z her.

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