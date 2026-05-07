Francouzští pořadatelé ZOH 2030 zvažovali také zařazení trailového běhu po nezpevněných cestách nebo nové cyklistické disciplíny gravelu. „O programu budeme hlasovat v červnu, ale již jsme se rozhodli, že v něm nebudou žádné letní sporty ani sporty pro všechna roční období. Půjde pouze o sníh a led,“ uvedla Coventryová.
Ve hře tak podle AFP zůstaly závody lyžařů a snowboardistů ve volném terénu, tedy freeride, nebo lezení na ledu. Pro další zimní hry v roce 2034 v Salt Lake City nicméně podobná možnost rozšíření programu o „celoroční“ sporty dál existuje, pracovní skupina MOV své závěry teprve předloží.
Cyklokrosaři vzhlíželi k ZOH 2030 s velkými nadějemi, neboť Francie patří k velmocím tohoto sportu a o jeho premiéru pod pěti kruhy velmi stála. Zástupci federací zimních olympijských sportů se však postavili proti.
„Takový přístup by oslabil značku, dědictví a identitu, které činí zimní olympijské hry jedinečnými. Jsou oslavou sportů praktikovaných na sněhu a ledu s odlišnou kulturou, sportovci i sportovišti,“ uvedli loni v prohlášení.
Šéf pořadatelů ZOH 2030 Edgar Grospiron se pro zařazení nových disciplín vyslovil zejména kvůli nenáročné organizaci a lepšímu využití potenciálu francouzských Alp.
„V nadmořské výšce mezi 1 000 a 2 500 metry máme dostatek sněhu a všechny lyžařské areály. Ale mezi nulou a kilometrem není nic, ačkoli jde o skvělé hřiště. A tam můžeme dát trail, cyklokros, gravel... Byla by škoda tuto stránku neukázat,“ prohlásil v prosinci.