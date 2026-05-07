Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jen led a sníh, rozhodl MOV. Na hrách ve Francii nebude cyklokros ani přespolní běh

Autor: ,
  17:16
Mezinárodní olympijský výbor zamítl zařazení cyklokrosu nebo přespolního běhu do programu zimních olympijských her 2030 ve francouzských Alpách. Podle předsedkyně MOV Kirsty Coventryové budou v programu pouze sporty na sněhu a ledu, nikoli odvětví, která lze provozovat celoročně.

Kirsty Coventryová na setkání MOV před začátkem zimních olympijských her. | foto: Kyodo/Newscom / Newscom / ProfimediaProfimedia.cz

Francouzští pořadatelé ZOH 2030 zvažovali také zařazení trailového běhu po nezpevněných cestách nebo nové cyklistické disciplíny gravelu. „O programu budeme hlasovat v červnu, ale již jsme se rozhodli, že v něm nebudou žádné letní sporty ani sporty pro všechna roční období. Půjde pouze o sníh a led,“ uvedla Coventryová.

Ve hře tak podle AFP zůstaly závody lyžařů a snowboardistů ve volném terénu, tedy freeride, nebo lezení na ledu. Pro další zimní hry v roce 2034 v Salt Lake City nicméně podobná možnost rozšíření programu o „celoroční“ sporty dál existuje, pracovní skupina MOV své závěry teprve předloží.

Jaké budou zimní hry 2030. S ledolezením v programu a Jílkem v Nizozemsku?

Cyklokrosaři vzhlíželi k ZOH 2030 s velkými nadějemi, neboť Francie patří k velmocím tohoto sportu a o jeho premiéru pod pěti kruhy velmi stála. Zástupci federací zimních olympijských sportů se však postavili proti.

„Takový přístup by oslabil značku, dědictví a identitu, které činí zimní olympijské hry jedinečnými. Jsou oslavou sportů praktikovaných na sněhu a ledu s odlišnou kulturou, sportovci i sportovišti,“ uvedli loni v prohlášení.

Líbily by se vám sporty jako cyklokros či přespolní běh na ZOH?

Šéf pořadatelů ZOH 2030 Edgar Grospiron se pro zařazení nových disciplín vyslovil zejména kvůli nenáročné organizaci a lepšímu využití potenciálu francouzských Alp.

Nigerijec z Ústí: Přespolní běh na zimní hry? Jo! I v hokeji by Afričané byli dobří

„V nadmořské výšce mezi 1 000 a 2 500 metry máme dostatek sněhu a všechny lyžařské areály. Ale mezi nulou a kilometrem není nic, ačkoli jde o skvělé hřiště. A tam můžeme dát trail, cyklokros, gravel... Byla by škoda tuto stránku neukázat,“ prohlásil v prosinci.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Siniaková vs. KalinskáTenis - Dvouhra - 2. kolo - 7. 5. 2026:Siniaková vs. Kalinská //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 6:7, 5:6
  • 2.71
  • -
  • 1.45
Ribero vs. ČernýTenis - - 7. 5. 2026:Ribero vs. Černý //www.idnes.cz/sport
Živě1:6, 7:6, 1:0
  • 1.65
  • -
  • 2.23
Česko vs. ŠvédskoHokej - - 7. 5. 2026:Česko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
7. 5. 19:00
  • 4.14
  • 4.69
  • 1.65
Bouzková vs. TownsendováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 7. 5. 2026:Bouzková vs. Townsendová //www.idnes.cz/sport
7. 5. 20:00
  • 2.01
  • -
  • 1.85
Sabalenková vs. KrejčíkováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 7. 5. 2026:Sabalenková vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
7. 5. 20:30
  • 1.05
  • -
  • 10.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Jak zastavit soupeře? Sebrat mu vlajku! Nové olympijské sporty se představují

Hráči a hráčky vlajkového fotbalu, baseballu, softballu a lakrosu představují...

Ještě přes dva roky zbývají do startu letních olympijských her v Los Angeles 2028, ale přípravy už naplno běží. Chystá se také šestice nových sportů, která se na této globální akci představí....

Jen led a sníh, rozhodl MOV. Na hrách ve Francii nebude cyklokros ani přespolní běh

Kirsty Coventryová na setkání MOV před začátkem zimních olympijských her.

Mezinárodní olympijský výbor zamítl zařazení cyklokrosu nebo přespolního běhu do programu zimních olympijských her 2030 ve francouzských Alpách. Podle předsedkyně MOV Kirsty Coventryové budou v...

Jen led a sníh, rozhodl MOV. Na hrách ve Francii nebude cyklokros ani přespolní běh

Kirsty Coventryová na setkání MOV před začátkem zimních olympijských her.

Mezinárodní olympijský výbor zamítl zařazení cyklokrosu nebo přespolního běhu do programu zimních olympijských her 2030 ve francouzských Alpách. Podle předsedkyně MOV Kirsty Coventryové budou v...

7. května 2026  17:16

Jak zastavit soupeře? Sebrat mu vlajku! Nové olympijské sporty se představují

Hráči a hráčky vlajkového fotbalu, baseballu, softballu a lakrosu představují...

Ještě přes dva roky zbývají do startu letních olympijských her v Los Angeles 2028, ale přípravy už naplno běží. Chystá se také šestice nových sportů, která se na této globální akci představí....

29. dubna 2026  18:30

Závody, maturita, přijímačky... A pak znovu na paralympiádu! Jak se mění Kratochvíl?

David Kratochvíl přebírá ocenění na vyhlášení Sportovce roku 2025.

Je mu teprve osmnáct let, ale už potřetí za sebou se stal nejúspěšnějším parasportovcem roku. David Kratochvíl si ocenění Českého paralympijského výboru za rok 2025 vysloužil především díky sedmi...

10. dubna 2026

Sedm medailí z MS vyneslo Kratochvílovi už potřetí titul parasportovce roku

David Kratochvíl jako vítěz ankety Parasportovec roku.

Plavec David Kratochvíl je potřetí za sebou českým parasportovcem roku. Anketu Českého paralympijského výboru vyhrál zejména díky sedmi medailím na mistrovství světa. ČPV své ceny za rok 2025...

9. dubna 2026  19:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.