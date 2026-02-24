Hrozilo to už letos. Italové nechtěli budovat rychlobruslařský ovál, a tak se spekulovalo o azylu v německém Inzellu. Až do chvíle, než premiérka Meloniová bouchla do stolu a nařídila: „Celá olympiáda bude v Itálii, jde o věc národní hrdosti.“
S ničím takovým si Francouzi hlavu nelámou. Už při podpisu smlouvy s Mezinárodním olympijským výborem, ukotvujícím jejich práva a povinnosti při pořádání her, si vymínili, že rychlobruslení se nemusí konat u nich doma. Což nyní potvrdili.
Žádný ovál stavět nebudou.
Francouzi žádají například zařazení rychlostního lyžování, při němž se lyžaři řítí po sjezdovce rychlostí až 255 km/h. Jeho centrum ve Vars dokonce nabídlo, že uhradí veškeré náklady uspořádání soutěže.