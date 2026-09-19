Jílek až v Nizozemsku, škrtnuté Nice i nové sporty. Zákulisí francouzské olympiády

O čem se opět velmi často hovoří, jsou vzdálenosti.
I z pohledu českých hvězd a fanoušků.
Z Lyonu, kde budou nastupovat hokejisté, to bude do Courchevelu, kde pojede Ester Ledecká na lyžích sjezd a super G, 189 kilometrů. A Tereza Voborníková společně s dalšími biatlonisty budou běhat a střílet ve 171 kilometrů vzdáleném Le Grand Bornand, tradičním dějišti Světových pohárů.
Dál to bude z Lyonu na klání v paralelním obřím slalomu snowboardistek - 246 kilometrů do Montgenevre.
Ještě mnohem hůře dopadnou Metoděj Jílek a rychlobruslaři. Francouzi odmítli z finančních důvodů vybudovat nový rychlobruslařský ovál, což jim MOV odsouhlasil. Zvažovaná varianta s revitalizací oválu v italském Turínu, který by byl ještě relativně blízko (“jen“ 304 kilometrů od Lyonu), nakonec neprošla, a tak se centrem rychlobruslařských soutěží her stane nizozemský Heerenveen.
Po silnici je to sem z Lyonu 999 kilometrů. Což je více než 857 kilometrů z Prahy.
Velké vzdálenosti z italské zimní olympiády se tak dostanou na ještě vyšší úroveň.
Slabou útěchou je, že z původního centra her v Nice by to bylo do Heerenveenu ještě dál, přesněji 1453 kilometrů.
🚨OFFICIAL: 2030 WINTER OLYMPICS VENUES CONFIRMED.— TELSport☀️🔥 (@TELSportNews) September 16, 2026
Lyon & the French Alps will host the Games, while speed skating takes place in the Netherlands.
Two countries. One Olympic spirit.#WinterOlympics #Olympics2030 #GlobalSports pic.twitter.com/x4HMwZnWKe
S Nice nejprve spojovali organizátoři velké plány, včetně přeměny zdejšího fotbalového stadionu na dočasné kluziště. Nový starosta Eric Ciotti však řekl „Ne“ a ambiciózní plán zatrhl.
A tak nastalo stěhování.
Čtyři ledové sporty (hokej, curling, krasobruslení, short track) přesunuli organizátoři do Lyonu, kde byl starosta Renaud Muselier mnohem přívětivěji naladěn. Hlavní město regionu Auvergne-Rhone-Alpes, v němž žije na soutoku řek Rhony a Saony 519 tisíc obyvatel, bude zároveň i hostitelem zahajovacího ceremoniálu. Ten by organizátoři podle předběžných zpráv mohli opět uskutečnit mimo stadion, po vzoru Paříže 2024. Alespoň tak to navrhl pan starosta.
Každopádně poprvé od roku 1974 se stalo, že se měnilo původně oznámené centrum her, tentokrát však pouze v rámci jedné země. Před 52 lety se jich kompletně zřekl americký Denver, a tak musel narychlo zaskočit rakouský Innsbruck, kde se předtím uskutečnily v roce 1964.
Pro slavnostní zakončení budoucí francouzské olympiády se zatím uvažuje (poněkud nepochopitelně) i se stadionem Vélodrome fotbalistů Olympique Marseille. Co na tom, že Marseille nebude mít s celými hrami jinak nic společného. Koneckonců Verona s těmi minulými také neměla, a přesto tam zhasl jejich oheň.
Lední hokej najde v Lyonu útočiště v aréně v Décines-Charpieu pro 11 tisíc diváků, která předtím přivítá i mistrovství světa 2028, druhým centrem se pak stane starší Halle Tony Garnier. Pro další ledové sporty uzpůsobí kongresové centrum Eurexpo.
Další tři klastry her se budou nacházet v Alpách.
Klastr Briancon sdruží střediska Serre Chavalier a Montgenevre a proběhnou zde soutěže ve snowboardingu, akrobatickém lyžování, skialpinismu a nově zařazeném freeride lyžování.
Savojský klastr nabídne ledový tobogán v La Plagne, který už hostil hry v Albertville 1992, tratě pro sjezd a super G v Courchevelu, centrum slalomových lyžařských disciplín ve Val d’Isere a středisko Tremplin du Praz pro skoky na lyžích.
Klastr Horní Savojsko pak obsahuje dvě střediska: biatlonové Le Grand Bornand a pro běh na lyžích Le Clusaz.
Na hrách se uskuteční rekordních 126 medailových soutěží, jejich program byl opět rozšířen.
Nově se pod pěti kruhy bude závodit ve freeridovém lyžování a snowboardingu, synchronizovaném bruslení, biatlonovém singl mixu, skikrosu smíšených týmů, závodu družstev žen ve skocích na lyžích, paralelním obřím slalomu smíšených týmů ve snowboardingu a sprintu družstev mužů i žen v rychlobruslení.
Naopak poprvé od zrodu zimních her byla z programu vyškrtnut severská kombinace, oficiálně kvůli klesajícímu zájmu o toto odvětví. Její vyřazení však pomohlo organizátorům také logisticky.
Neprošly návrhy na zařazení přespolního běhu a cyklokrosu.
Organizační výbor her mezitím prošel hlubokou krizí, která v létě vyvrcholila odstoupením jeho prezidenta, bývalého úspěšného olympionika v akrobatickém lyžování Edgara Grospirona. Dočasně, než bude určen jeho nástupce, vede výbor Vincento Roberti.
The International Olympic Committee on Monday began a three-day visit to Lyon to check on the progress of the 2030 Winter Olympics, which have been hit by a leadership crisis https://t.co/TyFbz2xv4C pic.twitter.com/YkiEwzK4UE— AFP News Agency (@AFP) September 14, 2026
Organizátory za jejich liknavost kritizovala už i ministryně sportu Marina Ferrariová. „Začínáme v přípravách trochu zaostávat. Je nezbytné, abychom se vrátili do správných kolejí,“ uvedla.
Panuje rovněž nejistota, jak se na přípravě her může projevit výsledek francouzských prezidentských voleb na jaře 2027, v nichž je zatím podle průzkumů největší favoritkou krajně pravicová Marine Le Penová. Proti hrám navíc brojí i někteří levicoví politici, dokonce se z jejich strany objevily výzvy, ať se jich Francie vzdá.
Ferrariová nicméně ujistila: „Když se Francie zaváže k mezinárodnímu projektu, jako je pořádání olympijských a paralympijských her, splní své závazky bez ohledu na jakoukoli politickou změnu.“