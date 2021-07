Brazilští fotbalisté budou na hrách v Tokiu obhajovat olympijské zlato

Před pěti lety dovedl domácí „Kanárky“ k premiérovému olympijskému zlatu hvězdný Neymar, kterého by letos v roli lídra měl zastoupit osmatřicetiletý krajní obránce Daniel Alves. Velkou brazilskou zbraní je také útočník Richarlison.

Další adepti na zlato Španělé povolali i šest hráčů z nedávného mistrovství Evropy, kde „La Roja“ došli do semifinále. Jsou to brankář Unai Simón, obránci Eric García a Pau Torres, záložníci Dani Olmo s Pedrim a útočník Mikel Oyarzabal.

Olympijské reprezentace od roku 1992 tvoří fotbalisté do 23 let. Kvůli ročnímu posunutí her mohou v Tokiu startovat hráči do 24 let, respektive ti, kteří se narodili 1. ledna 1997 a později. Trenéři jako obvykle mají možnost nasadit i tři starší fotbalisty.

Díky tomu si v Japonsku zahrají vedle Alvese například Španělé Marco Asensio a Dani Ceballos, Francouzi André-Pierre Gignac s Florianem Thauvinem, dvojice Eric Bailly, Franck Kessié z Pobřeží slonoviny nebo Mexičan Guillermo Ochoa. Domácí povede Maja Jošida, jenž je i kapitánem japonského A-týmu.

Mužského turnaje se zúčastní 16 celků rozdělených do čtyř skupin, ze kterých vždy dva nejlepší postoupí do čtvrtfinále. Dalšími hostitelskými městy vedle Tokia jsou Jokohama, Kašima, Rifu, Saitama a Sapporo. Finále bude hostit 7. srpna Mezinárodní stadion v Jokohamě.

Pod pěti kruhy se nepředstaví čeští fotbalisté, protože se nedostali na Euro do 21 let v roce 2019 a nemohli zabojovat o umístění mezi nejlepší čtyřkou. Evropu v Tokiu zastupují Španělsko, Německo, Francie a Rumunsko.

Mezi 12 ženskými celky, u kterých věkové omezení neplatí, jsou opět největšími favoritkami Američanky. Úřadující mistryně světa od premiéry ženského fotbalu na OH v roce 1996 získaly čtyři zlata a jedno stříbro, před pěti lety v Brazílii ale nečekaně vypadly už ve čtvrtfinále se Švédkami. Držitelky stříbrných medailí z Ria letos na Američanky narazí už ve skupině.

Ve středu v Tokiu začne i turnaj softbalistek, jako úplně první sportovci nastoupí na hrách do akce ve 2:00 SELČ hráčky Austrálie a Japonska. Právě Japonky získaly v Pekingu 2008 poslední olympijské zlato, pak tento sport z programu her na čas vypadl. Předtím na OH třikrát triumfovaly Američanky.