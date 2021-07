Trenér, masér a mechanik. Cyklisty na hrách připravuje ansámbl z Olomoucka

Cyklisty povede trenér Tomáš Konečný, rodák z Jeřmaně u Bouzova. První domácí titul získal v uničovském dresu, kde zahájil svoji kariéru. „Čekají nás hektické týdny, věřím, že v Japonsku neuděláme ostudu,“ přeje si před zahájením olympiády Konečný.



Nedílnou součástí cyklistické výpravy je i masér Michal Frantík, který pochází z vesničky Střeň. Nyní žije v Olomouci a dětská léta si prožil jako cyklista také v uničovském týmu. „Jezdili jsme společně s Tomášem Konečným, možná i proto jsem se vlezl do nominace,“ usmívá se Frantík.

Zažil i minulé hry v Riu. „Byl to úžasný zážitek. Díky veslaři Mirkovi Vraštilovi, s nímž jsme vzdálení příbuzní, jsem se dostal i do zázemí her. Doufám, že mu letos budu moci zafandit, i když kvůli všem omezením to bude zřejmě jen na dálku,“ povzdechl si masér.

O kola českých reprezentantů se postará mechanik Richard Šmída. Pořadatel prostějovského Memoriálu Otmara Malečka (závod světového poháru na dráze) působí také ve výkonném výboru prostějovského cyklistického klubu TUFO PARDUS.

Rod Šmídů je s cyklistikou spojený už třetí generaci. S tímto sportem spojil svůj život Šmídův otec i jeho syn Martin, který je rovněž cyklistickým mechanikem.

„Pro sportovce i doprovod je olympiáda největším sportovním svátkem, proto se moc těším, byť podmínky kvůli covidu nejsou jednoduché,“ říká Richard Šmída. „Ale všechno zvládneme. Jsme dokonale sehraný tým,“ tvrdí mechanik.