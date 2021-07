Fakt škoda, velká smůla. Ale to ke sportu patří, smutnil Cink

Jak velké rozčarování prožíváte po pěti letech od Ria?

Hodně mě to mrzí, protože jsem byl připravený na sto procent. Závod vypadal dobře, já se zrovna dostal na třetí místo a měl jsem v plánu skupinku roztrhat. Jenže hned za depem mi bouchlo zadní kolo.

Co se stalo?

Měl jsem naprasklý ráfek zadního kola. Asi se to stalo někde na kamenech, což člověk nemůže ovlivnit. Místní trať je hodně náročná a holt mi někde ráfek prasknul, byla to smůla, ale to ke sportu holt patří.

Ale mrzí to o to víc, když se to stane na olympiádě, ne?

Určitě, olympiáda není pořád. Byla mým velkým cílem a když jsem pak viděl výsledky, tak si myslím, že bych to třetí místo dal. Cítil jsem se dobře a když jsem viděl, že třetí je Španěl (David Valero Serrano), tak jsem si říkal, že ten by k té naší skupině normálně nedojel. Já chtěl hned za depem tu skupinu roztrhat, cítil jsem, že kluci nejsou v kopci tak silní jako já, je to fakt škoda. Dal jsem tomu 120 procent, ale bohužel, štěstí mi nepřálo, i když výkon byl super.

Už jste to nakousl. Co vám proletělo hlavou, když jste viděl, že třetí byl Španěl Serrano? V cíli jste jen lehce zakroutil hlavou.

Když jsem za to za tím depem chtěl vzít, on v té naší skupině nebyl. Závod by určitě vypadal jinak, kdyby se mi to nestalo, protože jsem měl fakt dobré nohy a už chyběly jen dvě kola do cíle. Je to fakt škoda.

Jak jste viděl průběh závodu do té chvíle?

Na téhle trati to samozřejmě chtělo být trochu víc vepředu, ale zase úplně špatnou pozici jsem neměl. Ono se to hrozně natahovalo ve sjezdech a tady se na celé trati nedá moc předjíždět. Pomohlo mi ale, že pak ti přede mnou taktizovali na rovince, díky tomu jsem se dopředu celkem dobře dostal. Závod pak pro mě vypadal docela dobře, než se stalo, co se stalo.

Po jak dlouhé době jste na velké akci musel skončit kvůli defektu?

Mně se to teď celkem vyhýbalo, nepamatuju si. Ale tohle byl takový… nebylo to pláštěm, samozřejmě. Prostě někde na kamenech dostal ráfek velkou ránu a nalomil se, takže když jsem jel do zatáčky, plášť přešel přes patku a bouchlo to. Nebyl to klasický defekt, že bych píchnul, prasknul mi ráfek.

Jak jste vnímal podmínky během závodu? Bylo zataženo, takže ne až tak velké horko.

I tak bylo hrozný horko, dusno, takže to určitě bylo znát. Pár lidí odpadalo, třeba takový Avancini. Určitě to byl těžký závod, nebylo to jednoduché na dýchání, ale mně to dneska fakt sedělo.

Další olympiáda v Paříži je už za tři roky…

Samozřejmě můj věk (30 let) ještě není takový... Určitě mám v hlavě další olympiádu, rád bych ji jel. Ono to nezáleží na věku, je to jen o hlavě závodníka, o motivaci. Musíte jít se sportem furt dopředu, zkoušet nové věci, protože sport se vyvíjí. A tohle mi problém nedělá, takže příští olympiáda bude určitě další cíl.