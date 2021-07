Do Tokia s nejvyššími cíli. Nechci být jen do desátého místa, říká Cink

Zmínky o útoku na nejvyšší umístění nejsou v jeho případě jen prázdná slova. V letošní sezoně totiž prokazuje skvělou formu. Ve Světovém poháru se v cross country dvakrát umístil na druhé příčce a stejná pozice mu patří i v průběžném hodnocení seriálu.

„Výsledky ze světových závodů jsou nyní super, takže by asi byla hloupost jet tam s ambicemi být třeba do desátého místa. Dal jsem si nejvyšší cíle a doufám, že to dopadne,“ líčil třicetiletý Cink v pondělí před odletem do Japonska.

Dokázal jste si ve Světovém poháru, že na to máte?

Určitě. Naposledy jsem závodil v Les Gets, kde pro mě bylo hodně důležité, abych dojel vepředu. To se mi povedlo (v short tracku byl třetí, v olympijském cross country druhý), takže mě to psychicky povzbudilo a dodalo i motivaci do tréninku. Trénoval jsem potom s čistou hlavou, což bylo hodně důležité.

Takže jste v psychické pohodě?

Ano. Snažil jsem se nějaký tlak a nervozitu moc nevnímat. Soustředil jsem se hlavně na přípravu a abych jí dal sto procent. I proto jsem raději zrušil soustředění (v Livignu) a trénoval doma. Cítil jsem, že to bude lepší pro mou psychickou pohodu. Tréninky se vydařily a do Tokia jedu připravený.

Čím si vysvětlujete, že se vám letos tak daří? Změnil jste třeba něco v přípravě?

Přípravu jsem za poslední dva roky změnil docela dost. Zařadil jsem hodně posilovny, ve které jsem dřív trávil čas spíš jen v zimě. Teď jsem do ní intenzivně chodil i mezi závody, což cítím, že mi pomohlo.

Jak?

Horská kola se pořád mění, pořád se zrychlují. Už to není jen o tom umět jezdit na kole. Je potřeba dělat i další věci.

Pomohla vám třeba i zkušenost na silnici?

Po fyzické stránce asi ne, ale dala mi víc psychické odolnosti. I když jsem na ní závodil jen tři čtvrtě roku. Silniční cyklistika a dlouhé závody jsou hodně o hlavě.

To jste poznal, když jste jel v roce 2017 Tour de France?

Když si vzpomenu, jak jsem jel Tour, tak jsem na ní opravdu trpěl. Horská kola jsou oproti tomu o dost jednodušší. Ale samozřejmě i ta stojí hodně psychických sil.

Na olympiádu jedete potřetí. V čem je ta tokijská pro vás jiná?

Při předchozích olympiádách jsem byl ještě relativně mladý a výkonnost nebyla úplně taková, jaká je teď. Do Ria jsem už jel s nějakými ambicemi, jenže jsem byl zbytečně moc nervózní. Moc jsem řešil přípravu a zaměřoval jsem se jen na olympijský závod.

Teď jste to dělal jinak?

Teď jsem si říkal, že budu trénovat na celou sezonu, abych měl stabilní výkonnost, a že se nebudu upínat jenom na Tokio. Zatím mám formu super, tak doufám, že mi vydrží.

S tamní tratí už máte zkušenosti z roku 2019, kdy jste na ní absolvoval testovací závody. Vyhovuje vám?

Úplně ne. Je to takové hodně nahoru-dolu, krátké kopce. Je spíš pro závodníky jako jsou Mathieu van der Poel nebo Nino Schurter.

Co konkrétně očekáváte od fenoména van der Poela?

Samozřejmě to s ním bude hodně náročné. Všichni asi viděli, jak řádil v prvním týdnu Tour. Navíc už dlouho před olympiádou prohlásil, že horská kola v Tokiu budou jeho hlavní cíl. Takže si myslím, že přijede stoprocentně připravený.

I proto také z Tour po prvním týdnu odstoupil.

Je vidět, že to nepodcenil. Ukázal, že horská kola bere fakt vážně. Myslím, že to s ním bude složité. Pojede hned od startu hodně rychle. Ale moje taktika bude jasná: je to jeden závod za čtyři roky, nemá cenu se šeřit. Takže to zkusím a buď to vyjde, nebo ne.

Jak podle vás bude probíhat závod?

Myslím si, že bude hodně zajímavý pro lidi. Trať není tak selektivní a asi dlouho pojede velká skupina. Očekávám, že to bude vyrovnaný závod a že se bude rozhodovat až v posledním kole.

Do Tokia letíte týden před startem. Je to dostatečně dlouhá doba na aklimatizaci?

Před dvěma lety jsme tam byli na čtyři dny. Zjistil jsem, že s počasím problém nemám, co mi ale vadilo, byl časový posun. Takže bych určitě uvítal, kdybych tam mohl být třeba deset nebo čtrnáct dní předem. Bohužel to ale nešlo. Musím se s tím nějak srovnat, snad bude týden stačit.

Sledujete zprávy o pozitivních případech covidu-19 v dějišti her?

Na tohle se snažím nemyslet. Už toho bylo dost v minulé sezoně. Doufám, že to bude v pohodě a že budeme moct normálně závodit.

Vzhledem ke všem bezpečnostním opatřením budete velkou část pobytu muset trávit jen na hotelu. Berete si sebou něco speciálního na odreagování?

Rád sleduju Netflix, takže mám s sebou notebook. Určitě si po tréninku nebo po večerech najdu čas na nějaké seriály. Teď zrovna nic rozkoukaného nemám, ale něco najdu.