Cinkův boj o medaili. Sebevědomí má. A věřím, že i formu, říká česká naděje

Přiletěl do Japonska a první dva dny žádný jet lag neřešil.



„Akorát v pátek jsem měl krizi. Špatně jsem spal a pozdě vstával. V sobotu už to bylo dobrý, tak věřím, že to tak bude pokračovat,“ řekl novinářům přes videokonferenci Ondřej Cink.

Z tokijského letiště odjel rovnou do 130 kilometrů vzdáleného Izu, kde během olympiády probíhají všechny cyklistické závody.

S dalšími reprezentanty se tak vůbec nepotkal.

Olympijská atmosféra? Vzhledem k tomu, že jsou bikeři buď zavřeni v areálu závodní tratě, nebo na hotelu, Cinka úplně nenadchla.

„Zatím mi to nepřijde ani jako olympiáda až na to, že máme na sobě olympijské oblečení. Jsme na jednom místě, chodíme do jedné jídelny a nikam jinam se nedostaneme, tak je to takové zvláštní,“ říká.

Kdyby si mohl vybrat, kde by chtěl jet o olympijské medaile v cross-country horských kol, trať v Izu by si 30letý závodník nejspíš nevybral.

Krátké kopce, neustálé změny rytmu, to on zrovna nemusí.

Ale přesně taková trať na olympiádě je.

Český tým na OH 2021 servis iDNES.cz

„Úplně mi nehraje do karet,“ přiznává. „Jsou na ní krátké kopce, pořád je to nahoru – dolů. Bude to o tom, kdo bude mít v závěru nejvíc sil. Za tu hodinu a půl se kopce nasčítají a v posledních dvou kolech už to bude jen o výkonu. A tam bych mohl mít šanci.“

Oproti Londýnu a Riu je místní trať více přírodní, zalesněná. Technické pasáže jsou uměle vytvořené z kamenů podobně jako na dvou minulých olympiádách.

Ondřej Cink v olympijském závodu horských kol v brazilském Riu. (21. srpna 2016)

Jen prý o něco těžší a složitější.

„Ale celkově není trať až tak selektivní jako třeba na posledních dvou Světových pohárech, kde byly dlouhé kopce a startovní pole se hodně rozdělilo. Tady není moc míst, kde se dá útočit. Proto bude důležité vydržet co nejdéle vepředu, mít síly a pak se uvidí,“ má jasno Cink.

Ani krátké kopce a trať nahoru – dolů ale nemusí hrát takovou roli.

Vždyť Cink má letos životní formu. Má výkonnost, na kterou celé ty roky dřel a v tomto roce ji konečně předvádí. Ve Světovém poháru se mu letos vůbec daří. V Albstadtu dojel čtvrtý, stejně tak i v Novém Městě na Moravě, v Leogangu už druhý stejně jako na začátku července ve francouzském Les Gets.

Pokaždé ho porazil jen Mathias Flückiger.

Druhý je i v celkovém pořadí Světového poháru po čtyřech z šesti závodů.

„Sebevědomí mi ta dvě druhá místa určitě dodala. Celá sezona je letos opravdu dobrá a doufám, že to bude pokračovat i dál a že i v pondělí bude forma stejná. Trochu doufám, že ještě lepší, že jsem se dokázal dobře připravit,“ říká.

Jedním z důležitých faktorů bude v Japonsku všudypřítomné vedro zkombinované s vysokou vlhkostí.

Ale pro Cinka tohle nevýhoda není. Vždyť on vždycky miloval, když Světový pohár zavítal do Andorry. Tamní nadmořská výška i horko mu svědčilo.

„Ne každý má takové počasí rád a pokud se pojede vražedné tempo, může to někdo hodně rychle odskákat. Ale je to věc, která mi hraje do karet, protože já mám vedro rád,“ usmívá se.

Zlato bude obhajovat švýcarský veterán Nino Schurter.

Po letošní protrápené sezoně ale mezi úplné top favority nepatří. To spíš Švýcar Flückiger, britský zázrak Thomas Pidcock nebo nizozemský mimozemšťan Mathieu van der Poel.

Ten o zlatu z Tokia na horském kole mluví už poslední dva roky.

Kvůli tomu obětoval i Tour de France, ze které po prvním velmi úspěšném týdnu, kdy vyhrál etapu a dostal se do žlutého trikotu, odstoupil.

„I Nino je ale určitě na tenhle závod dobře připravený, tahle trať mu sedí. Myslím si, že tam bude dost závodníků, kteří pojedou o medaile. Uvidíme, jak to pojme van der Poel s Pidcockem, jestli pojedou vražedné tempo. Nikdo se asi šetřit nebude a nakonec to bude o tom, komu závod sedne a kdo to tempo vydrží až do cíle,“ má jasno Cink.

Bude mezi vyvolenými i on?