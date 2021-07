Olympijské čekání. Ale na cestu domů. Cyklista Schlegel o hotelové izolaci

Nic z toho ale cyklistovi hradecké stáje Elkov Kasper nevyšlo.

Jeden z českých olympioniků, kterého z aktivní účasti na hrách vyřadila nákaza covidem-19, totiž nejenže v Tokiu vůbec nezávodil, ale stále čeká v hotelové izolaci na možnost vrátit se do České republiky.

V nejistotě, kterou nezažehnal ani první test od chvíle, kdy byl v Japonsku pozitivně testován, jednu naději přece jen získal. Ať už další test dopadne jakkoliv, v pondělí, týden po plánovaném termínu, nasedne konečně do letadla a vyrazí domů.

Po deseti dnech izolace, která mu vzala šanci zasáhnout do olympijských klání. „Jsem celý den na pokoji, jen třikrát denně mě vyzvou, abych si došel pro jídlo, a to je všechno,“ popisuje český olympionik, jak tráví už druhý týden svého japonského pobytu v izolaci na jednom z hotelů, které Japonci pro tyto případy vyčlenili.

Co se dá dělat mezi tím?

Nic. Můžu se zabavit počítačem nebo se procházet po pokoji, opouštět bych ho neměl.

To si asi moc čerstvého vzduchu neužijete...

Vůbec. Ven nesmíme, okna nejdou otevřít. Když to přeženu, vůbec nechápu, kam ten virus má odejít, když není kudy.

Existuje nějaký kontakt s okolím v rámci hotelu?

Naprosto minimální. Mohu někoho potkat, když si poté, co mě vyzvou, jdu třikrát denně pro jídlo. Ale většinou ani moc lidí nepotkám, vždyť si jen naberu jídlo a hned vrátím na pokoj, takže tam jsem tak dvě tři minuty. A z personálu nepotkávám už vůbec nikoho, jediný, s kým přijdu do styku, je lékař, který mi dělá PCR test.

Máte tušení, kolik alespoň přibližně vás na hotelu je a kolik tam je Čechů?

Moc to nedokážu odhadnout, možná třicet čtyřicet a žádného Čecha jsem už několik dnů neviděl.

Máte možnost získat nějaké přilepšení nad rámec již zmíněných tří jídel?

Já to ovlivnit moc nemůžu, některé věci mi ale zařídil a poslal Český olympijský výbor. Pokud se tak stane, tak to funguje tak, že si na určeném místě vyzvednete balíček s číslem pokoje a to je všechno.

Jste na olympijských hrách, na kterých jste měl závodit. Sledujete je alespoň?

Sleduji, ale musel jsem si zařídit, abych se dostal k českým programům, protože jinak bych byl odkázaný jen na japonské a to by bylo už opravdu skoro na zbláznění.

Po příletu do Japonska jste byl pozitivní po několika dnech. Měl jste nějaké příznaky?

První dva dny izolace jsem měl mírně zvýšenou teplotu, ale jinak byl průběh v pohodě.

Byl jste před odletem do Japonska očkován proti covidu?

Nebyl. Bohužel na to nebyl čas. Závody šly rychle za sebou, pak příprava na olympiádu. Ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli nominaci, nemohl jsem si dovolit z toho vysadit, protože po očkování se musí omezit fyzická námaha.

Stihl jste si do chvíle, než jste musel do izolace, zajezdit na olympijské trati?

To ano, měl jsem tam tři čtyři tréninky a celou trať jsem si stihl projet, takže jsem věděl, co by mě na ní čekalo.

Co jste jí říkal?

Hodně těžká, zvlášť ten poslední kopec. Nebyl sice tak dlouhý jako ten pod Fudži, ale stěna.

Stačili jste mluvit o taktice pro závod, který potom přinesl dlouhý únik, v němž jel 180 kilometrů váš reprezentační i stájový kolega Michael Kukrle?

Nemluvili jsme o tom a v plánu to asi nebylo, vyplynulo to ze situace.

A onen náskok před hlavním polem, který v jednu chvíli převýšil dvacet minut?

To bylo opravdu hodně, já jsem to nikdy nezažil. Favorité si ale asi věřili, že to dojedou, takže je nechali jet.

Víte, kdy se z Japonska vrátíte?

Letenku mám na pondělí a doufám, že už to tentokrát dopadne. V neděli mám další test, pokud bych byl negativní, mohl bych odcestovat. Ale to už vlastně nehraje roli, protože i když budu znovu pozitivní, tak mě odjet nechají, budu totiž za sebou mít deset dnů izolace. Paradoxem je, že kdybych závodil, tak bych domů dorazil přesně o týden dřív.

Je to v rozběhnuté sezoně hodně velká komplikace?

Pro mě hlavně nepříjemná. Nezávodil jsem dlouho, nemohl jsem trénovat. A ve středu startuje Czech Cycling Tour, což je závod, od kterého jsem hodně čekal. V sezoně nemáme moc možností se porovnávat s týmy kategorie World Tour. Navíc tady to bude doma a ještě k tomu se pojede na trati, která by mi měla vyhovovat. Bohužel o tohle pobytem v Japonsku přijdu, a tak mi nebude zbývat, než se pokusit dobře připravit na další závody.