Staněk o silné konkurenci i přípravě. Věřím, že vše v Tokiu prodám, říká

Minulý týden při vrhačském mítinku v německém Thumu zapsal 21,12 metru. U jeho jména se kromě prvního místa rozsvítila i písmena SB, sezonní maximum, a Staněk si potvrdil: forma graduje.

„Tréninky byly povzbudivé. Konečně jsem na nich házel dál než při závodech. Věřím, že vše v Tokiu prodám,“ povídal halový mistr Evropy ve čtvrtek před odletem do Japonska.

V Německu ho jen trochu trápila technika. „Hlavně z pohledu otočky,“ líčil. „Ale z místa jsem si udělal osobák o 70 centimetrů. Kdybych přidal otočku, tak by to bylo velmi zajímavé.“

V Tokiu pochopitelně věří, že technické nedostatky odstraní. A bude moci naplno předvést to, na co celý rok trénuje.

JAK DALEKO? Koulař Tomáš Staněk se chystá k pokusu na první lize mistrovství Evropy v Kluži.

Ach ta zranění

Už na začátku halové sezony líčil, jak se na Japonsko připravuje. „Chci do Tokia odjet v té nejlepší formě, co jsem kdy měl,“ vyhlásil třicetiletý atlet v únoru.

Tehdy si pochvaloval, jak dobře se cítí. Po dlouhé době ho nelimitovaly zdravotní problémy a mohl naplno trénovat. „V porovnání s minulými roky bez problémů vystoupím po delší cestě z auta. Po dlouhé době se mi podařilo odstranit problémy se skokanským kolenem,“ líčil tehdy.

ZLATÝ. Koulař Tomáš Staněk se raduje v polské Toruni z titulu halového evropského šampiona.

Právě všemožné bolesti ho v minulosti často limitovaly a tolikrát mu narušily přípravu. I proto doufal, že si smůlu už vybral a všechno bude v pořádku.

Jenže to se nestalo.

V polovině února si na mítinku World Indoor Tour v Toruni poranil stehenní sval. I když poté na stejném místě v březnu slavil evropský titul, rekonvalescence se protáhla až do léta.

„Po halové Evropě jsme museli trochu zvolnit. V Africe (na soustředění) jsem proto neházel tolik otočkou. Ale i tak jsem se snažil pořádně pracovat,“ říkal před Zlatou tretrou.

Právě květnový ostravský mítink byl jeho prvním letošním venkovním závodem. Tehdy skončil čtvrtý výkonem 20,11. Poprvé se na hranici jedenadvaceti metrů dostal v polovině června v Kladně a poprvé ji pokořil o měsíc později v Thumu.

Hlavní závod bude kvalifikace

Sám ví, že pokud chce v Tokiu uspět, bude muset vrhnout ještě více.



„Podle tabulek 32 lidí překonalo ostrý kvalifikační limit na olympijské hry. Nevím, zda to nějaká další disciplína má,“ líčil dvacátý muž minulých her v Riu.

Koule v posledních letech zažívá velký výkonnostní vzestup. Udává ho hlavně americký obr Ryan Crouser, který před měsícem výkonem 23,37 pokořil 31 let starý světový rekord.

Ovšem i ostatní se zlepšují.

Na poslední vrcholné světové akci – mistrovství světa v Dauhá 2019 – se trojice Crouser, další Američan Joe Covacs a Novozélanďan Thomas Walsch postarala o parádní show.

„Jako kdyby někdo vypnul gravitaci. Byl jsem jako Alenka v říši divů,“ sledoval ji Tomáš Staněk, který skončil desátý.

Kovacs vyhrál výkonem 22,91, o jeden centimetr pak za ním zůstali Crouser a Walsch.

I vzhledem k této zkušenosti Staněk před Tokiem varuje: „Už jen kvalifikace bude nesmírně náročná. Pro tolik kvalitních koulařů je dvanáct míst ve finále málo. Počítám, že limit pro postup do finále může být klidně 21,60. To je nevídané, ale v dnešní době bohužel reálné.“

Jak tedy projít dál?

„Musím do toho jít tak, že hlavní závod bude kvalifikace. Co se bude dít v případném finále, to už uvidíme,“ plánuje Čech.

Kdy jde do akce? Muži koule kvalifikace - 3. 8. 12:15 (českého času) Muži koule finále - 5. 8. 4:05 (českého času)



Doufá, že ho za dalekými pokusy bude hnát - když ne diváci - alespoň akustická kulisa. „Snad pustí nějakou audionahrávku. Přeci jen když je takhle obrovský stadion prázdný, tak to není nic moc. Zažil jsem Zlatou tretru, která byla z pohledu diváků vybranější, a pro atleta to není příjemné,“ říká.

Zároveň si pochopitelně přeje, aby se mu vyhnulo onemocnění covid-19, které sužuje českou výpravu a kvůli němuž do izolace zamířilo šest lidí.

„Straší mě to,“ přiznal. „Ale nechci na to úplně myslet a vžívat se do toho… Na olympiádu se chystáte strašně dlouho, jenže vás zastaví pozitivní test. Budu se modlit a dodržím všechny ochranné prvky a procedury, aby se mi nic podobného nestalo.“

A on se mohl v Tokiu naplno předvést.