Vodní lázeň a přerušení závodu. Nohy byly po dešti ztuhlé, říkala Maláčová

„Tak náročný závod jsem zažila asi poprvé v životě,“ říkala česká reprezentantka Romana Maláčová. „Ačkoliv je máme občas přerušené i během mítinků, nevím, jestli to bylo někdy na takhle dlouhou dobu.“

Poté, co déšť způsobil, že se skákat dál nedalo, rozhodčí nejprve nechali tyčkařky dlouho venku, jen pod stříškou.

„Šla jsem pod tribunu k trenérům, hodili mi aspoň bundu. Později nás na deset minut poslali zpátky do svolavatelny a čekaly jsme tam,“ popisovala Maláčová.

Když déšť konečně ustal, rozhodčí chtěli dopřát závodnicím čas na opětovné kvalitní rozcvičení.

„Ale to už víceméně všechny chtěly radši závodit a risknout to. Opětovného rozeskakování se před restartem závodu, měly už všechny plné zuby.“

Před dešťovým intermezzem přeskočila Maláčová napoprvé 420 centimetrů a napotřetí 440. Další postupnou výšku 455, která ji mohla vynést až do finále, však už po dešti nezvládla.

„Nemám žádné výčitky, nechala jsem tam všechno. Věděla jsem, že 455 po té pauze bude na postup stačit. Překvapilo mě, že jsem rozběh při prvním pokusu na této výšce vůbec nemohla pořádně běžet. Ale nebyla jsem jediná, měly to tak po tom přerušení skoro všechny. Škoda.“

Řada závodnic po obnovení soutěže své pokusy probíhala pod laťkou. Kluzký povrch nicméně podle Maláčové nebyl na vině.

„Holky to probíhaly asi z toho samého důvodu jako já. Prostě vám nevychází rozběh, meziznačka. Po prvním pokusu na 455 jsem se posouvala o dvě stopy blíž, ale nepomohlo to. Myslela jsem si sice, že jsem pořád v pohodě, ale najedou vám ty nohy ztuhnou. Rozcvičit je znovu do ideálního stavu je strašně náročné.“

Ve večerním programu na Olympijském stadionu byla jediným českým atletem v akci. Dopoledne zasáhly do soutěží ještě tři další ženy v rozbězích na 1500 metrů, z nichž Kristiina Mäki a Diana Mezulianiková prošly do semifinále a vyřazena byla pouze Simona Vrzalová.

Na venkovních vrcholných světových akcích byl výkon 440 centimetrů v podání Romany Maláčové nejlepší v její kariéře. Na olympiádě v Riu 2016 skočila v kvalifikaci 430 centimetrů, na třech světových šampionátech postupně 410, 435 a znovu 435 centimetrů.

Česká tyčkařka Romana Maláčová během deštivé olympijské kvalifikace v Tokiu

Čtyřiatřicetiletá atletka věří, že bez přerušení se mohla tentokrát přenést i přes potřebných 455.

„Trenéři mi řekli, že jo. Na 440 jsem se docela chytla, druhý pokus byl skvělý, i když prošlý. Takže mi samozřejmě vyhrkl adrenalin. Ale teď říkat, jestli by mi to bez deště vyšlo nebo ne, nemá smysl. Já jsem ráda, že i když jsem tu startovala s nejhorším sezonním osobákem ze všech, tak jsem asi nezklamala.“

Sečteno a podtrženo z toho bylo 23. místo.