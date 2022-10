Berlínské stříbro Owensova rivala Longa se vydražilo za 12 milionů korun

Long se během berlínské olympiády spřátelil s americkým atletem tmavé pleti Jessem Owensem, jenž svými čtyřmi triumfy v dálce a sprintech zasadil k nelibosti Adolfa Hitlera ránu nacistické teorii o nadřazenosti árijské rasy.

Owens soutěž dálkařů vyhrál v tehdejším olympijském rekordu 806 cm před Longem, jenž mu jako první gratuloval. Společně pak pózovali fotografům a zavěšeni do sebe kráčeli kolem stadionu. Jejich přátelství přetrvalo do dalších let a stalo se jedním ze symbolů olympijské myšlenky.

Long zemřel během druhé světové války v německé armádě. Medaili dala do aukce jeho rodina.

V dražbě skončily i dvě Owensovy medaile. Jedna z nich se v roce 2013 prodala za rekordní sumu 1,46 milionu dolarů (nyní 36 milionů korun).