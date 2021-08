Po fiasku na olympiádě žádá oštěpař Vetter standardizaci povrchů v sektorech

Oštěpař Johannes Vetter chce po nečekaném propadáku na olympijských hrách bojovat za to, aby rozběžiště v sektorech splňovala normovaná kritéria. Chtěl by jeho standardizaci, přinejmenším v odhodové části, kde se oštěpaři zapírají stojnou nohou. Vetter si právě na povrch rozběžiště stěžoval v Tokiu, kde coby jasně největší favorit soutěže nepostoupil ani do užšího finále a skončil devátý.