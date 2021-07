Poosmé na olympijských hrách? Chodec García je blízko unikátu

Vkročí španělský chodec Jesús Ángel García do olympijské historie? Je blízko tomu, aby jako první atlet startoval na osmých hrách, protože ho národní svaz do Tokia nominoval. A co na tom, že by už jedenapadesátiletý mistr světa z roku 1993 učinil kýžený první závodní krok v Sapporu, kam se silniční atletické disciplíny přesunuly.