Tokio (Od našeho zpravodaje) - Oštěpaři opět zachraňovali svými medailemi českou atletiku. Tak jako mnohokrát v minulosti. Ale tentokrát to bylo jiné. Že na stupně vítězů v Tokiu vystoupají Jakub Vadlejch i Vítězslav Veselý? Oba? Po sezoně, jakou měli? „To by mě nenapadlo ani ve snu,“ přiznal i kouč Jan Železný. A přece to jeho následovníci zvládli.