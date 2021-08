Jsme nejrychlejší na světě! Italové slaví historickou olympiádu

„Itálie nepřestává snít... jsme nejrychlejší na světě!“

To hlásal titulek slavného deníku Corriere della Sera poté, co kvartet ve složení Lorenzo Patta, Lamont Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu a Filippo Tortu v pátek získal šokující zlato v mužské štafetě na 4x100 metrů. Po triumfu Jacobse v individuální stovce to byla opět další velká italská senzace.

„Před odjezdem jsem nic podobného nečekal, to ale asi nikdo. Děkuji ti, Itálie,“ řekl po vítězné štafetě Jacobs, který na druhém úseku jasně ukázal, proč už měl jedno olympijské zlato v kapse.

Památný je ale hlavně výkon toho posledního...

Filippo Tortu a jeho finiš:

„Už mi nezbyly žádné slzy,“ smál se Tortu v televizním rozhovoru po konci závodu. Po proběhnutí cílovou čarou se rozplakal štěstím. „Musím si slzy dobít na zítřek, protože je budu potřebovat na hymnu,“ žertoval.

Filippo Tortu po svém doběhu.

Pro Italy to bylo vůbec první zlato v mužské sprinterské štafetě. Největším úspěchem byl dosud bronz z roku 1948. Vítězný kvartet navázal na zlaté úspěchy Jacobse, výškaře Tamberiho a chodců Stana a Palmisanové.

Pět zlatých? To italská atletika ještě nezažila.

Prezident Itálie Sergio Mattarella hned po štafetě volal šéfovi národního olympijského výboru Giovannimu Malagòvi, aby pozval běžce do svého paláce.

Historická olympiáda

Štafetová medaile měla číslo 38, k ní ještě během závěrečných dní stihli Italové přidat dva cenné kovy. Konečný počet se tak zastavil na číslovce 40.

Tak úspěšnou olympiádu nepamatují. V roce 1960 na domácí půdě v Římě získali 36 cenných kovů, stejný výsledek měli i v roce 1932 v Los Angeles.

Italské medaile v sestřihu:

V celkovém počtu medailí je italská tokijská jízda bezkonkurenční, v počtu zlatých je ale až na sedmém místě. Jihoevropané si z Japonska vezou deset nejcennějších kovů, více měli naposledy v Sydney v roce 2000.

„Oslava italského sportu, která začala vítězstvím národního týmu Roberta Manciniho na mistrovství Evropy ve fotbale, pokračovala i v Japonsku,“ komentoval poslední italské sportovní úspěchy deník Corriere della Sera.