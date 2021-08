Šestadvacetiletý Lamont Marcell Jacobs se stal v Tokiu šampionem královské disciplíny atletů. Devětadvacet let po Britovi Linfordu Christiem vrátil olympijský titul z mužské stovky do Evropy.

„Je to sen, naprostý sen, fantazie, vůbec nevím, co se právě stalo,“ křičel poté, co triumfoval v novém evropském rekordu 9,80 sekundy.

Ovládl tak závod na počátku nové éry sprintu.