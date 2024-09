Subaru Crosstrek - Pro všechna dobrodružství

[ Legendární 4×4 ]

V prefektuře Mijagi na ostrově Honšú v zimě opravdu hodně sněží. Koncem šedesátých let dorazil k místnímu prodejci Subaru manažer společnosti Tohoku Electric. Požádal ho, zda by bylo možné vybavit tehdy nové Subaru 1000 pohonem všech kol tak, aby se z něj stalo služební auto do severojaponské nepohody. Technici se s problémem lidově řečeno příliš nemazali. Na konec převodovky přidali spojovací hřídel a zadní diferenciál z Datsunu Bluebird 510, a k tomu zvýšili světlou výšku o 20 milimetrů. Tak se zrodil symetrický pohon 4×4, který se od roku 1971 objevuje v sériových vozech Subaru v různých modifikacích dodnes.