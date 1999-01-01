Dům Byt Zahrada Design

STAVBA

Průvodce světem moderního stavebníka

Dům Byt Zahrada Design

Okna a dveře z ráje (Českého) – to je hilzinger s.r.o.

Okna a dveře od hilzinger s.r.o. spojují preciznost, moderní design a poctivou montáž. Díky zázemí mezinárodního koncernu hilzinger GmbH a důrazu na kvalitu v každém detailu nabízí firma řešení pro...

Monitoring spotřeby tepla pomůže splnit povinnosti i ušetřit

Topná sezóna se blíží. V posledních letech ji ale kvůli energetické krizi řada lidí vyhlíží s obavami. Proto je teď víc než kdy dřív dobré, mít spotřebu domácnosti pod kontrolou. Způsoby jak ušetřit...

Lesní ateliér: Ve Stříbrné Skalici vznikla sympatická stavba, která je ve své...

Dřevo, které ohromí už na první pohled

Unikátní lesní ateliér, hřejivá sportovní hala nebo třeba malebný domek z borovice. Architektonicky povedené dřevostavby, které inspirují.

Okna a dveře z ráje (Českého) – to je hilzinger s.r.o.

Okna a dveře od hilzinger s.r.o. spojují preciznost, moderní design a poctivou montáž. Díky zázemí mezinárodního koncernu hilzinger GmbH a důrazu na kvalitu v každém detailu nabízí firma řešení pro...

Monitoring spotřeby tepla pomůže splnit povinnosti i ušetřit

Topná sezóna se blíží. V posledních letech ji ale kvůli energetické krizi řada lidí vyhlíží s obavami. Proto je teď víc než kdy dřív dobré, mít spotřebu domácnosti pod kontrolou. Způsoby jak ušetřit...

Habitat: Největším developerským projektem Skanska Residential je stavba nové...

Nové čtvrtě i obnova původní zástavby

Tisíce nových bytů developeři stavějí v rámci nových bloků nebo dokonce celých částí města. Část jich ale také vzniká renovací mnohdy velmi starých domů, třeba i z počátku minulého století.

Bydlení místo Brouwnfieldu: V areálu bývalých kladenských mrazíren roste...

Developeři v regionu stavějí stovky bytů

Střední Čechy jsou z pohledu developerů vzhledem k blízkosti metropole velmi atraktivním územím, které stále nabízí celou řadu rozvojových ploch.

Lidí v oboru nepřibude: Nedostatek pracovní síly v dohledné době nemizí. pokud...

České stavebnictví čelí několika výzvám

Nejistý vývoj stavebního trhu, který ovlivňují rostoucí ceny práce i materiálů, nedostatek stavebních pozemků, úrokové sazby hypoték i časté legislativní změny. S tím se musí vyrovnat české...

Okna a dveře z ráje (Českého) – to je hilzinger s.r.o.

Okna a dveře od hilzinger s.r.o. spojují preciznost, moderní design a poctivou montáž. Díky zázemí mezinárodního koncernu hilzinger GmbH a důrazu na kvalitu v každém detailu nabízí firma řešení pro...

Okna a dveře z ráje (Českého) – to je hilzinger s.r.o.

Okna a dveře od hilzinger s.r.o. spojují preciznost, moderní design a poctivou montáž. Díky zázemí mezinárodního koncernu hilzinger GmbH a důrazu na kvalitu v každém detailu nabízí firma řešení pro...

Stavba ze stavebního materiálu Sendwix

Nízká cena z dovozu? Na stavbě se může změnit v drahou chybu

Domácí stavebnictví po letech útlumu zažívá lehký růst. Podle statistiků se tuzemská stavební produkce meziročně zvýšila o 8,5 procenta. Za vyšším objemem stojí i investice do bydlení – ať už jde o...

Od litinových kamen k chytrým spotřebičům

Olomoucký podnik Mora Moravia, který své zboží vyváží do celé Evropy, oslavil 200 let. Při této příležitosti otevřel své brány veřejnosti.