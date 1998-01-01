Chutě s českou adresou

To nejlepší z regionů až na váš stůl
Čerstvé ovoce sklizené jen pár kilometrů od vašeho domova, sýry od výrobců, kteří své řemeslo rozvíjejí po generace, nebo pivo z lokálních zdrojů. Regionální potraviny mají jednu velkou výhodu – nemusí cestovat přes půl Evropy, než se dostanou na stůl. Za každým produktem navíc stojí konkrétní farmář, pěstitel nebo výrobce, jehož jméno a příběh nejsou anonymní.
Advertorial vyroben ve spolupráci s
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To nejlepší z vašeho kraje

Díky projektu Z lásky k regionům najdete to nejlepší z vašeho okolí přímo v regálech nejbližší prodejny Kaufland. Klikněte na svůj kraj a objevte místní výrobce, jejich speciality i cestu, kterou se jejich produkty dostávají k zákazníkům.
📌 VYBRANÝ KRAJ

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Podorlická sodovkárna
Dodavatel nápojů · Rychnov nad Kněžnou
Jihočeské Jerky
Sušené maso · Mostky u Kaplice
Čokoládovny Fikar
Sladké speciality · Kuřim
Pivovar Permon
Tradiční pivovarnictví · Lomnice u Sokolova
Med od Nojmíků
Rodinné včelařství · Dolní Řasnice
Farmářské brambůrky
Křupavé mlsání · Šenov
Farma živina
Fermentované speciality · Olomouc
Minimlékárna Juliana
Mléčné produkty · Tuněchody
Bacilli
Fermentovaná revoluce v lahvi · Praha 8 – Kobylisy
Goody 77
Poctivé masné speciality · Ledce
Bramko
Dodavatel zeleniny · Semice
Pivovar Matuška
Řemeslné pivo bez filtrace · Broumy
Čongrády
Poctivé paštiky od dědečka · Ležky u Lubence
Včelařství Sláma
Medovina · Chlístov u Havlíčkova Brodu
Ligurský
Sádlo a škvarky · Hulín
Podorlická sodovkárna – Rychnov nad Kněžnou
PODORLICKÁ SODOVKÁRNA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Čistá chuť ovoce z Podorlicka a tradiční řemeslo

Kde jiní šetří na surovinách a přidávají náhražky, tam se v Rychnově vrací k postupům, které fungovaly před šedesáti lety. Výsledkem je výroba, kde se místo umělých sladidel sype do kotlů skutečný řepný cukr a místo koncentrátů se lisují čerstvé plody.

Chuť dětství

Když vstoupíte do historického areálu Podorlické sodovkárny v Rychnově nad Kněžnou, obklopí vás vůně čerstvě vylisovaného ovoce, chmelu a cukrového sirupu. Unikátní rodinný podnik pod jednou střechou propojuje řemeslnou výrobu tradičních limonád, poctivého piva, čistých moštů i prémiových destilátů. Jejich filozofie je pevně spjatá s krajem: stoprocentní kvalita postavená na poctivých podorlických surovinách a původních recepturách.

Pravým symbolem rychnovské tradice jsou nealkoholické nápoje vyráběné podle vyladěných receptur ze šedesátých let, které k tomuto regionu neodmyslitelně patří už po generace. Navíc s absolutní absencí umělých sladidel – zde se sladí výhradně klasickým řepným cukrem, což limonádám a sirupům dává onu autentickou, plnou chuť, jakou si lidé v Podorlicku pamatují z dětství.

Od přírodních moštů po poctivé pivo a destiláty

Se stejnou péčí se zde lisují stoprocentní přírodní mošty z ovoce ze zdejších sadů a osvěžující řemeslné cidery. Tím ale tekuté dědictví zdaleka nekončí. Podnik úspěšně vrátil do regionu také vaření klasického českého piva (v čele s oblíbenými značkami Zilvar nebo Kaštan, které hrdě odkazují na místní reálie) a provozuje vlastní lihovar. Z něj pak proudí oceňované jemné ovocné destiláty a tradiční regionální likéry, které v sobě nesou esenci zdejší přírody.

Díky spolupráci s řetězcem Kaufland se navíc tyto poctivé výrobky dostaly k mnohem širšímu okruhu lidí, kteří hledají kvalitu bez zbytečné chemie.

Neděláme limonády jako z průmyslové linky. Vracíme se k recepturám, kde je cítit skutečné ovoce, ne jen barviva a aromata.
JAN MIKŠ

Co najdete na pultech

Ovocná limonáda Rychnovská Dobromila – Višeň

Ovocná limonáda Rychnovská Dobromila – Višeň

Intenzivní chuť višní podtržená sladkostí řepného cukru.

Rychnovský mošt Jablko

Rychnovský mošt Jablko

Čerstvě vylisovaná jablečná šťáva bez konzervantů.

Limonáda s příchutí malina

Limonáda s příchutí malina

Autentická malinová šťáva s plným, nešizeným profilem.

Jihočeské Jerky – Jižní Čechy · Mostky u Kaplice
JIHOČESKÉ JERKY
JIŽNÍ ČECHY · MOSTKY U KAPLICE

Z kapsy do celé republiky: Sušené maso, které si našlo vlastní cestu

Hezky česky a regionálně. Veškeré druhy masa kupují od místních dodavatelů a mění je v pochoutku, kterou v tuzemsku do startu jejich vlastní produkce téměř nebylo možné sehnat.

Když řemeslo hraje prim

Sušené maso, které si dnes Češi běžně berou na výlety i do práce, začínalo jako nápad z cest. „Někdy v roce 2011 nás sušené maso zaujalo při dovolené v zahraniční. Vyráběli jsme tehdy masné produkty, a tak jsme si řekli, že bychom ho mohli začít dělat i my. Před těmi třinácti lety jsme byli na trhu téměř sami. Nyní už je tu dalších dvacet konkurentů. Ale myslím, že naše postupy jsou stále originální, protože používáme pouze maso, sůl a koření,“ říká manažer prodeje firmy Jihočeské Jerky Pavel Jelínek.

Výroba probíhá v Mostkách u Kaplice, kde rodinná firma oživila historické řeznické prostory. „Tchán pochází z řeznické rodiny, my jsme jejich recepty oprášili a upravili podle sebe,“ vysvětluje Jelínek. Ačkoliv firma dříve vyráběla i tradiční uzeniny, sušené maso se postupně stalo jejich hlavním artiklem.

Unikátnost Jihočeských jerků spočívá v důrazu na čistě přírodní produkt. „Naším jediným konzervantem je kouř a mořská sůl. Jdeme přirozenou cestou,“ dodává Jelínek. Každý kousek masa, který projde rukama zaměstnanců – od krájení až po sušení v moderní sušárně – je unikátní.

Od kachny po afrického sumečka

Dnes už v jejich dílně vzniká 17 různých druhů sušeného masa. Kromě hovězí klasiky, která je u zákazníků nejoblíbenější, sázejí na suroviny z jihu Čech. V nabídce tak najdete zvěřinu, kachnu, ale i speciality jako sumečka afrického z táborských chovů nebo hovězí jerky s lanýžem. Myslí se i na nejmenší – speciální „dětské jerky“ jsou uzpůsobeny dětem, mají méně soli a na obalu mají veselého smajlíka.

Výroba je blesková a důraz na čerstvost je prioritou. Od zpracování masa po zabalení uplynou zhruba dva až tři dny, než produkt putuje na pulty. „Máme maličký sklad, protože chceme, aby to k zákazníkovi chodilo vždy čerstvé,“ uzavírá Pavel Jelínek.

Jak se jerky dostaly do Kauflandu?

Pro rodinnou firmu je důležité, aby se jejich produkty dostaly k lidem snadno a rychle. Spojení s Kauflandem jim v tom pomáhá – jejich jerky tak nyní najdete v prodejnách v Českých Budějovicích, Strakonicích, Třeboni, Písku, Táboře a Českém Krumlově. „Dnes už jenom e-shop nestačí,“ dodává Pavel Jelínek. Jejich cesta z malé dílny v Mostkách až do regálů po celém kraji tak ukazuje, že poctivý přístup a ruční práce mají u českých zákazníků své místo.

Před těmi třinácti lety jsme byli na trhu téměř sami. Nyní už je tu dalších dvacet konkurentů.
PAVEL JELÍNEK
Naším jediným konzervantem je kouř a mořská sůl.
PAVEL JELÍNEK

Co najdete na pultech

Hovězí jerky Teriyaki

Hovězí jerky Teriyaki

Jemně vyladěná kombinace sójové omáčky, zázvoru a medu v jihočeském hovězím.

Krůtí jerky natur

Krůtí jerky natur

Lehká a čistá chuť kvalitního krůtího masa z jižních Čech bez zbytečných přísad.

Vepřové jerky natur

Vepřové jerky natur

Poctivý základ s důrazem na přirozenou chuť a strukturu vepřového masa.

Podívejte se přímo do výroby Jihočeské Jerky www.youtube.com/watch?v=nHmHuQtrgk8
Čokoládovny Fikar – Jihomoravský kraj · Kuřim
ČOKOLÁDOVNY FIKAR
JIŽNÍ MORAVA · KUŘIM

Za vůní čokolády. Jihomoravská manufaktura, která dobývá svět

Čokoládovny Fikar už od roku 1998 dokazují, že i v nenápadné ulici na Brněnsku mohou vznikat speciality, které si oblíbili lidé od Jižní Moravy až po Japonsko.

Řemeslo místo strojů

Čokoládovny Fikar fungují v Kuřimi už skoro třicet let. Firma, která začínala jako malý rodinný podnik, dnes zaměstnává necelé dvě desítky lidí z okolí. I když se za tu dobu vypracovali mezi známé výrobce, základ zůstává stejný – pracují s belgickou čokoládou a marcipánem, které v kuřimské dílně zpracovávají ručně.

I když firma využívá moderní technologie, hlavní část práce stále odvádějí cukráři. Právě oni mají na starosti detaily marcipánových figurek, zdobení odlitků a formování čokoládových kolekcí. Každý kus, který z dílny vyjede, projde lidskýma rukama. Výrobní program zahrnuje jak stálou nabídku, jako jsou velikonoční či vánoční motivy, tak zakázkové věci, jako jsou sběratelské edice mincí nebo sladké makety.

Srdce v Kuřimi, zákazníci ve světě

Firma se netají svým vztahem k místu, kde působí. Čokoládovny Fikar dlouhodobě podporují fotbalový klub FC Kuřim a pomáhají tak s rozvojem sportu v regionu. Ačkoliv mají kořeny pevně na jižní Moravě, jejich výrobky už dávno nejsou jen regionální záležitostí. Kromě náročných evropských trhů se čokoláda z Kuřimi dostala i k odběratelům v Japonsku nebo Jižní Koreji.

Místní zákazníci navíc najdou jejich speciality i na pultech regionálního řetězce Kaufland, který v rámci podpory regionálního sortimentu nabízí výrobky z Kuřimi celoročně.

Čokoláda není jen cukrovinka, je to řemeslo. U nás v Kuřimi ji vyrábíme tak, jak se to dělalo kdysi – pomalu, z kvalitních surovin a hlavně rukama, protože stroje ten rozdíl v chuti nikdy nenahradí.
JINDŘICH FIKAR

Co najdete na pultech

Čokoládové sirky

Čokoládové sirky

Věrná kopie sirek z poctivé hořké čokolády, které rozsvítí chuťové pohárky každému milovníkovi kakaa.

Čokoládový mobil

Čokoládový mobil

Retro kousek, který vypadá jako z minulého století, ale chutná jako prvotřídní čokoládový zážitek.

Pivovar Permon – Sokolovský kraj · Lomnice u Sokolova
PIVOVAR PERMON
KARLOVARSKÝ KRAJ · LOMNICE U SOKOLOVA

Od garážových začátků k regionální stálici

Sokolovský Permon ušel cestu od prvních pokusů v garáži až k zavedenému podniku. Dnes v Lomnici vaří 40 druhů piva a sází na poctivou, nefiltrovanou kvalitu.

Nejen ležáky, ale i speciály

Pivovar Permon si v Lomnici u Sokolova vybudoval jméno díky poctivému přístupu k řemeslu. Od samého začátku sázeli na nefiltrovanou a nepasterovanou cestu, která dává pivu jeho typický charakter. „Začínali jsme v garáži a první várku museli po měsíci výroby vylít,“ vzpomíná se smíchem Michal Sás na cestu, která pivovar dovedla až k titulu Měšťanský pivovar Sokolov.

Vedle klasických ležáků, které ctí tradici českého pivovarnictví, se pivovar zaměřuje i na pestrou škálu svrchně kvašených speciálů, se kterými sládek neustále experimentuje.

Kvalita, která začíná degustací

Základem všeho je v Permonu kontrola. Protože pivo není tepelně ošetřené, je to živý produkt, který vyžaduje péči od vaření až po expedici. „K zákazníkovi se nesmí dostat nic, o čem bychom měli sebemenší pochybnost,“ říká Michal Sás. Právě degustace je v pivovaru klíčovým momentem. Ročně takto vznikne zhruba třicet speciálních várek – od sezónních novinek až po piva, která sládci vaří pro radost z objevování nových chutí.

Pivo z regionu v prodejnách

Díky spolupráci s Kauflandem, který v rámci podpory regionálních výrobců nabízí celoročně šest druhů piv z Permonu, se tyto produkty dostávají k širšímu okruhu lidí v Sokolově a okolí. „Kaufland nám dává šanci oslovit zákazníky, kteří by se k minipivovarům běžně nedostali,“ hodnotí partnerství Michal Sás. Zázemí řetězce navíc zaručuje, že si nefiltrované pivo v chladicích boxech udržuje svou kvalitu, jako by právě opustilo pivovarský tank.

Začínali jsme v garáži a první várku museli po měsíci výroby vylít.
MICHAL SÁS
K zákazníkovi se nesmí dostat nic, o čem bychom měli sebemenší pochybnost.
MICHAL SÁS

Co najdete na pultech

11°
Permon 11° Sokolovský ležák

Permon

Sokolovský ležák

Poctivá česká klasika s vyváženou chutí

14°
Permon 14° P.I.P.A

Permon

P.I.P.A

Silný speciál s výrazným chmelovým aroma pro milovníky plných chutí.

Med od Nojmíků – Liberecký kraj · Dolní Řasnice
MED OD NOJMÍKŮ
LIBERECKÝ KRAJ · DOLNÍ ŘASNICE

Včely na zahradě? Nakonec z toho byl med pro celý kraj

Pavel Neumaier začínal včelařením pro vlastní potřebu. Dnes jeho medy z Dolní Řasnice dokazují, že když se to dělá srdcem, ocení to celá oblast.

Starat se o včelstva není žádný med

Příběh rodinného včelařství Med od Nojmíků z Dolní Řasnice se začal psát před necelými deseti lety. Důvod byl prostý – velká spotřeba medu v rodině a kamarád, který už včely měl. „Řekl jsem si, proč to nezkusit a nepořídit si vlastní včely,“ vzpomíná zakladatel Pavel Neumaier. Dnes už ale z vlastní zkušenosti ví, že starat se o včelstva není žádný med. Nováčkům proto doporučuje najít si zkušeného mentora. Bezhlavé pořizování úlů bez hlubších znalostí totiž může krajině spíše uškodit, protože včel je v přírodě dostatek.

Oceněný šampion z Jizerských hor

Ačkoliv mají v nabídce devatenáct druhů ochucených variant, absolutním králem zůstává klasika. „Nejprodávanější je náš Med květový smíšený,“ potvrzuje včelař. Tento produkt je pro rodinnou firmu obrovskou pýchou – získal totiž prestižní tituly Regionální potravina, Výrobek roku Libereckého kraje a stal se certifikovaným Regionálním produktem Jizerských hor.

Z e-shopu rovnou na pulty

Odbyt medu každoročně rostl, proto se včelařství rozhodlo spustit svůj e-shop. „Kromě online prodeje se mi jako malému živnostníkovi povedlo navázat spolupráci s velkým hráčem na trhu – řetězcem Kaufland. Zákazníci na pultech Kauflandu seženou med květový pastový, ochucené medy – Maliňáček, Jahodáček, Borůvkáček, Brusinkáček, Zázvoráček, Skořičáček a Kakao v pastovém medu. Chybět nesmí samozřejmě již zmíněný neoblíbenější Med květový smíšený,“ uzavírá Pavel Neumaier.

Lidé se často ptají, proč je náš med jiný. Odpověď je jednoduchá: včely nikam neženeme a nic neurychlujeme.
PAVEL NEUMAIER

Co najdete na pultech

Med květový smíšený

Med květový smíšený

Nejprodávanější klasika mezi Čechy a držitel tří regionálních ocenění.

Med květový smíšený – pastový

Med květový smíšený – pastový

Příjemná konzistence, která neteče a je tak ideální pro namazání.

Podívejte se až k úlům včelařství MED OD NOJMÍKŮ www.youtube.com/watch?v=UQEZPPqY_Tw
Farmářské brambůrky – Moravskoslezský kraj · Šenov
FARMÁŘSKÉ BRAMBŮRKY
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ · ŠENOV

Křupavý příběh: Jak se bramborová odrůda stala regionálním fenoménem

Od prvních pytlíků v šenovském obchůdku až po národní řetězce. Hradilovi ukázali, že lokální surovina nepotřebuje žádné zbytečné marketingové triky.

Brambory jako základ

Cesta k vlastním brambůrkům začala u malého šenovského obchůdku s ovocem a zeleninou, kde si zákazníci okamžitě oblíbili brambory odrůdy Belana. Právě ty manžele Alenu a Pavla Hradilovy inspirovaly k dalšímu kroku jejich podnikání. „Přemýšleli jsme, jak s těmito oblíbenými bramborami pracovat, a tak vznikl nápad na přípravu slané pochoutky ve formě brambůrků,“ říká zakladatel firmy Pavel Hradil.

Sázka na poctivou čtveřici

Produkce Farmářských brambůrek stojí na čtyřech pilířích: solené, hořčicové, česnekové a paprikové. Firma se nesnaží o desítky experimentů, raději sází na poctivost a kvalitu těch stávajících. „Nejoblíbenější variantou jsou stále klasické solené, ale lidé začínají objevovat i další příchutě. Z praxe vím, že pokud někdo k česnekovým či hořčicovým nemá vztah, je to často jen proto, že je ještě nevyzkoušel. Jakmile je ochutnají, často se stanou jejich favoritem,“ doplňuje Pavel Hradil.

Všímá si také toho, že lidé jsou otevřeni novým příchutím a často i sami o nové příchutě žádají. „Občas se nám stane, že zákazníci přijdou s dotazy a prosbami o zahájení výroby další příchutě. Pokusili jsme se tedy vyjít vstříc poptávce a zrealizovali jsme rozsáhlý průzkum. Ptali jsme se Čechů, jakou příchuť bychom měli začít vyrábět, ale z ankety nevyšel jednoznačný vítěz,“ říká Hradil s tím, že prozatím tedy poptávku po brambůrkách dokáží pokrýt ty, které nabízejí.

Na pultech řetězce po celém kraji

Díky rostoucímu zájmu začalo dávat smysl najít partnera, který by pomohl přiblížit tyto lokální výrobky zákazníkům po celém Moravskoslezském kraji. Tím se stal řetězec Kaufland. „Díky spolupráci s Kauflandem jsou nyní naše brambůrky dostupné všem obyvatelům kraje. Na prodejnách je lidé naleznou v tematických stojanech, které podtrhují náš regionální původ,“ zakončuje Hradil.

Nejoblíbenější variantou jsou stále klasické solené, ale lidé začínají objevovat i další příchutě.
PAVEL HRADIL

Co najdete na pultech

Farmářské brambůrky solené

Farmářské brambůrky solené

Klasická chuť. Farmářské brambůrky vyráběné z prvotřídních brambor solené.

Farmářské brambůrky paprikové

Farmářské brambůrky paprikové

Tradiční, jemně nasládlá chuť, která nikdy neomrzí.

Podívejte se, jak vznikají Farmářské brambůrky www.youtube.com/watch?v=Pyz0jYt9yx4
Farma Živina – Olomoucký kraj · Olomouc
FARMA ŽIVINA
OLOMOUCKÝ KRAJ · OLOMOUC

Od domácího kimchi k vlastní značce fermentovaných specialit

Rodinný podnik manželů Kuderových vyrábí desítky rostlinných produktů a ukazuje, že i běžné jídlo může být chuťově výrazné, kvalitní a hotové během několika minut.

Od přátel k byznys plánu

Kimchi – před pár lety ještě pro mnohé neznámý pokrm z fermentované zeleniny. Díky němu však vzniklo a funguje podnikání manželů Kuderových. Farma Živina, kterou založili, se zaměřuje na speciální food produkty vyladěné nejen nutričně, ale i chuťově.

„Láska k jídlu může být tak velká, že začnete přemýšlet, jak ji spojit s podnikáním,“ říká Martin Kudera, zakladatel Farmy Živina. „Během pandemie jsem začal tento můj oblíbený salát připravovat pro příbuzné a kamarády. Zpětná vazba byla nad očekávání pozitivní, proto jsme se s manželkou rozhodli, že naše Kimchi nabídneme i cizím lidem,“ vzpomíná. První výrobky prodali v roce 2021 a dnes má Farma Živina ve své nabídce desítky 100% rostlinných produktů. Nabídka se postupně rozrostla o pesta, kari pasty nebo čatní, přičemž Kimchi zůstává nejprodávanější vlajkovou lodí.

Chuť restaurace připravená doma

Farma Živina staví na jednoduché myšlence – nabídnout lidem produkty, díky kterým si i doma připraví plnohodnotné jídlo s výraznou chutí, a to klidně během 15 minut. Vedle fermentovaných specialit pracuje značka také s inspirací z asijské kuchyně nebo moderní gastronomie. „Chutě a preference Čechů se poslední roky mění. Lidé chtějí kvalitu, přemýšlí nad tím, odkud pochází jídlo, které konzumují. Zajímá je složení potravin a nutriční hodnota. I to je možná důvod, proč se nám povedlo podnikání tak dobře rozjet,“ vysvětluje Martin Kudera.

Součástí vývoje nových produktů jsou také spolupráce s osobnostmi české gastro scény. Kari pasty vznikaly například se šéfkuchařem Štěpánem Návratem, jablečné čatní zase s kuchařkou Chili Ta Thuy.

Spojení sil pro zdravější český stůl

Aby se tyto poctivé speciality dostaly k co nejširšímu okruhu zákazníků, spojila Farma Živina síly s řetězcem Kaufland. Ten v rámci své strategie trvale udržitelného sortimentu aktivně vyhledává a nabízí lokální potraviny. Na pultech prodejen Kaufland v Olomouckém kraji tak dnes lidé najdou kompletní regionální nabídku této farmy.

„Stále se snažíme přicházet s novinkami a jsme rádi, že díky našemu partnerovi – řetězci Kaufland – se nám daří dostávat zdravé a chutné produkty blíže spotřebitelům,“ uzavírá Martin Kudera. Farma Živina tak dokazuje, že s jasnou vizí a silným partnerem v zádech může i mladá rodinná značka úspěšně měnit kulturu každodenního stravování.

Láska k jídlu může být tak velká, že začnete přemýšlet, jak ji spojit s podnikáním.
MARTIN KUDERA
Chutě a preference Čechů se poslední roky mění. Lidé chtějí kvalitu, přemýšlí nad tím, odkud pochází jídlo, které konzumují.
MARTIN KUDERA

Co najdete na pultech

Shiitake pesto

Shiitake pesto

Pesto z shiitake hub, kešu ořechů a česneku, laděné chutí ve stylu teriyaki.

Čalamáda

Čalamáda

Křupavá nakládaná zelenina dle tradiční receptury.

Podívejte se přímo na Farmu ŽIVINA youtu.be/OPBDgJnm2Ps?si=88RsKLFujTqdBVta
Minimlékárna Juliana – Tuněchody
MINIMLÉKÁRNA JULIANA
PARDUBICKÝ KRAJ · TUNĚCHODY

Minimlékárna mění lokální mléko v oceněné delikatesy

V Tuněchodech u Chrudimi nehledejte žádnou velkovýrobu. V Minimlékárně Juliana se mléko zpracovává tak, jak se to dělalo kdysi – bez chemie, zahušťovadel a zbytečných průmyslových procesů.

Mléko z okolních pastvin

Za malou rodinnou mlékárnou Juliana v Tuněchodech u Chrudimi stojí jednoduchá myšlenka: vyrábět poctivé mléčné produkty z čerstvého lokálního mléka tak, aby si zachovaly skutečnou chuť i přirozené složení. Základem všech výrobků je mléko z místního chovu, které se díky krátké cestě z farmy zpracovává v maximální čerstvosti.

Právě na kvalitě surovin stojí celý přístup minimlékárny. Místo velkovýroby sází na jednoduché složení, šetrné zpracování a důraz na chuť, kterou lidé znají z poctivých domácích výrobků.

Od selského mléka po sýry s bylinkami

Z původního zpracování selského mléka postupně vznikla široká nabídka výrobků, pro které si zákazníci jezdí z celého okolí. Oblíbené jsou především kefíry a kysané výrobky s živými kulturami nebo čerstvé sýry v různých příchutích.

Velkou popularitu si získaly například sýry s bylinkami nebo s pískavicí. Právě ty navíc uspěly i v soutěži MLS Pardubického kraje, kde mlékárna získala ocenění za kvalitu svých výrobků. Mezi oceněnými produkty byl také syrovátkový nápoj s mangem a maracujou, který ukazuje, že i tradiční mlékárna může hledat nové chutě.

Mléko od českých strak

To nejdůležitější ale začíná už na pastvinách kolem Tuněchod. Mléko pochází od tradičního českého plemene červená straka, které je známé nižší dojivostí, ale velmi kvalitním mlékem s ideálním poměrem tuku a bílkovin. Právě díky tomu mají zdejší sýry i kysané výrobky svou typickou plnou chuť.

Výhodou malé regionální výroby je také rychlost zpracování. Mléko necestuje přes republiku v cisternách ani neleží dlouhé dny ve skladech. Z farmy putuje rovnou do výroby.

Sousedský koloběh

Juliana není jen o výrobě, je to sousedský projekt. Mlékárna aktivně spolupracuje s místními školami v rámci projektů zdravého stravování a dodává své výrobky do regionálních prodejen a jídelen, čímž uzavírá přirozený lokální koloběh od farmáře až na stůl. Nově si tyto poctivé české výrobky bez zbytečné chemie mohou dopřát i zákazníci v prodejnách Kaufland, kam mlékárna své produkty dodává.

Mléko pochází z tradičního českého plemene červená straka a nakupujeme ho z místního chovu v Tuněchodech.
PETR SOUČEK

Co najdete na pultech

Kefírový nápoj

Kefírový nápoj

rakytník a pomeranč

Kefír nabitý živými kulturami v netradiční a osvěžující kombinaci.

Bacilli – Praha
BACILLI
PRAHA

Fermentovaná revoluce v lahvi: Limonády, které chutnají jako ovoce

Fermentované limonády z pravého ovoce bez aromat a rafinovaného cukru. Rodinná firma Bacilli ukazuje, že i obyčejná malinovka může chutnat úplně jinak.

Skutečné ovoce a mošt

Když Amálie a David Balcarovi před několika lety začínali s domácí výrobou rostlinných nápojů, ještě netušili, že je právě fermentace přivede k produktu, který se stane základem celé značky Bacilli. Dnes jejich rodinná firma vyrábí tisíce lahví denně.

Právě fermentované limonády se postupně staly tím, co značku odlišilo. „Chtěli jsme vzít něco, co všichni znají, třeba malinovku, a udělat ji po svém. Aby opravdu chutnala po ovoci,“ vysvětluje David Balcar. Na rozdíl od běžných limonád netvoří základ jejich nápojů voda, aromata a cukr, ale skutečné ovoce a jablečný mošt. Bez konzervantů, bez umělých dochucovadel a bez rafinovaného cukru. „Jednou jsme přivezli zkušební várku malinovky do výroby a ptali se nás, co jim zašpinilo stroj. Když jsme řekli, že celé maliny, byli v šoku,“ směje se David.

Od kombuchy po bio colu

Dnes výrobní linka Bacilli zvládne naplnit až 5 tisíc lahví denně. Přesto si firma stále drží svůj původní přístup – pracovat s kvalitními surovinami a vyrábět limonády tak, aby chutnaly co nejpřirozeněji. V nabídce Bacilli najdete nejen fermentované limonády, ale i kombuchy či originální příchutě inspirované ovocem a bylinkami. Mezi nejoblíbenější patří zmíněná malinovka nebo kombucha s jasmínem, nově také matcha, sicilský citron nebo bio cola.

Citrusy přitom firma dováží přímo ze Sicílie a i u coly hledali vlastní cestu. „Nechtěli jsme používat aromata ani klasický cukr. Recept na colu jsme ladili opravdu dlouho,“ říká David.

Spolupráce, která otevřela cestu k novým zákazníkům

Produkty Bacilli se dnes prodávají i v prodejnách Kaufland po celé republice. Díky spolupráci s řetězcem se značka dostala k mnohem širšímu okruhu zákazníků.

„Dřív se nás lidé pořád ptali, kde si naše limonády mohou koupit. Dnes můžeme jednoduše říct, že v Kauflandu,“ říká David Balcar.

Jednou jsme přivezli zkušební várku malinovky do výroby a ptali se nás, co jim zašpinilo stroj. Když jsme řekli, že celé maliny, byli v šoku.
DAVID BALCAR
Nechtěli jsme používat aromata ani klasický cukr. Recept na colu jsme ladili opravdu dlouho.
DAVID BALCAR

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Fizzy Ginger

Fizzy Ginger

Osvěžující zázvorová klasika s přirozenou pálivostí a ovocným základem.

Clementine Matcha

Clementine Matcha

Spojení jemně sladké klementinky a kvalitní japonské matchy pro energii.

Bloody Orange

Bloody Orange

Výrazná chuť krvavých pomerančů, plná citrusové svěžesti a přírodní síly.

Podívejte se přímo do výroby Bacilli youtube.com/watch?v=t12fMolgvKM
Goody 77 – Plzeňský kraj · Ledce
GOODY 77
PLZEŇSKÝ KRAJ · LEDCE

Chuť Šumavy ve skle: Poctivé masné speciality

Rodinný podnik s pětadvacetiletou tradicí sází na čisté suroviny bez chemie. Jejich masné výrobky z prověřených šumavských chovů nabízí poctivou chuť masa přesně tak, jak má být.

Od masa ve vlastní šťávě po zabijačkové klasiky

Rodinný podnik GOODY 77, to je ryzí řeznické řemeslo. Aby ne, mají pětadvacet let zkušeností v oboru. V jejich provozu se vyrábí masné speciality, ve kterých není místo pro dusitanové rychlosoli, barviva, mouku ani konzervanty. Základem produkce je čerstvé maso, jedlá sůl a minimum koření, přičemž filozofií je co nejmenší zásah do suroviny – zkrátka aby zůstala zachována její přirozená chuť.

Hlavním pilířem nabídky jsou sterilizované masné speciality ve skle a praktických sáčcích, které jsou ideální na cesty, chalupu nebo rychlý oběd v práci. GOODY 77 vyniká jako jediný výrobce, který zavařuje vepřové maso ve vlastní šťávě přesně podle konkrétní svaloviny – v jejich sklenicích tak najdete čistou panenku, krkovici, plec nebo kýtu.

Portfolio doplňuje také šťavnaté hovězí a kuřecí maso, poctivé polévky jako gulášovka či zabijačková, a tradiční řeznické výrobky včetně světlé tlačenky, jitrnicového prejtu, sádla s křupavými škvarky a uzenin.

Poctivě zavařené maso ze Šumavy

Základem všeho je maso z prověřených šumavských chovů, které si zakládají na etickém přístupu ke zvířatům a udržitelném hospodaření. Díky tradičnímu a pečlivému procesu zavařování navíc tyto masové speciality vydrží i bez lednice v teplotách až do 25 °C. Aby si tyto poctivé speciality mohli dopřát místní i návštěvníci regionu, značka navázala spolupráci s vybranými pobočkami řetězce Kaufland, kde jsou nyní tyto produkty exkluzivně dostupné výhradně v rámci Plzeňského kraje.

Chceme, aby lidé přesně věděli, co jedí. Taky proto si maso sami bouráme a pracujeme výhradně s čerstvou surovinou.
FRANTIŠEK DOBRÝ

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Tlačenka světlá GOODY 77

Tlačenka světlá GOODY 77

Tradiční řeznický výrobek bez barviv a chemických konzervantů.

Krkovice – vepřové maso ve vlastní šťávě

Krkovice – vepřové maso ve vlastní šťávě

Šťavnatý kus masa z prověřených šumavských chovů.

BRAMKO CZ – Polabí
BRAMKO
STŘEDNÍ ČECHY · SEMICE

Z polí v Polabí až do prodejny během jediného dne

BRAMKO CZ z Polabí patří mezi největší české pěstitele zeleniny. Na více než 2 500 hektarech pěstuje desítky druhů plodin a zásobuje český trh čerstvou zeleninou v řádu hodin od sklizně.

Od plánování k rekordní šíři sortimentu

Příběh BRAMKO CZ začal před více než třiceti lety a od té doby se družstvo z Polabí vypracovalo na jednoho z největších pěstitelů zeleniny v Česku. Z původních 30 hektarů se jejich zemědělská základna rozrostla na úctyhodných 2 500 hektarů. V srdci Polabí se pěstuje široká škála plodin, které tvoří základ českého jídelníčku.

Úspěch BRAMKO CZ nestojí jen na rozloze polí, ale na precizním plánování. Už během podzimu se řeší skladba plodin pro další sezonu – od výběru konkrétních odrůd přes logistiku až po balení. Dlouhodobé partnerství s Kauflandem dává družstvu jistotu plánování a odbytu, díky čemuž může kontinuálně investovat do moderních technologií a rozvíjet českou produkci. Právě díky této stabilitě se družstvo řadí mezi čtyři největší dodavatele konzumních brambor pro řetězec Kaufland.

Sortiment dnes čítá více než 50 různých artiklů. Kromě brambor, cibule, karotky či celeru dodává BRAMKO CZ také saláty, rajčata, okurky, dýně či pekingské zelí. A neustále se hledají cesty, jak nabídku rozšiřovat. Příkladem jsou batáty nebo pórek – plodiny, které byly dříve závislé na dovozu, ale díky moderním pěstebním postupům se dnes daří je vypěstovat v české kvalitě.

Rychlost, která rozhoduje o čerstvosti

Klíčem k úspěchu je však rychlost. U „ultra čerstvých“ produktů, jako jsou saláty či ředkvičky, rozhodují po sklizni doslova hodiny. Po šetrném zchlazení a zabalení putuje zelenina přímo do distribučních center Kauflandu. V ideálních případech se tak zákazník setká s úrodou, která byla ještě ráno na poli. „Kvalitu kontrolujeme sedm dní v týdnu – sledujeme nejen vzhled a zralost, ale u vybraných plodin i cukernatost,“ doplňuje pohled na standardy Radek Linert z nákupu ovoce a zeleniny společnosti Kaufland.

Propojení zemědělského umu, technologického zázemí a rychlé logistiky umožňuje udržet stabilní přísun české zeleniny po celý rok. BRAMKO CZ tak dokazuje, že poctivá práce na poli v kombinaci se silným partnerem může přinést čerstvost, kterou zákazníci v regálech poznají na první pohled.

Název Bramko vznikl ze spojení Brambory – košťáloviny nebo Brambory, kolik chcete.
Aleš Schneiberg, obchodní ředitel družstva

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Konzumní pozdní brambory

Konzumní pozdní brambory

Skladovaná klasika vhodná na běžné vaření i pečení

Český česnek

Český česnek

Výrazná chuť a kvalita z českých lánů.

Rané brambory

Rané brambory

Čerstvé brambory s jemnou strukturou.

Pivovar Matuška – Střední Čechy · Broumy
PIVOVAR MATUŠKA
STŘEDNÍ ČECHY · BROUMY

Od garážového vaření až k celostátnímu řetězci

Pivo bez filtrace, poctivý řemeslný přístup a chuť, která mění pivní scénu. Zjistěte, jak se rodinný podnik Matuškových stal synonymem pro české „craft“ pivo.

Od rodinné tradice k úspěchu

Česká pivovarnická scéna prochází v posledních letech renesancí. Vedle velkých značek získávají stále větší prostor menší, rodinné pivovary, které sázejí na poctivé suroviny a tradiční výrobní postupy bez filtrace či pasterizace. Jedním z těch, kteří tento trend pomáhali nastartovat, je i pivovar Matuška, který působí na trhu více než patnáct let.

Martin Matuška, sládek a zakladatel pivovaru, začínal před necelými patnácti lety v provizorních podmínkách. Tehdy vařil pivo v garáži pouze se synem Adamem za vydatné pomoci babičky. Dnes má pivovar přes 10 zaměstnanců, více než stovku odběratelů a jeho produkci najdou zákazníci také v Kauflandu.

České trendy: Lehkost a citrusy

„Pivo vaříme řemeslným způsobem, tedy bez filtrace či pasterizace,“ říká sládek Matuška. Podle něj se v posledních letech mění i chutě českých zákazníků. „Nejvíce pyšní jsme na naši Desítku, nicméně naším nejprodávanějším pivem je svrchně kvašená California. Je to lehké svěží pivo, které má díky užití amerických chmelů citrusové aroma. Kromě toho jsou také oblíbená spodně kvašená piva, jako naše Desítka a Dvanáctka, ale také kyselá piva s obsahem ovoce.“

Dostupná celoročně

Řemeslná piva z minipivovaru Matuška mohou lidé koupit jak v čepované, tak lahvové verzi. „Máme zhruba 100 odběratelů, takže dostupnost našich piv je v hlavním městě vcelku slušná. V této otázce nám také pomohla spolupráce s Kauflandem, který naše pivo v rámci Prahy přibližuje spoustě zákazníků,“ dodává Matuška.

V roce 2009 jsme uvařili první várku spodně kvašeného tmavého piva.
MARTIN MATUŠKA
Díky Kauflandu se naše pivo dostane i k lidem, kteří se o minipivovary běžně nezajímají.
ADAM MATUŠKA

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12°
Matuška California

California

SVRCHNĚ KVAŠENÉ

Lehké svěží pivo s citrusovým aroma díky užití amerických chmelů. Nejprodávanější pivo pivovaru.

13°
Matuška Apollo Galaxy

Apollo Galaxy

PALE ALE

Svrchně kvašený Pale Ale s australskými a novozélandskými chmely.

15°
Matuška Raptor

Raptor

IPA

IPA, která se v pivovaru vaří již více než deset let.

Podívejte se přímo do varny pivovaru Matuška youtube.com/watch?v=EfH_o7NLbxg
Rodinná manufaktura Čongrády – Ústecký kraj · Ležky u Lubence
ČONGRÁDY
ÚSTECKÝ KRAJ · LEŽKY U LUBENCE

Rodinná manufaktura oživila poctivé paštiky od dědečka

V Lubenci vznikají masové speciality a tradiční paštiky podle rodinných receptur bez lepku, škrobů a chemických přísad. Značka Čongrády vrací na stoly chuť poctivého řemesla.

Generacemi prověřený recept

Příběh rodinné manufaktury Čongrády začal v roce 2012 u domácího sporáku. Zuzana a Tomáš Babincovi tehdy navázali na receptury dědečka Štefana Čongrádyho, vyhlášeného mistra vesnických zabijaček, a rozhodli se vrátit do českých domácností poctivé masové výrobky bez náhražek a zbytečné chemie.

Dnes jejich výrobní hala v Lubenci vyrábí široký sortiment paštik, masových specialit i hotových jídel, stále ale s důrazem na řemeslný přístup, kvalitní maso a čisté složení.

Kvalitní maso, čisté koření a žádná chemie

Základem výroby Čongrády je důraz na kvalitní maso, poctivé suroviny a tradiční postupy. Zatímco velká část běžné produkce spoléhá na konzervanty, škroby nebo lepek, v lubenecké manufaktuře jdou opačnou cestou. V produktech nenajdete lepek, škroby ani umělé konzervanty. „Chtěli jsme vyrábět potraviny tak, aby chutnaly stejně poctivě jako dřív doma při zabijačkách,“ popisují manželé Babincovi. Důležitou roli hraje také klasická metoda sterilace, díky které si maso zachovává přirozenou chuť, vůni i šťavnatost.

Receptury inspirované rodinnou tradicí

Značka Čongrády staví na recepturách, které v rodině vznikaly po generace. Vedle tradičních játrových paštik dnes manufaktura nabízí také modernější speciality – například trhané maso, delikatesní kombinace s chilli nebo produkty s kachním masem.

Rodinná firma přitom postupně rostla nejen výrobně, ale i distribuční sítí. Výrobky Čongrády se dnes dostávají k zákazníkům po celé republice také díky spolupráci s řetězcem Kaufland, který pomohl značce oslovit širší okruh lidí mimo farmářské trhy a specializované prodejny.

O tom, že poctivá výroba má mezi zákazníky stále své místo, svědčí i ocenění, která značka získala – například národní značka KLASA, ocenění Regionální potravina nebo úspěchy v mezinárodní soutěži Great Taste.

Chtěli jsme vyrábět potraviny tak, aby chutnaly stejně poctivě jako dřív doma při zabijačkách.
MANŽELÉ BABINCOVI

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Hovězí guláš Pivovarnický

Hovězí guláš Pivovarnický

Poctivý hovězí guláš připravovaný podle tradiční receptury.

Vepřové škvarky v sádle

Vepřové škvarky v sádle

Klasická česká specialita s výraznou chutí a vysokým podílem škvarků.

Paštika s husími játry

Paštika s husími játry

Delikatesní paštika spojující jemná husí játra s lehce pikantním sečuánským pepřem.

Podívejte se přímo do výroby Čongrády youtube.com/watch?v=qRaII7svNWE
Včelařství Sláma – Chlístov u Havlíčkova Brodu
VČELAŘSTVÍ SLÁMA
VYSOČINA · CHLÍSTOV U HAVLÍČKOVA BRODU

Od dětské lásky ke včelám až k rodinné tradici

Mezi loukami a lesy Vysočiny se píše příběh, který začal fascinací malého kluka včelínem jeho strýce. Dnes rodinné včelařství v Chlístově vrací medovinu na české stoly v té nejčistší podobě.

Čistá příroda Vysočiny

Vše začalo před lety, kdy si Jiří Sláma pořídil své první čtyři úly. Dnes se s pomocí rodičů stará o více než 170 včelstev. Základem úspěchu je šetrný přístup: včelstva nekočují, aby nebyla vystavena stresu, a zůstávají na stálých stanovištích v čisté přírodě Vysočiny. „Můj otec má v chovu včel obrovské zkušenosti. Společně jsme náš způsob včelaření ladili roky, aby byl maximálně efektivní, ale především ohleduplný ke včelám,“ vysvětluje Jiří.

Suroviny z čisté přírody

Včely mají na Vysočině ideální podmínky – jarní květy na loukách i bohaté lesní zdroje umožňují med sbírat dvakrát za sezonu. Výsledkem je med špičkové kvality, který tvoří základ medoviny. Ta v Chlístově vzniká tradiční metodou řízeného kvašení a dlouhého zrání v chladu sklepa. „Výluhy bylin a koření, které medovině dodávají její nezaměnitelný charakter, jsou naším tajemstvím. Díky trpělivosti jsme vyladili příchutě, jako jsou mandle, ořechy, višeň či skořice,“ doplňuje včelař.

Cesta k zákazníkům přes Kaufland

Ačkoliv včelařství působí nenápadně, jeho věhlas přesáhl hranice regionu. Od roku 2013 rodina spolupracuje s řetězcem Kaufland, díky čemuž si jejich poctivé medoviny mohou lidé dopřát v prodejnách po celé republice.

O kvalitě svědčí nejen řada ocenění „Regionální potravina“ či úspěchy na mezinárodních soutěžích, ale především obliba u zákazníků. Srdcovkou Jiřího Slámy zůstává Staročeská medovina, vyrobená podle receptury z 50. let, kterou navíc zdokonalil dlouhodobým zráním v dubových sudech.

Můj otec má v chovu včel obrovské zkušenosti. Společně jsme náš způsob včelaření ladili roky, aby byl maximálně efektivní, ale především ohleduplný ke včelám.
JIŘÍ SLÁMA
Výluhy bylin a koření, které medovině dodávají její nezaměnitelný charakter, jsou naším tajemstvím.
JIŘÍ SLÁMA

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Medovina originál

Medovina originál

Čistá chuť medu z květů a lesů Vysočiny, vyráběná tradiční cestou.

Medovina višňová

Medovina višňová

Oblíbená kombinace medu a šťavnatých višní, která skvěle osvěží i zahřeje.

Medovina mandlová

Medovina mandlová

Jemná medovina s výrazným mandlovým nádechem.

Rodinná manufaktura Ligurský – Hulín
LIGURSKÝ
ZLÍNSKÝ KRAJ · HULÍN

Rodinná manufaktura, kde sádlo a škvarky dělají postaru

Musí to zavonět tak, jako byste právě stáli u kotle na venkovské zabijačce. V hulínské rodinné firmě Ligurský přesně vědí, že poctivá chuť se nedá „osekat“ – vyžaduje čas a trpělivost.

Tradice pokračuje

Všechno začalo v roce 2000 jako skromný podnik ve Zlíně. Firma Ligurský se od samého počátku rozhodla navázat na bohatou tradici lokální masné výroby a dělat věci tak, jak se dělaly dřív – poctivě a s úctou k surovině. Poptávka po jejich sádle a škvarkách postupně rostla natolik, že se po patnácti letech výroba přesunula do nového, moderního zázemí v nedalekém Hulíně. Firma tím sice splnila přísné evropské standardy, ale to hlavní si vzala s sebou: původní receptury a srdce rodinného podniku.

Rozdíl mezi poctivým škvařením a moderním tavením

Základem úspěchu značky je nekompromisní věrnost tradičním postupům. V dnešním potravinářském průmyslu se sádlo často zpracovává rychlým „tavením“. Tento způsob sice zrychluje produkci, ale výsledný produkt obsahuje více vody a ztrácí svou přirozenou vůni i výraznou chuť.

V Hulíně jdou opačnou cestou klasického pomalého škvaření. Výsledkem je sněhobílé, čisté sádlo, které má díky minimálnímu obsahu vody vynikající stabilitu a je neocenitelným pomocníkem při každém vaření i pečení.

Kouzlo pomalého chladnutí

Skutečným klenotem jsou pak škvarky. Tajemství jejich věhlasu spočívá v tom, že se po uškvaření nechávají velmi pomalu chladnout. Tento zdánlivě drobný detail zaručuje, že si škvarky zachovají maximální křupavost, plnou chuť a aroma, které si lidé pamatují z tradičních venkovských zabijaček.

Kus poctivého řemesla

Za touto chutí stojí více než pětadvacet let sbírání zkušeností a pilování postupů. Aby rodinná manufaktura mohla své výrobky nabídnout lidem přímo ve svém regionu, spojila síly s řetězcem Kaufland. V jeho prodejnách napříč celým Zlínským krajem tak mohou zákazníci tyto speciality zakoupit celoročně a dopřát si kus poctivého řemesla, do kterého rodina Ligurských vkládá svůj čas i um.

Od počátku máme jasnou firemní strategii – dodávat na trh jen to nejkvalitnější vepřové sádlo vyrobené tradičními postupy, tedy škvařením.
IVO LIGURSKÝ

Co najdete na pultech

Pomazánka ze sádla: se smaženou cibulkou s příchutí pečeného masa

Pomazánka ze sádla: se smaženou cibulkou s příchutí pečeného masa

Sádlový základ s výraznou chutí pečeného masa a texturou křupavé cibule.

Vepřové škvarky

Vepřové škvarky

Klasické škvarky vyškvařené do křupava. Žádné zbytečné přísady, jen čistá chuť masa a tuku.

Škvařené vepřové sádlo

Škvařené vepřové sádlo

Surovina pro univerzální použití v kuchyni. Základ pro vaření nebo přímou konzumaci.

Podívejte se přímo do výroby firmy Ligurský youtube.com/watch?v=jQ5FG-s8ONA
02 / POHLED DO ZÁKULISÍ

Nahlédněte i k dalším českým dodavatelům

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03 / Sezónní kalendář

Rytmus čerstvosti

Kdy je ten nejlepší čas na křupavou zeleninu, sladké ovoce nebo voňavé bylinky přímo od zdejších farmářů? Klikněte na měsíc a podívejte se, co právě sklízíme.
Co se sklízí v červnu
Sezónní · z českých polí

Zelenina

Papriky
Květák
Kedlubny
Dýně
Zelí (ranné)
Zelí (teplá kuchyně)
Ředkvičky
Brambory (ranné)
Brambory (konzumní)
Karotky, celer, petržel (ranné)
Karotky, celer, petržel (volné)
Česnek a cibule (řezané)
Česnek a cibule (kuchyňské)
Rajčata
Okurky
Saláty
Bylinky
Houby

Ovoce

Jahody
Maliny
Ostružiny
Jablka (sklizeň zář–říj)
Hrušky (sklizeň zář–říj)
Švestky
Celoročně:
Rajčata
Rajčata
Okurky
Okurky
Saláty
Saláty
Bylinky
Bylinky
Houby
Houby
04 / z lásky k regionům

Jak regionální produkty poznáte?

V prodejnách Kaufland hledejte na produktech hnědé srdíčko, které označuje produkty dodavatelů z bezprostředního okolí – zpravidla do vzdálenosti 70 kilometrů od konkrétní prodejny.

Značka „Z lásky k regionům“

Najdete ho na samostatném prodejním stojanu označeném hnědým srdíčkem. Tohle místo je obrendované – zákazníkovi jasně říká, že je to regionální sortiment.

Regionální produkty nikdy nevystavujeme vedle nadnárodních značek. Je pro nás skutečně důležité, aby měli své samostatné místo, které komunikuje vůči zákazníkovi, že tohle je ten regionální sortiment.
BLANKA BOGEL
Vedoucí oblasti nákupu čerstvého sortimentu, Kaufland
121 filiálek má nyní
regionální vystavení
220+ zdejších
dodavatelů
1400 regionálních
produktů
2021 začátek projektu
v Olomouci
Objevte dodavatele ve vašem regionu →
Objevte dodavatele ve vašem regionu
05 / PRO VÝROBCE

Máte vlastní výrobky?

Přiveďte je k lidem

Kdy je ten nejlepší čas na křupavou zeleninu, sladké ovoce nebo voňavé bylinky přímo od zdejších farmářů? Klikněte na měsíc a podívejte se, co právě sklízíme.

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