Chutě s českou adresou

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Kde jiní šetří na surovinách a přidávají náhražky, tam se v Rychnově vrací k postupům, které fungovaly před šedesáti lety. Výsledkem je výroba, kde se místo umělých sladidel sype do kotlů skutečný řepný cukr a místo koncentrátů se lisují čerstvé plody.
Když vstoupíte do historického areálu Podorlické sodovkárny v Rychnově nad Kněžnou, obklopí vás vůně čerstvě vylisovaného ovoce, chmelu a cukrového sirupu. Unikátní rodinný podnik pod jednou střechou propojuje řemeslnou výrobu tradičních limonád, poctivého piva, čistých moštů i prémiových destilátů. Jejich filozofie je pevně spjatá s krajem: stoprocentní kvalita postavená na poctivých podorlických surovinách a původních recepturách.
Pravým symbolem rychnovské tradice jsou nealkoholické nápoje vyráběné podle vyladěných receptur ze šedesátých let, které k tomuto regionu neodmyslitelně patří už po generace. Navíc s absolutní absencí umělých sladidel – zde se sladí výhradně klasickým řepným cukrem, což limonádám a sirupům dává onu autentickou, plnou chuť, jakou si lidé v Podorlicku pamatují z dětství.
Se stejnou péčí se zde lisují stoprocentní přírodní mošty z ovoce ze zdejších sadů a osvěžující řemeslné cidery. Tím ale tekuté dědictví zdaleka nekončí. Podnik úspěšně vrátil do regionu také vaření klasického českého piva (v čele s oblíbenými značkami Zilvar nebo Kaštan, které hrdě odkazují na místní reálie) a provozuje vlastní lihovar. Z něj pak proudí oceňované jemné ovocné destiláty a tradiční regionální likéry, které v sobě nesou esenci zdejší přírody.
Díky spolupráci s řetězcem Kaufland se navíc tyto poctivé výrobky dostaly k mnohem širšímu okruhu lidí, kteří hledají kvalitu bez zbytečné chemie.
Intenzivní chuť višní podtržená sladkostí řepného cukru.
Čerstvě vylisovaná jablečná šťáva bez konzervantů.
Autentická malinová šťáva s plným, nešizeným profilem.
Hezky česky a regionálně. Veškeré druhy masa kupují od místních dodavatelů a mění je v pochoutku, kterou v tuzemsku do startu jejich vlastní produkce téměř nebylo možné sehnat.
Sušené maso, které si dnes Češi běžně berou na výlety i do práce, začínalo jako nápad z cest. „Někdy v roce 2011 nás sušené maso zaujalo při dovolené v zahraniční. Vyráběli jsme tehdy masné produkty, a tak jsme si řekli, že bychom ho mohli začít dělat i my. Před těmi třinácti lety jsme byli na trhu téměř sami. Nyní už je tu dalších dvacet konkurentů. Ale myslím, že naše postupy jsou stále originální, protože používáme pouze maso, sůl a koření,“ říká manažer prodeje firmy Jihočeské Jerky Pavel Jelínek.
Výroba probíhá v Mostkách u Kaplice, kde rodinná firma oživila historické řeznické prostory. „Tchán pochází z řeznické rodiny, my jsme jejich recepty oprášili a upravili podle sebe,“ vysvětluje Jelínek. Ačkoliv firma dříve vyráběla i tradiční uzeniny, sušené maso se postupně stalo jejich hlavním artiklem.
Unikátnost Jihočeských jerků spočívá v důrazu na čistě přírodní produkt. „Naším jediným konzervantem je kouř a mořská sůl. Jdeme přirozenou cestou,“ dodává Jelínek. Každý kousek masa, který projde rukama zaměstnanců – od krájení až po sušení v moderní sušárně – je unikátní.
Dnes už v jejich dílně vzniká 17 různých druhů sušeného masa. Kromě hovězí klasiky, která je u zákazníků nejoblíbenější, sázejí na suroviny z jihu Čech. V nabídce tak najdete zvěřinu, kachnu, ale i speciality jako sumečka afrického z táborských chovů nebo hovězí jerky s lanýžem. Myslí se i na nejmenší – speciální „dětské jerky“ jsou uzpůsobeny dětem, mají méně soli a na obalu mají veselého smajlíka.
Výroba je blesková a důraz na čerstvost je prioritou. Od zpracování masa po zabalení uplynou zhruba dva až tři dny, než produkt putuje na pulty. „Máme maličký sklad, protože chceme, aby to k zákazníkovi chodilo vždy čerstvé,“ uzavírá Pavel Jelínek.
Pro rodinnou firmu je důležité, aby se jejich produkty dostaly k lidem snadno a rychle. Spojení s Kauflandem jim v tom pomáhá – jejich jerky tak nyní najdete v prodejnách v Českých Budějovicích, Strakonicích, Třeboni, Písku, Táboře a Českém Krumlově. „Dnes už jenom e-shop nestačí,“ dodává Pavel Jelínek. Jejich cesta z malé dílny v Mostkách až do regálů po celém kraji tak ukazuje, že poctivý přístup a ruční práce mají u českých zákazníků své místo.
Jemně vyladěná kombinace sójové omáčky, zázvoru a medu v jihočeském hovězím.
Lehká a čistá chuť kvalitního krůtího masa z jižních Čech bez zbytečných přísad.
Poctivý základ s důrazem na přirozenou chuť a strukturu vepřového masa.
Čokoládovny Fikar už od roku 1998 dokazují, že i v nenápadné ulici na Brněnsku mohou vznikat speciality, které si oblíbili lidé od Jižní Moravy až po Japonsko.
Čokoládovny Fikar fungují v Kuřimi už skoro třicet let. Firma, která začínala jako malý rodinný podnik, dnes zaměstnává necelé dvě desítky lidí z okolí. I když se za tu dobu vypracovali mezi známé výrobce, základ zůstává stejný – pracují s belgickou čokoládou a marcipánem, které v kuřimské dílně zpracovávají ručně.
I když firma využívá moderní technologie, hlavní část práce stále odvádějí cukráři. Právě oni mají na starosti detaily marcipánových figurek, zdobení odlitků a formování čokoládových kolekcí. Každý kus, který z dílny vyjede, projde lidskýma rukama. Výrobní program zahrnuje jak stálou nabídku, jako jsou velikonoční či vánoční motivy, tak zakázkové věci, jako jsou sběratelské edice mincí nebo sladké makety.
Firma se netají svým vztahem k místu, kde působí. Čokoládovny Fikar dlouhodobě podporují fotbalový klub FC Kuřim a pomáhají tak s rozvojem sportu v regionu. Ačkoliv mají kořeny pevně na jižní Moravě, jejich výrobky už dávno nejsou jen regionální záležitostí. Kromě náročných evropských trhů se čokoláda z Kuřimi dostala i k odběratelům v Japonsku nebo Jižní Koreji.
Místní zákazníci navíc najdou jejich speciality i na pultech regionálního řetězce Kaufland, který v rámci podpory regionálního sortimentu nabízí výrobky z Kuřimi celoročně.
Věrná kopie sirek z poctivé hořké čokolády, které rozsvítí chuťové pohárky každému milovníkovi kakaa.
Retro kousek, který vypadá jako z minulého století, ale chutná jako prvotřídní čokoládový zážitek.
Sokolovský Permon ušel cestu od prvních pokusů v garáži až k zavedenému podniku. Dnes v Lomnici vaří 40 druhů piva a sází na poctivou, nefiltrovanou kvalitu.
Pivovar Permon si v Lomnici u Sokolova vybudoval jméno díky poctivému přístupu k řemeslu. Od samého začátku sázeli na nefiltrovanou a nepasterovanou cestu, která dává pivu jeho typický charakter. „Začínali jsme v garáži a první várku museli po měsíci výroby vylít,“ vzpomíná se smíchem Michal Sás na cestu, která pivovar dovedla až k titulu Měšťanský pivovar Sokolov.
Vedle klasických ležáků, které ctí tradici českého pivovarnictví, se pivovar zaměřuje i na pestrou škálu svrchně kvašených speciálů, se kterými sládek neustále experimentuje.
Základem všeho je v Permonu kontrola. Protože pivo není tepelně ošetřené, je to živý produkt, který vyžaduje péči od vaření až po expedici. „K zákazníkovi se nesmí dostat nic, o čem bychom měli sebemenší pochybnost,“ říká Michal Sás. Právě degustace je v pivovaru klíčovým momentem. Ročně takto vznikne zhruba třicet speciálních várek – od sezónních novinek až po piva, která sládci vaří pro radost z objevování nových chutí.
Díky spolupráci s Kauflandem, který v rámci podpory regionálních výrobců nabízí celoročně šest druhů piv z Permonu, se tyto produkty dostávají k širšímu okruhu lidí v Sokolově a okolí. „Kaufland nám dává šanci oslovit zákazníky, kteří by se k minipivovarům běžně nedostali,“ hodnotí partnerství Michal Sás. Zázemí řetězce navíc zaručuje, že si nefiltrované pivo v chladicích boxech udržuje svou kvalitu, jako by právě opustilo pivovarský tank.
Poctivá česká klasika s vyváženou chutí
Silný speciál s výrazným chmelovým aroma pro milovníky plných chutí.
Pavel Neumaier začínal včelařením pro vlastní potřebu. Dnes jeho medy z Dolní Řasnice dokazují, že když se to dělá srdcem, ocení to celá oblast.
Příběh rodinného včelařství Med od Nojmíků z Dolní Řasnice se začal psát před necelými deseti lety. Důvod byl prostý – velká spotřeba medu v rodině a kamarád, který už včely měl. „Řekl jsem si, proč to nezkusit a nepořídit si vlastní včely,“ vzpomíná zakladatel Pavel Neumaier. Dnes už ale z vlastní zkušenosti ví, že starat se o včelstva není žádný med. Nováčkům proto doporučuje najít si zkušeného mentora. Bezhlavé pořizování úlů bez hlubších znalostí totiž může krajině spíše uškodit, protože včel je v přírodě dostatek.
Ačkoliv mají v nabídce devatenáct druhů ochucených variant, absolutním králem zůstává klasika. „Nejprodávanější je náš Med květový smíšený,“ potvrzuje včelař. Tento produkt je pro rodinnou firmu obrovskou pýchou – získal totiž prestižní tituly Regionální potravina, Výrobek roku Libereckého kraje a stal se certifikovaným Regionálním produktem Jizerských hor.
Odbyt medu každoročně rostl, proto se včelařství rozhodlo spustit svůj e-shop. „Kromě online prodeje se mi jako malému živnostníkovi povedlo navázat spolupráci s velkým hráčem na trhu – řetězcem Kaufland. Zákazníci na pultech Kauflandu seženou med květový pastový, ochucené medy – Maliňáček, Jahodáček, Borůvkáček, Brusinkáček, Zázvoráček, Skořičáček a Kakao v pastovém medu. Chybět nesmí samozřejmě již zmíněný neoblíbenější Med květový smíšený,“ uzavírá Pavel Neumaier.
Nejprodávanější klasika mezi Čechy a držitel tří regionálních ocenění.
Příjemná konzistence, která neteče a je tak ideální pro namazání.
Od prvních pytlíků v šenovském obchůdku až po národní řetězce. Hradilovi ukázali, že lokální surovina nepotřebuje žádné zbytečné marketingové triky.
Cesta k vlastním brambůrkům začala u malého šenovského obchůdku s ovocem a zeleninou, kde si zákazníci okamžitě oblíbili brambory odrůdy Belana. Právě ty manžele Alenu a Pavla Hradilovy inspirovaly k dalšímu kroku jejich podnikání. „Přemýšleli jsme, jak s těmito oblíbenými bramborami pracovat, a tak vznikl nápad na přípravu slané pochoutky ve formě brambůrků,“ říká zakladatel firmy Pavel Hradil.
Produkce Farmářských brambůrek stojí na čtyřech pilířích: solené, hořčicové, česnekové a paprikové. Firma se nesnaží o desítky experimentů, raději sází na poctivost a kvalitu těch stávajících. „Nejoblíbenější variantou jsou stále klasické solené, ale lidé začínají objevovat i další příchutě. Z praxe vím, že pokud někdo k česnekovým či hořčicovým nemá vztah, je to často jen proto, že je ještě nevyzkoušel. Jakmile je ochutnají, často se stanou jejich favoritem,“ doplňuje Pavel Hradil.
Všímá si také toho, že lidé jsou otevřeni novým příchutím a často i sami o nové příchutě žádají. „Občas se nám stane, že zákazníci přijdou s dotazy a prosbami o zahájení výroby další příchutě. Pokusili jsme se tedy vyjít vstříc poptávce a zrealizovali jsme rozsáhlý průzkum. Ptali jsme se Čechů, jakou příchuť bychom měli začít vyrábět, ale z ankety nevyšel jednoznačný vítěz,“ říká Hradil s tím, že prozatím tedy poptávku po brambůrkách dokáží pokrýt ty, které nabízejí.
Díky rostoucímu zájmu začalo dávat smysl najít partnera, který by pomohl přiblížit tyto lokální výrobky zákazníkům po celém Moravskoslezském kraji. Tím se stal řetězec Kaufland. „Díky spolupráci s Kauflandem jsou nyní naše brambůrky dostupné všem obyvatelům kraje. Na prodejnách je lidé naleznou v tematických stojanech, které podtrhují náš regionální původ,“ zakončuje Hradil.
Klasická chuť. Farmářské brambůrky vyráběné z prvotřídních brambor solené.
Tradiční, jemně nasládlá chuť, která nikdy neomrzí.
Rodinný podnik manželů Kuderových vyrábí desítky rostlinných produktů a ukazuje, že i běžné jídlo může být chuťově výrazné, kvalitní a hotové během několika minut.
Kimchi – před pár lety ještě pro mnohé neznámý pokrm z fermentované zeleniny. Díky němu však vzniklo a funguje podnikání manželů Kuderových. Farma Živina, kterou založili, se zaměřuje na speciální food produkty vyladěné nejen nutričně, ale i chuťově.
„Láska k jídlu může být tak velká, že začnete přemýšlet, jak ji spojit s podnikáním,“ říká Martin Kudera, zakladatel Farmy Živina. „Během pandemie jsem začal tento můj oblíbený salát připravovat pro příbuzné a kamarády. Zpětná vazba byla nad očekávání pozitivní, proto jsme se s manželkou rozhodli, že naše Kimchi nabídneme i cizím lidem,“ vzpomíná. První výrobky prodali v roce 2021 a dnes má Farma Živina ve své nabídce desítky 100% rostlinných produktů. Nabídka se postupně rozrostla o pesta, kari pasty nebo čatní, přičemž Kimchi zůstává nejprodávanější vlajkovou lodí.
Farma Živina staví na jednoduché myšlence – nabídnout lidem produkty, díky kterým si i doma připraví plnohodnotné jídlo s výraznou chutí, a to klidně během 15 minut. Vedle fermentovaných specialit pracuje značka také s inspirací z asijské kuchyně nebo moderní gastronomie. „Chutě a preference Čechů se poslední roky mění. Lidé chtějí kvalitu, přemýšlí nad tím, odkud pochází jídlo, které konzumují. Zajímá je složení potravin a nutriční hodnota. I to je možná důvod, proč se nám povedlo podnikání tak dobře rozjet,“ vysvětluje Martin Kudera.
Součástí vývoje nových produktů jsou také spolupráce s osobnostmi české gastro scény. Kari pasty vznikaly například se šéfkuchařem Štěpánem Návratem, jablečné čatní zase s kuchařkou Chili Ta Thuy.
Aby se tyto poctivé speciality dostaly k co nejširšímu okruhu zákazníků, spojila Farma Živina síly s řetězcem Kaufland. Ten v rámci své strategie trvale udržitelného sortimentu aktivně vyhledává a nabízí lokální potraviny. Na pultech prodejen Kaufland v Olomouckém kraji tak dnes lidé najdou kompletní regionální nabídku této farmy.
„Stále se snažíme přicházet s novinkami a jsme rádi, že díky našemu partnerovi – řetězci Kaufland – se nám daří dostávat zdravé a chutné produkty blíže spotřebitelům,“ uzavírá Martin Kudera. Farma Živina tak dokazuje, že s jasnou vizí a silným partnerem v zádech může i mladá rodinná značka úspěšně měnit kulturu každodenního stravování.
Pesto z shiitake hub, kešu ořechů a česneku, laděné chutí ve stylu teriyaki.
Křupavá nakládaná zelenina dle tradiční receptury.
V Tuněchodech u Chrudimi nehledejte žádnou velkovýrobu. V Minimlékárně Juliana se mléko zpracovává tak, jak se to dělalo kdysi – bez chemie, zahušťovadel a zbytečných průmyslových procesů.
Za malou rodinnou mlékárnou Juliana v Tuněchodech u Chrudimi stojí jednoduchá myšlenka: vyrábět poctivé mléčné produkty z čerstvého lokálního mléka tak, aby si zachovaly skutečnou chuť i přirozené složení. Základem všech výrobků je mléko z místního chovu, které se díky krátké cestě z farmy zpracovává v maximální čerstvosti.
Právě na kvalitě surovin stojí celý přístup minimlékárny. Místo velkovýroby sází na jednoduché složení, šetrné zpracování a důraz na chuť, kterou lidé znají z poctivých domácích výrobků.
Z původního zpracování selského mléka postupně vznikla široká nabídka výrobků, pro které si zákazníci jezdí z celého okolí. Oblíbené jsou především kefíry a kysané výrobky s živými kulturami nebo čerstvé sýry v různých příchutích.
Velkou popularitu si získaly například sýry s bylinkami nebo s pískavicí. Právě ty navíc uspěly i v soutěži MLS Pardubického kraje, kde mlékárna získala ocenění za kvalitu svých výrobků. Mezi oceněnými produkty byl také syrovátkový nápoj s mangem a maracujou, který ukazuje, že i tradiční mlékárna může hledat nové chutě.
To nejdůležitější ale začíná už na pastvinách kolem Tuněchod. Mléko pochází od tradičního českého plemene červená straka, které je známé nižší dojivostí, ale velmi kvalitním mlékem s ideálním poměrem tuku a bílkovin. Právě díky tomu mají zdejší sýry i kysané výrobky svou typickou plnou chuť.
Výhodou malé regionální výroby je také rychlost zpracování. Mléko necestuje přes republiku v cisternách ani neleží dlouhé dny ve skladech. Z farmy putuje rovnou do výroby.
Juliana není jen o výrobě, je to sousedský projekt. Mlékárna aktivně spolupracuje s místními školami v rámci projektů zdravého stravování a dodává své výrobky do regionálních prodejen a jídelen, čímž uzavírá přirozený lokální koloběh od farmáře až na stůl. Nově si tyto poctivé české výrobky bez zbytečné chemie mohou dopřát i zákazníci v prodejnách Kaufland, kam mlékárna své produkty dodává.
Kefír nabitý živými kulturami v netradiční a osvěžující kombinaci.
Fermentované limonády z pravého ovoce bez aromat a rafinovaného cukru. Rodinná firma Bacilli ukazuje, že i obyčejná malinovka může chutnat úplně jinak.
Když Amálie a David Balcarovi před několika lety začínali s domácí výrobou rostlinných nápojů, ještě netušili, že je právě fermentace přivede k produktu, který se stane základem celé značky Bacilli. Dnes jejich rodinná firma vyrábí tisíce lahví denně.
Právě fermentované limonády se postupně staly tím, co značku odlišilo. „Chtěli jsme vzít něco, co všichni znají, třeba malinovku, a udělat ji po svém. Aby opravdu chutnala po ovoci,“ vysvětluje David Balcar. Na rozdíl od běžných limonád netvoří základ jejich nápojů voda, aromata a cukr, ale skutečné ovoce a jablečný mošt. Bez konzervantů, bez umělých dochucovadel a bez rafinovaného cukru. „Jednou jsme přivezli zkušební várku malinovky do výroby a ptali se nás, co jim zašpinilo stroj. Když jsme řekli, že celé maliny, byli v šoku,“ směje se David.
Dnes výrobní linka Bacilli zvládne naplnit až 5 tisíc lahví denně. Přesto si firma stále drží svůj původní přístup – pracovat s kvalitními surovinami a vyrábět limonády tak, aby chutnaly co nejpřirozeněji. V nabídce Bacilli najdete nejen fermentované limonády, ale i kombuchy či originální příchutě inspirované ovocem a bylinkami. Mezi nejoblíbenější patří zmíněná malinovka nebo kombucha s jasmínem, nově také matcha, sicilský citron nebo bio cola.
Citrusy přitom firma dováží přímo ze Sicílie a i u coly hledali vlastní cestu. „Nechtěli jsme používat aromata ani klasický cukr. Recept na colu jsme ladili opravdu dlouho,“ říká David.
Produkty Bacilli se dnes prodávají i v prodejnách Kaufland po celé republice. Díky spolupráci s řetězcem se značka dostala k mnohem širšímu okruhu zákazníků.
„Dřív se nás lidé pořád ptali, kde si naše limonády mohou koupit. Dnes můžeme jednoduše říct, že v Kauflandu,“ říká David Balcar.
Osvěžující zázvorová klasika s přirozenou pálivostí a ovocným základem.
Spojení jemně sladké klementinky a kvalitní japonské matchy pro energii.
Výrazná chuť krvavých pomerančů, plná citrusové svěžesti a přírodní síly.
Rodinný podnik s pětadvacetiletou tradicí sází na čisté suroviny bez chemie. Jejich masné výrobky z prověřených šumavských chovů nabízí poctivou chuť masa přesně tak, jak má být.
Rodinný podnik GOODY 77, to je ryzí řeznické řemeslo. Aby ne, mají pětadvacet let zkušeností v oboru. V jejich provozu se vyrábí masné speciality, ve kterých není místo pro dusitanové rychlosoli, barviva, mouku ani konzervanty. Základem produkce je čerstvé maso, jedlá sůl a minimum koření, přičemž filozofií je co nejmenší zásah do suroviny – zkrátka aby zůstala zachována její přirozená chuť.
Hlavním pilířem nabídky jsou sterilizované masné speciality ve skle a praktických sáčcích, které jsou ideální na cesty, chalupu nebo rychlý oběd v práci. GOODY 77 vyniká jako jediný výrobce, který zavařuje vepřové maso ve vlastní šťávě přesně podle konkrétní svaloviny – v jejich sklenicích tak najdete čistou panenku, krkovici, plec nebo kýtu.
Portfolio doplňuje také šťavnaté hovězí a kuřecí maso, poctivé polévky jako gulášovka či zabijačková, a tradiční řeznické výrobky včetně světlé tlačenky, jitrnicového prejtu, sádla s křupavými škvarky a uzenin.
Základem všeho je maso z prověřených šumavských chovů, které si zakládají na etickém přístupu ke zvířatům a udržitelném hospodaření. Díky tradičnímu a pečlivému procesu zavařování navíc tyto masové speciality vydrží i bez lednice v teplotách až do 25 °C. Aby si tyto poctivé speciality mohli dopřát místní i návštěvníci regionu, značka navázala spolupráci s vybranými pobočkami řetězce Kaufland, kde jsou nyní tyto produkty exkluzivně dostupné výhradně v rámci Plzeňského kraje.
Tradiční řeznický výrobek bez barviv a chemických konzervantů.
Šťavnatý kus masa z prověřených šumavských chovů.
BRAMKO CZ z Polabí patří mezi největší české pěstitele zeleniny. Na více než 2 500 hektarech pěstuje desítky druhů plodin a zásobuje český trh čerstvou zeleninou v řádu hodin od sklizně.
Příběh BRAMKO CZ začal před více než třiceti lety a od té doby se družstvo z Polabí vypracovalo na jednoho z největších pěstitelů zeleniny v Česku. Z původních 30 hektarů se jejich zemědělská základna rozrostla na úctyhodných 2 500 hektarů. V srdci Polabí se pěstuje široká škála plodin, které tvoří základ českého jídelníčku.
Úspěch BRAMKO CZ nestojí jen na rozloze polí, ale na precizním plánování. Už během podzimu se řeší skladba plodin pro další sezonu – od výběru konkrétních odrůd přes logistiku až po balení. Dlouhodobé partnerství s Kauflandem dává družstvu jistotu plánování a odbytu, díky čemuž může kontinuálně investovat do moderních technologií a rozvíjet českou produkci. Právě díky této stabilitě se družstvo řadí mezi čtyři největší dodavatele konzumních brambor pro řetězec Kaufland.
Sortiment dnes čítá více než 50 různých artiklů. Kromě brambor, cibule, karotky či celeru dodává BRAMKO CZ také saláty, rajčata, okurky, dýně či pekingské zelí. A neustále se hledají cesty, jak nabídku rozšiřovat. Příkladem jsou batáty nebo pórek – plodiny, které byly dříve závislé na dovozu, ale díky moderním pěstebním postupům se dnes daří je vypěstovat v české kvalitě.
Klíčem k úspěchu je však rychlost. U „ultra čerstvých“ produktů, jako jsou saláty či ředkvičky, rozhodují po sklizni doslova hodiny. Po šetrném zchlazení a zabalení putuje zelenina přímo do distribučních center Kauflandu. V ideálních případech se tak zákazník setká s úrodou, která byla ještě ráno na poli. „Kvalitu kontrolujeme sedm dní v týdnu – sledujeme nejen vzhled a zralost, ale u vybraných plodin i cukernatost,“ doplňuje pohled na standardy Radek Linert z nákupu ovoce a zeleniny společnosti Kaufland.
Propojení zemědělského umu, technologického zázemí a rychlé logistiky umožňuje udržet stabilní přísun české zeleniny po celý rok. BRAMKO CZ tak dokazuje, že poctivá práce na poli v kombinaci se silným partnerem může přinést čerstvost, kterou zákazníci v regálech poznají na první pohled.
Skladovaná klasika vhodná na běžné vaření i pečení
Výrazná chuť a kvalita z českých lánů.
Čerstvé brambory s jemnou strukturou.
Pivo bez filtrace, poctivý řemeslný přístup a chuť, která mění pivní scénu. Zjistěte, jak se rodinný podnik Matuškových stal synonymem pro české „craft“ pivo.
Česká pivovarnická scéna prochází v posledních letech renesancí. Vedle velkých značek získávají stále větší prostor menší, rodinné pivovary, které sázejí na poctivé suroviny a tradiční výrobní postupy bez filtrace či pasterizace. Jedním z těch, kteří tento trend pomáhali nastartovat, je i pivovar Matuška, který působí na trhu více než patnáct let.
Martin Matuška, sládek a zakladatel pivovaru, začínal před necelými patnácti lety v provizorních podmínkách. Tehdy vařil pivo v garáži pouze se synem Adamem za vydatné pomoci babičky. Dnes má pivovar přes 10 zaměstnanců, více než stovku odběratelů a jeho produkci najdou zákazníci také v Kauflandu.
„Pivo vaříme řemeslným způsobem, tedy bez filtrace či pasterizace,“ říká sládek Matuška. Podle něj se v posledních letech mění i chutě českých zákazníků. „Nejvíce pyšní jsme na naši Desítku, nicméně naším nejprodávanějším pivem je svrchně kvašená California. Je to lehké svěží pivo, které má díky užití amerických chmelů citrusové aroma. Kromě toho jsou také oblíbená spodně kvašená piva, jako naše Desítka a Dvanáctka, ale také kyselá piva s obsahem ovoce.“
Řemeslná piva z minipivovaru Matuška mohou lidé koupit jak v čepované, tak lahvové verzi. „Máme zhruba 100 odběratelů, takže dostupnost našich piv je v hlavním městě vcelku slušná. V této otázce nám také pomohla spolupráce s Kauflandem, který naše pivo v rámci Prahy přibližuje spoustě zákazníků,“ dodává Matuška.
Lehké svěží pivo s citrusovým aroma díky užití amerických chmelů. Nejprodávanější pivo pivovaru.
Svrchně kvašený Pale Ale s australskými a novozélandskými chmely.
IPA, která se v pivovaru vaří již více než deset let.
V Lubenci vznikají masové speciality a tradiční paštiky podle rodinných receptur bez lepku, škrobů a chemických přísad. Značka Čongrády vrací na stoly chuť poctivého řemesla.
Příběh rodinné manufaktury Čongrády začal v roce 2012 u domácího sporáku. Zuzana a Tomáš Babincovi tehdy navázali na receptury dědečka Štefana Čongrádyho, vyhlášeného mistra vesnických zabijaček, a rozhodli se vrátit do českých domácností poctivé masové výrobky bez náhražek a zbytečné chemie.
Dnes jejich výrobní hala v Lubenci vyrábí široký sortiment paštik, masových specialit i hotových jídel, stále ale s důrazem na řemeslný přístup, kvalitní maso a čisté složení.
Základem výroby Čongrády je důraz na kvalitní maso, poctivé suroviny a tradiční postupy. Zatímco velká část běžné produkce spoléhá na konzervanty, škroby nebo lepek, v lubenecké manufaktuře jdou opačnou cestou. V produktech nenajdete lepek, škroby ani umělé konzervanty. „Chtěli jsme vyrábět potraviny tak, aby chutnaly stejně poctivě jako dřív doma při zabijačkách,“ popisují manželé Babincovi. Důležitou roli hraje také klasická metoda sterilace, díky které si maso zachovává přirozenou chuť, vůni i šťavnatost.
Značka Čongrády staví na recepturách, které v rodině vznikaly po generace. Vedle tradičních játrových paštik dnes manufaktura nabízí také modernější speciality – například trhané maso, delikatesní kombinace s chilli nebo produkty s kachním masem.
Rodinná firma přitom postupně rostla nejen výrobně, ale i distribuční sítí. Výrobky Čongrády se dnes dostávají k zákazníkům po celé republice také díky spolupráci s řetězcem Kaufland, který pomohl značce oslovit širší okruh lidí mimo farmářské trhy a specializované prodejny.
O tom, že poctivá výroba má mezi zákazníky stále své místo, svědčí i ocenění, která značka získala – například národní značka KLASA, ocenění Regionální potravina nebo úspěchy v mezinárodní soutěži Great Taste.
Poctivý hovězí guláš připravovaný podle tradiční receptury.
Klasická česká specialita s výraznou chutí a vysokým podílem škvarků.
Delikatesní paštika spojující jemná husí játra s lehce pikantním sečuánským pepřem.
Mezi loukami a lesy Vysočiny se píše příběh, který začal fascinací malého kluka včelínem jeho strýce. Dnes rodinné včelařství v Chlístově vrací medovinu na české stoly v té nejčistší podobě.
Vše začalo před lety, kdy si Jiří Sláma pořídil své první čtyři úly. Dnes se s pomocí rodičů stará o více než 170 včelstev. Základem úspěchu je šetrný přístup: včelstva nekočují, aby nebyla vystavena stresu, a zůstávají na stálých stanovištích v čisté přírodě Vysočiny. „Můj otec má v chovu včel obrovské zkušenosti. Společně jsme náš způsob včelaření ladili roky, aby byl maximálně efektivní, ale především ohleduplný ke včelám,“ vysvětluje Jiří.
Včely mají na Vysočině ideální podmínky – jarní květy na loukách i bohaté lesní zdroje umožňují med sbírat dvakrát za sezonu. Výsledkem je med špičkové kvality, který tvoří základ medoviny. Ta v Chlístově vzniká tradiční metodou řízeného kvašení a dlouhého zrání v chladu sklepa. „Výluhy bylin a koření, které medovině dodávají její nezaměnitelný charakter, jsou naším tajemstvím. Díky trpělivosti jsme vyladili příchutě, jako jsou mandle, ořechy, višeň či skořice,“ doplňuje včelař.
Ačkoliv včelařství působí nenápadně, jeho věhlas přesáhl hranice regionu. Od roku 2013 rodina spolupracuje s řetězcem Kaufland, díky čemuž si jejich poctivé medoviny mohou lidé dopřát v prodejnách po celé republice.
O kvalitě svědčí nejen řada ocenění „Regionální potravina“ či úspěchy na mezinárodních soutěžích, ale především obliba u zákazníků. Srdcovkou Jiřího Slámy zůstává Staročeská medovina, vyrobená podle receptury z 50. let, kterou navíc zdokonalil dlouhodobým zráním v dubových sudech.
Čistá chuť medu z květů a lesů Vysočiny, vyráběná tradiční cestou.
Oblíbená kombinace medu a šťavnatých višní, která skvěle osvěží i zahřeje.
Jemná medovina s výrazným mandlovým nádechem.
Musí to zavonět tak, jako byste právě stáli u kotle na venkovské zabijačce. V hulínské rodinné firmě Ligurský přesně vědí, že poctivá chuť se nedá „osekat“ – vyžaduje čas a trpělivost.
Všechno začalo v roce 2000 jako skromný podnik ve Zlíně. Firma Ligurský se od samého počátku rozhodla navázat na bohatou tradici lokální masné výroby a dělat věci tak, jak se dělaly dřív – poctivě a s úctou k surovině. Poptávka po jejich sádle a škvarkách postupně rostla natolik, že se po patnácti letech výroba přesunula do nového, moderního zázemí v nedalekém Hulíně. Firma tím sice splnila přísné evropské standardy, ale to hlavní si vzala s sebou: původní receptury a srdce rodinného podniku.
Základem úspěchu značky je nekompromisní věrnost tradičním postupům. V dnešním potravinářském průmyslu se sádlo často zpracovává rychlým „tavením“. Tento způsob sice zrychluje produkci, ale výsledný produkt obsahuje více vody a ztrácí svou přirozenou vůni i výraznou chuť.
V Hulíně jdou opačnou cestou klasického pomalého škvaření. Výsledkem je sněhobílé, čisté sádlo, které má díky minimálnímu obsahu vody vynikající stabilitu a je neocenitelným pomocníkem při každém vaření i pečení.
Skutečným klenotem jsou pak škvarky. Tajemství jejich věhlasu spočívá v tom, že se po uškvaření nechávají velmi pomalu chladnout. Tento zdánlivě drobný detail zaručuje, že si škvarky zachovají maximální křupavost, plnou chuť a aroma, které si lidé pamatují z tradičních venkovských zabijaček.
Za touto chutí stojí více než pětadvacet let sbírání zkušeností a pilování postupů. Aby rodinná manufaktura mohla své výrobky nabídnout lidem přímo ve svém regionu, spojila síly s řetězcem Kaufland. V jeho prodejnách napříč celým Zlínským krajem tak mohou zákazníci tyto speciality zakoupit celoročně a dopřát si kus poctivého řemesla, do kterého rodina Ligurských vkládá svůj čas i um.
Sádlový základ s výraznou chutí pečeného masa a texturou křupavé cibule.
Klasické škvarky vyškvařené do křupava. Žádné zbytečné přísady, jen čistá chuť masa a tuku.
Surovina pro univerzální použití v kuchyni. Základ pro vaření nebo přímou konzumaci.
Najdete ho na samostatném prodejním stojanu označeném hnědým srdíčkem. Tohle místo je obrendované – zákazníkovi jasně říká, že je to regionální sortiment.
Kdy je ten nejlepší čas na křupavou zeleninu, sladké ovoce nebo voňavé bylinky přímo od zdejších farmářů? Klikněte na měsíc a podívejte se, co právě sklízíme.chci se stát dodavatelem →