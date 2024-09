Pražský hrad Ikonická stavba plná příběhů

Je nepřehlédnutelnou dominantou Prahy, slavný po celém světě a drží i jeden primát: je to největší hradní komplex na světě. Pražský hrad má dlouhou a bohatou historii, protkanou slavnými osobnostmi i příběhy, které se staly kulturním dědictvím. Všichni panovníci se dostali do učebnic dějepisu, někteří i do slavných filmů.

Hrad se v čase výrazně proměňoval, třeba zpočátku byla většina staveb dřevěných. Zlatá ulička nebyla tak nablýskaná, jako je dnes, a slavný Dalibor byl sice ve věži uvězněný, ale na housle, jak praví legenda, hrát nemohl. Nepopiratelné je, že hrad sehrál v dějinách českých zemí klíčovou roli, ať už to byly slavné či smutné události. V podstatě je to klíč k české státnosti.

