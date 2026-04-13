S více než třemi dekádami zkušeností v České republice pomáháme klientům spravovat jejich finance

Náš příběh finančního poradenství v ČR se začal psát 11. prosince 1992. Od té doby pomáháme klientům s řízením a ochranou jejich osobních financí.

Zaměřujeme se na dlouhodobé, široce koncipované a především proklientsky orientované finanční poradenství zejména v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany a budování majetku. V rámci Allfinanz konceptu poskytujeme komplexní finanční poradenství.

V České republice jsme za dobu své existence poskytli služby více než 1,6 milionu spokojených klientů a zprostředkovali více než 4,8 milionu smluv. Těchto výsledků dosahujeme díky spolupráci se čtyřmi desítkami renomovaných a prověřených produktových partnerů z řad pojišťoven, bank, stavebních spořitelen i investičních a penzijních společností.

Pracujeme osvědčeným postupem analýza – poradenství – servis, který vždy staví klienta na první místo. Spolupráci budujeme na dlouhodobém partnerství a klientům jsme k dispozici v jakýchkoliv situacích, kdy potřebují naši odbornou pomoc.

Jsme součástí OVB Holding AG se sídlem v Kolíně nad Rýnem, která působí v 16 evropských zemích. Díky tomu čerpáme z více než pětapadesátileté historie a dlouhodobého know-how. OVB Holding AG je od července 2006 kotována na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Naši historii tvoří lidé

1 600 000

více než 1 600 000 klientů

4 800 000

více než 4 800 000 sjednaných smluv

16

působíme v 16 zemích Evropy

100

více než 100 silných produktových partnerů v Evropě

55 let zkušeností 55 let důvěry

  • 1970 - Správný nápad ve správnou dobu

    1970 – Správný nápad ve správnou dobu

    V roce 1970 byl v Kolíně nad Rýnem v Severním Porýní-Vestfálsku položen základní kámen mezinárodního holdingu OVB. Jako „Organizace zprostředkovávající smlouvy na stavební spoření" si mladá společnost stanovila za cíl nabízet domácnostem poradenství v oblasti stavebního spoření.

    Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. OVB tehdy trefila do černého.
    Po poválečném boomu s obdobím neobvykle silného hospodářského růstu a vysokém nárůstu příjmů došlo na konci 60. let poprvé k ekonomickému poklesu. Lidé šetřili. Tento trend podpořil zákon, který vydala v roce 1970 vláda v Bonnu. Takzvaný příspěvek na spoření zaměstnanců byl zdvojnásoben, což znamenalo, že zaměstnanci dostali velmi vysoké příspěvky od státu, jestliže investovali do určitých finančních produktů. K nim patřilo také stavební spoření nabízené společností OVB.

    Souhra těchto okolností znamenala pro OVB silnou akceleraci. U stavební spořitelny jako první partnerské společnosti však měla OVB v nabídce pouze jeden produkt. To se mělo ale rychle změnit.

  • 1970 až 1989 - S kompletním poradenstvím a širokým portfoliem produktů směrem k úspěchu

    1970 až 1989 – S kompletním poradenstvím a širokým portfoliem produktů směrem k úspěchu

    Po počátečním úspěchu se stavebním spořením OVB pochopila, že potřeby klientů jsou různorodější. Začala proto portfolio rozšiřovat o zdravotní a majetkové pojištění či kapitálové investice. Tak vznikl koncept komplexního poradenství založený na hloubkové analýze finanční situace klienta. Na základě jeho cílů připravuje poradce OVB individuální řešení, které je dlouhodobé, ufinancovatelné a flexibilní.

    Tento přístup, poskytující vhodné produkty pro každou životní situaci, zůstává dodnes základním pilířem OVB. Klienti získávají kvalitní řešení na míru od renomovaných finančních institucí. Službu s promyšleným poradenským systémem začala společnost nabízet v Německu, kde byla úroveň úspor domácností tradičně vysoká. OVB však včas rozpoznala příležitost k celoevropskému působení a rozhodla se pro expanzi. První krok na mezinárodní scéně učinila v roce 1991 vstupem do Rakouska, čímž zahájila svou úspěšnou cestu napříč Evropou.

  • Od roku 1991 - Směr na jihozápad

    Od roku 1991 – Směr na jihozápad

    Po expanzi do Rakouska v roce 1991 se OVB velmi dobře dařilo také na jihozápadě Evropy. V roce 1993 byla obchodní činnost rozšířena do Řecka. V roce 1995 se přidalo Švýcarsko, v roce 2002 Itálie a Španělsko a o rok později pak Francie.

    Ve Španělsku byl nejvyšší věk dožití v rámci EU a zároveň, stejně jako v Itálii, nejnižší porodnost. Demografická změna zde byla a je obzvláště závažným problémem. Proto byla velká potřeba finančních produktů soukromého zabezpečení. Poskytovatele finančních služeb s obchodním modelem OVB ve Španělsku téměř nikdo neznal. Kombinace kompletního poradenství a velkého množství produktů silných produktových partnerů byla u španělských klientů velice dobře přijata.

    Ve své expanzi pokračovala OVB krátce na to v roce 2018 úspěšně také v Belgii.

  • Od roku 1992 - Expanze do východní Evropy

    Od roku 1992 – Expanze do východní Evropy

    OVB nebyla úspěšná pouze na jihozápadě. Od roku 1992 expandovala do Polska, Česka a Maďarska, o rok později na Slovensko a v roce 1998 do Chorvatska. Následovalo Rumunsko (2002) a Ukrajina (2007).

    Po pádu železné opony zažívala střední a východní Evropa dynamický rozvoj. Poptávka po západním zboží a cestování byla enormní. Co bylo na Západě standardem, platilo zde za luxus. Vzhledem k diametrálně rozdílným příjmům nepatřily investice do pojištění a zabezpečení zpočátku mezi priority.

    To se mělo rychle změnit. Krok za krokem stoupaly mzdy a nejnaléhavější potřeba pořizovat si konzumní zboží začala být saturována a lidé začali pomalu myslet i na svou finanční budoucnost. V tomto okamžiku se již OVB na těchto trzích etablovala a byla připravena lidem poskytnout komplexní poradenství, které se ale na začátku, stejně jako v Německu, potýkalo s nedostatkem produktů.

  • OVB Česká republika

    OVB Česká republika

    Když v roce 1992 začala OVB psát úspěšný příběh finančního poradenství v České republice, málokdo si pomyslel, že o 33 let později její nabízené finanční služby využije přes 1,6 milionu klientů, kteří uzavřou přes 4,8 milionu smluv. OVB Česká republika tak dlouhodobě patří v rámci OVB Holding AG mezi nejúspěšnější země. Naši kvalifikovaní finanční poradci v kancelářích po celé republice poskytují klientům komplexní finanční poradenství od více než 40 renomovaných finančních partnerů a chrání je před celou šíří rizik. Pomáhají tak klientům plnit si a dosahovat osobní přání a cíle.

  • 2006 - Transparentnost vytváří důvěru - OVB jde na burzu

    2006 – „Transparentnost vytváří důvěru“ – OVB jde na burzu

    V roce 2000 se OVB změnila na akciovou společnost – milník v uspořádání struktury a organizace společnosti. S novou právní formou získala OVB více flexibility pro silnější strategický růst a rychlejší expanzi. Došlo k vytvoření holdingové struktury a vyčlenění operativního obchodu. Díky tomu se stala OVB ještě profesionálnější.

    Pod záštitou holdingu nadále pracovalo 13 společností OVB v jednotlivých zemích a mezi nimi OVB Vermögensberatung AG pro německý trh. Holding převzal strategické vedení celého OVB a s tím spojené nadřazené úkoly. Tím vznikla efektivní struktura, která se mohla dále rozšiřovat. Vstupem na burzu v roce 2006 a zápisem do Prime Standard splnila OVB nejvyšší požadavky. Zveřejňování ročních a čtvrtletních obchodních uzávěrek podle mezinárodního účetního standardu a podrobné vysvětlení Corporate Governance ve společnosti pro nás znamená známku kvality a staví OVB na úroveň velkých německých a mezinárodních holdingů.

  • 55 let po založení - Lidé potřebují finanční poradenství

    55 let po založení – Lidé potřebují finanční poradenství

    Dnes je kvalitní finanční poradenství důležitější než kdy dříve. Průměrná délka života v Evropě stoupá, zatímco porodnost zůstává nízká. V systémech státního pojištění tak klesající počet plátců financuje stále více příjemců po delší období. Soukromé zabezpečení se proto stává nutností pro zachování životního standardu ve stáří.

    Potřeba poradenství roste, přesto se mnoho lidí tomuto tématu vyhýbá. Finanční produkty jsou stále komplexnější a mladší generace často podléhají iluzi, že důchod je v nedohlednu. OVB proto klade důraz na význam individuálních řešení. Úspěch strategie potvrzují čísla: s více než 4,8 miliony klientů, 6 400 profesionálními poradci a aktivitami v 16 zemích patří OVB k předním evropským zprostředkovatelům.

    Svět se s digitální revolucí změnil, ale potřeba osobního poradenství zůstává. Klienti stále preferují odborné znalosti, zkušenosti a schopnost adaptace – hodnoty, na kterých úspěch OVB stojí již pětapadesát let.

Jak vidí naši práci klienti

Za pět minut dvanáct

Za pět minut dvanáct

Nečekané události mohou zcela změnit naše životy. Příběh Stanislava Kandla ukazuje, jak správně nastavené finanční zajištění a pomoc zkušené finanční poradkyně mohou rozhodnout o tom, zda se náročné situace stanou tragédií, nebo výzvou, kterou lze překonat. Inspirujte se skutečným příběhem muže, který díky včasné pomoci ochránil svůj domov i budoucnost.

Špatně nastavené pojištění vás může přijít draho

Špatně nastavené pojištění vás může přijít draho

Více než dvě třetiny lidí v České republice mají špatně nastavené pojištění a polovina se v pojistných podmínkách vůbec neorientuje. Tak alespoň zní verdikt průzkumů. Co z toho vyplývá? Ačkoliv poctivě platíte pojistné, v případě pojistné události vám mohou zbýt oči pro pláč. A přesně to se málem stalo paní Mindzar a jejímu manželovi.

Sen o vlastním bydlení

Sen o vlastním bydlení

Vlastní dům se zahradou je snem mnoha rodin. Někdy to vypadá jako cíl na dlouhé roky, jindy se ale díky správnému plánování a postupným krokům může podobný sen splnit překvapivě rychle. Manželům Rajnochovým se takto proměnil v realitu během pouhých dvou let.

Od auta chytil i dům

Od auta chytil i dům

Simona Řehulková se s oblastním ředitelem OVB Tomášem Jakubíkem poprvé zkontaktovala před více než osmi lety. Důvodem byla chystaná rekonstrukce koupelen, na kterou potřebovali Řehulkovi úvěr. Ale Tomáš Jakubík se jako správný profesionál v oboru podíval na kompletní finanční portfolio. Ještě že tak.

Důchod by měl patřit do finančního plánu už od prvního zaměstnání

Důchod by měl patřit do finančního plánu už od prvního zaměstnání

Začít řešit důchod ve dvaceti letech může znít předčasně. Pro Kryštofa Francla to ale nebylo o obavách z budoucnosti – spíše o svobodě, klidu a možnosti rozhodovat se podle sebe. Už při své první práci si položil otázku, jak chce jednou žít. A odpověď začal hledat dříve než většina jeho vrstevníků.

Naši odborníci v médiích

iDNES Lounge: Důchody od státu budou čím dál menší. Jak si spořit na penzi?
Penze
13. 4. 2026

iDNES Lounge: Důchody od státu budou čím dál menší. Jak si spořit na penzi?

Česká populace stárne, počet seniorů roste a průběžný důchodový systém se dostává pod stále větší tlak. V iDNES Lounge o tom mluvili Vojtěch Šmajer z OVB Allfinanz, Michal Korejs z NN Česká republika, Jan Troníček z Allianz a Pavel Peterka, hlavní ekonom XTB. Shodli se na jednom: státní důchod jako takový nezmizí, ale pro zachování životní úrovně nestačí. Zodpovědnost bude stále více na každém z nás.

Majetek ve fondech kvalifikovaných investorů stoupl
Investice
20. 2. 2026

Majetek ve fondech kvalifikovaných investorů stoupl

Objem majetku ve fondech kvalifikovaných investorů v roce 2025 stoupl o 157 miliard korun na 836 miliard korun. Vyplývá to z informací, které ve čtvrtek poskytla Asociace pro kapitálový trh. Loni objem stoupl o více než polovinu na 680 miliard korun. Většina z těchto fondů podle expertů cílí na vyšší zhodnocení než klasické podílové fondy, obvykle mezi osmi až 12 procenty ročně.

Fondy kvalifikovaných investorů posílily. Majetek se vyšplhal na 813 miliard korun
Investice
23. 11. 2025

Fondy kvalifikovaných investorů posílily. Majetek se vyšplhal na 813 miliard korun

Objem majetku ve fondech kvalifikovaných investorů za letošní první tři čtvrtletí stoupl o 134 miliard korun na 813,4 miliardy korun. Vyplývá to z informací Asociace pro kapitálový trh. Loni objem vyrostl o více než polovinu na 680 miliard korun.

Zlato může být součástí finanční rezervy. Má to ale pár podmínek
Investice
22. 10. 2025

Zlato může být součástí finanční rezervy. Má to ale pár podmínek

Rekordní ceny zlata iniciují rostoucí zájem o tento drahý kov i mezi drobnými investory. Řada z nich tak dnes řeší, na kolik by mělo být součástí finanční rezervy jejich domácnosti a zda jej nakupovat a kde.

Podpojištění ohrožuje domácnosti: téměř 70 % nemovitostí není kryto dostatečně
Pojištění
13. 10. 2025

Podpojištění ohrožuje domácnosti: téměř 70 % nemovitostí není kryto dostatečně

Ačkoliv mnoho Čechů věří, že mají svůj dům dobře pojištěný, realita je jiná – podpojištění se týká sedmi z deseti nemovitostí. Pokud je hodnota domu v pojistce nižší než skutečné náklady na jeho obnovu, pojišťovna vyplatí jen část škody. To může v už tak složité situaci zásadně zkomplikovat nápravu a zatížit rodinný rozpočet.

Ženy mění svět financí: Příběh Hany, která začínala na „brigádě“
Komplexní finanční poradenství
29. 9. 2025

Ženy mění svět financí: Příběh Hany, která začínala na „brigádě“

Obor financí už dávno není jen mužskou záležitostí. Ženy do něj přinášejí empatii, životní zkušenosti i schopnost naslouchat. Jednou z nich je Hana Slezáková, která kdysi učila na střední škole a finanční poradkyni začala dělat před lety jako brigádu. Dnes vede stovky poradců a ukazuje, že tato kariéra může ženám nabídnout svobodu i seberealizaci.

Naši odborníci v podcastech

60 % Čechů chce do důchodu nejpozději v 60, ale jejich peníze vydrží jen do 70

60 % Čechů chce do důchodu…

Vojtěch Šmajer

Pražáci si na důchody budou muset připlatit, říká specialista na penze Šmajer

Pražáci si na důchody budou muset…

Vojtěch Šmajer

Jak nastartovat kariéru mladým?

Jak nastartovat kariéru mladým?

Oldřich Beránek

Peníze jsou jako dynamit, pomáhají i ničí

Peníze jsou jako dynamit, pomáhají…

Oldřich Beránek

S koupí vlastního bytu neotálejte, radí experti. Varují před riziky, která přináší oživení trhu

S koupí vlastního bytu neotálejte,…

Jakub Sika

Stát začal lépe podporovat spoření na důchod. Nikdo o tom ale neví

Stát začal lépe podporovat spoření…

Miroslav Řezník

Jak na hypotéky a bydlení?

Jak na hypotéky a bydlení?

Michael Opočenský

Hypotéka není jen o sazbě. Opočenský radí, jak přemýšlet o bydlení jako o kapitálu

Hypotéka není jen o sazbě.…

Michael Opočenský

Banky zdražují hypotéky

Banky zdražují hypotéky

Oldřich Beránek

iDNES Lounge: Důchody od státu budou čím dál menší. Jak si spořit na penzi?

iDNES Lounge: Důchody od státu…

Vojtěch Šmajer

Co o naší spolupráci řekli partneři?

Spolupracujeme se čtyřmi desítkami renomovaných finančních institucí, jejichž produkty klientům zprostředkováváme.

Kooperativa pojišťovna, a.s. VIG

Kooperativa pojišťovna, a.s. VIG

Předseda představenstva a generální ředitel Martin Diviš hodnotí spolupráci Kooperativy s OVB Allfinanz, a.s. při příležitosti 30 let působení OVB na českém trhu.
Conseq Investment Management, a.s.

Conseq Investment Management, a.s.

Předseda představenstva Richard Siuda hodnotí spolupráci Conseq s OVB Allfinanz, a.s. při příležitosti 30 let působení OVB na českém trhu.
Generali Česká pojišťovna, a.s.

Generali Česká pojišťovna, a.s.

Předseda představenstva a generální ředitel pro ČR & SR Roman Juráš, obchodní ředitel pro Českou republiku Marián Zelko a ředitel externí distribuce Jiří Král hodnotí spolupráci Generali České pojišťovny s OVB Allfinanz, a.s. při příležitosti 30 let působení OVB na českém trhu.
Allianz pojišťovna, a.s.

Allianz pojišťovna, a.s.

Předseda představenstva a generální ředitel Dušan Quis a člen představenstva a obchodní ředitel Petr Hrbáček hodnotí spolupráci Allianz s OVB Allfinanz, a.s. při příležitosti 30 let působení OVB na českém trhu.
Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s.

Člen představenstva a obchodní ředitel Radek Perman hodnotí spolupráci Stavební spořitelny České spořitelny s OVB Allfinanz, a.s. při příležitosti 30 let působení OVB na českém trhu.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Člen představenstva a generální ředitel Pavel Wiesner a ředitel obchodu Jan Křehlík hodnotí spolupráci České podnikatelské pojišťovny s OVB Allfinanz, a.s. při příležitosti 30 let působení OVB na českém trhu.
Fakta o osobních financích, která je dobré vědět

Češi v roce 2024 poprvé překonali hranici 1 bilionu Kč investovaných v podílových fondech.

Ke konci prvního čtvrtletí 2024 se jednalo o částku 1,02 bilionu Kč. 88 % z toho drží fyzické osoby a 12 % právnické osoby. Již předchozí rok byl rekordní, když objem majetku vzrostl o 187,1 miliardy Kč.

(Zdroj: AKAT)

Jen 27 % Čechů má alespoň elementární znalosti finanční gramotnosti.

Agentura IPSOS provedla výzkum finanční gramotnosti u respondentů ve věku od 18 do 65 let. Pouze 27 % z nich bylo schopno odpovědět správně na 3 základní otázky. Naopak 70 % dotázaných vědělo, co znamená pojem inflace.

(Zdroj: IPSOS)

Více než 50 % lidí stále ještě využívá staré penzijní připojištění.

Penzijní společnosti spravují ve svých fondech přibližně 600 miliard Kč více než 4 milionům účastníků. Ke konci 1. čtvrtletí roku 2024 si v investičních fondech DPS spořilo jen necelých 5 % účastníků. A to přesto, že se do starého penzijka nedá vstoupit již více než 10 let.

(Zdroj: APS ČR)

Pojišťovny řeší denně téměř 1 150 událostí z rizikového životního pojištění.

Celková částka, kterou pojišťovny ročně zaplatí za plnění rizikového životního pojištění, se blíží 10 miliardám Kč. Z toho téměř 60 % je vyplaceno za úrazy, 26 % se váže k invaliditě, vážným nemocem nebo dlouhodobé péči, a 14 % je spojeno s úmrtím.

(Zdroj: ČAP)

Penzijní společnosti nemohou převést DPS na DIP.

DPS a DIP jsou dvě rozdílné věci a prostředky, které máte investované v penzijním fondu, nemůžete jednoduše přesunout do režimu DIP. V takovém případě by bylo nutné smlouvu DPS ukončit, vrátit státní podporu a následně vybrat nový produkt, který režim DIP umožňuje.

(Zdroj: ČNB, MF)

Jen přibližně 60 % hospitalizací je pojištěno.

Češi v produktivním věku stráví v nemocnici ročně bezmála 5 milionů dní. V současnosti tak není vyplaceno na potenciálním plnění zhruba 2,5 miliardy Kč.

(Zdroj: ČAP)

Zhruba 80 % Čechů každý měsíc něco ušetří, ale jen 20 % investuje na finančních trzích.

V průměru ušetří každý Čech měsíčně 6 700 Kč. Průměrná výše úspor českých domácností je 168 000 Kč. Zhruba třetina domácností má úspory do 50 000 Kč a více než čtvrtina nemá úspory žádné. Dvě třetiny populace se o své úspory obávají, během inflace se obava o úspory mírně zvýšila.

(Zdroj: Amundi, STEM/MARK)

10 největších amerických společností tvoří téměř 40 % kapitalizace indexu S&P 500.

Index S&P 500 sdružuje 500 největších amerických veřejně obchodovatelných společností, jež tvoří 80 % ekonomiky USA. Skupina 10 největších reprezentuje hodnotu téměř 17 bilionů dolarů a táhnou ji převážně technologické společnosti.

(Zdroj: kurzy.cz)

General Electric je jedinou společností, jejíž akcie jsou součástí Dow Jones Industrial Average indexu od jeho vytvoření.

V roce 1896 jej vytvořil Charles Dow a původně obsahoval akcie 12 společností, které nejlépe reprezentují americkou ekonomiku. Později byl rozšířen až na dnešních 30 společností. Součástí jsou akcie průmyslových, finančních, technologických a maloobchodních firem. Od jeho založení vykazuje průměrné roční zhodnocení přes 7 %.

(Zdroj: peníze.cz)

Přibližně polovina českých žen se zajímá o investování.

O investování se zajímá 47 % žen, což je pouze o 7 % méně než u mužské populace. Tři čtvrtiny z nich investují pravidelně a mají sklon investovat méně rizikově. Hlavní motivací je ochrana před inflací a zajištění na stáří, případně finanční podpora dětí. O vliv investic na životní prostředí se dokonce ženy zajímají více než muži.

(Zdroj: Amundi, STEM/MARK)

V České republice působí již více než 800 investičních fondů.

Na konci března 2024 působilo v ČR 94 akciových fondů, 72 dluhopisových fondů, 75 smíšených fondů, 143 nemovitostních fondů, 435 ostatních fondů a 22 fondů bez investiční politiky. Celkem zde působí 841 rezidenčních fondů.

(Zdroj: ČNB)

Nejčastější pojistné události rizikového životního pojištění se stávají mezi 12. a 14. rokem života.

99 % všech pojistných událostí v tomto věku jsou úrazy. V pozdějším věku, zvláště pak po 25. roku života roste podíl závažných onemocnění. Přesto se Češi pojišťují poměrně pozdě, v průměru v 28 letech.

(Zdroj: ČAP)

