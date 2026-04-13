Češi v roce 2024 poprvé překonali hranici 1 bilionu Kč investovaných v podílových fondech.
Ke konci prvního čtvrtletí 2024 se jednalo o částku 1,02 bilionu Kč. 88 % z toho drží fyzické osoby a 12 % právnické osoby. Již předchozí rok byl rekordní, když objem majetku vzrostl o 187,1 miliardy Kč.
(Zdroj: AKAT)
Jen 27 % Čechů má alespoň elementární znalosti finanční gramotnosti.
Agentura IPSOS provedla výzkum finanční gramotnosti u respondentů ve věku od 18 do 65 let. Pouze 27 % z nich bylo schopno odpovědět správně na 3 základní otázky. Naopak 70 % dotázaných vědělo, co znamená pojem inflace.
(Zdroj: IPSOS)
Více než 50 % lidí stále ještě využívá staré penzijní připojištění.
Penzijní společnosti spravují ve svých fondech přibližně 600 miliard Kč více než 4 milionům účastníků. Ke konci 1. čtvrtletí roku 2024 si v investičních fondech DPS spořilo jen necelých 5 % účastníků. A to přesto, že se do starého penzijka nedá vstoupit již více než 10 let.
(Zdroj: APS ČR)
Pojišťovny řeší denně téměř 1 150 událostí z rizikového životního pojištění.
Celková částka, kterou pojišťovny ročně zaplatí za plnění rizikového životního pojištění, se blíží 10 miliardám Kč. Z toho téměř 60 % je vyplaceno za úrazy, 26 % se váže k invaliditě, vážným nemocem nebo dlouhodobé péči, a 14 % je spojeno s úmrtím.
(Zdroj: ČAP)
Penzijní společnosti nemohou převést DPS na DIP.
DPS a DIP jsou dvě rozdílné věci a prostředky, které máte investované v penzijním fondu, nemůžete jednoduše přesunout do režimu DIP. V takovém případě by bylo nutné smlouvu DPS ukončit, vrátit státní podporu a následně vybrat nový produkt, který režim DIP umožňuje.
(Zdroj: ČNB, MF)
Jen přibližně 60 % hospitalizací je pojištěno.
Češi v produktivním věku stráví v nemocnici ročně bezmála 5 milionů dní. V současnosti tak není vyplaceno na potenciálním plnění zhruba 2,5 miliardy Kč.
(Zdroj: ČAP)
Zhruba 80 % Čechů každý měsíc něco ušetří, ale jen 20 % investuje na finančních trzích.
V průměru ušetří každý Čech měsíčně 6 700 Kč. Průměrná výše úspor českých domácností je 168 000 Kč. Zhruba třetina domácností má úspory do 50 000 Kč a více než čtvrtina nemá úspory žádné. Dvě třetiny populace se o své úspory obávají, během inflace se obava o úspory mírně zvýšila.
(Zdroj: Amundi, STEM/MARK)
10 největších amerických společností tvoří téměř 40 % kapitalizace indexu S&P 500.
Index S&P 500 sdružuje 500 největších amerických veřejně obchodovatelných společností, jež tvoří 80 % ekonomiky USA. Skupina 10 největších reprezentuje hodnotu téměř 17 bilionů dolarů a táhnou ji převážně technologické společnosti.
(Zdroj: kurzy.cz)
General Electric je jedinou společností, jejíž akcie jsou součástí Dow Jones Industrial Average indexu od jeho vytvoření.
V roce 1896 jej vytvořil Charles Dow a původně obsahoval akcie 12 společností, které nejlépe reprezentují americkou ekonomiku. Později byl rozšířen až na dnešních 30 společností. Součástí jsou akcie průmyslových, finančních, technologických a maloobchodních firem. Od jeho založení vykazuje průměrné roční zhodnocení přes 7 %.
(Zdroj: peníze.cz)
Přibližně polovina českých žen se zajímá o investování.
O investování se zajímá 47 % žen, což je pouze o 7 % méně než u mužské populace. Tři čtvrtiny z nich investují pravidelně a mají sklon investovat méně rizikově. Hlavní motivací je ochrana před inflací a zajištění na stáří, případně finanční podpora dětí. O vliv investic na životní prostředí se dokonce ženy zajímají více než muži.
(Zdroj: Amundi, STEM/MARK)
V České republice působí již více než 800 investičních fondů.
Na konci března 2024 působilo v ČR 94 akciových fondů, 72 dluhopisových fondů, 75 smíšených fondů, 143 nemovitostních fondů, 435 ostatních fondů a 22 fondů bez investiční politiky. Celkem zde působí 841 rezidenčních fondů.
(Zdroj: ČNB)
Nejčastější pojistné události rizikového životního pojištění se stávají mezi 12. a 14. rokem života.
99 % všech pojistných událostí v tomto věku jsou úrazy. V pozdějším věku, zvláště pak po 25. roku života roste podíl závažných onemocnění. Přesto se Češi pojišťují poměrně pozdě, v průměru v 28 letech.
(Zdroj: ČAP)
