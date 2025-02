Jak se staví jaderná elektrárna

Je to největší investiční projekt v moderních dějinách České republiky. A jen málokdo si umí představit, co všechno v tuzemsku změní. Jaderná elektrárna je – včetně přípravy a stavby – projekt na 100 let. To je stejně, jako nedávno oslavila naše republika. V červenci 2024 česká vláda rozhodla, že jihokorejská firma KHNP by měla postavit dva nové jaderné reaktory v Dukovanech. Za jeden blok by Česko mělo zaplatit 200 miliard korun. Smlouva má být podepsána do konce března 2025.